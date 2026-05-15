Nicușor Dan, anunț despre Ilie Bolojan. Președintele a transmis că nu intenționează să facă o nominalizare care ar putea genera o nouă criză politică, în contextul discuțiilor despre un posibil scenariu în care Ilie Bolojan ar reveni în cursa pentru Palatul Victoria.

Declarația vine după ce în spațiul politic a fost vehiculată varianta în care liberalii ar miza pe o a doua nominalizare a lui Bolojan, ca soluție pentru evitarea alegerilor anticipate.

Nicușor Dan, anunț despre Ilie Bolojan. Ce spune despre o nouă nominalizare pentru funcția de premier

a evitat să ofere un răspuns strict legat de un nume, însă mesajul transmis a fost clar: Nu își dorește desemnarea unui Executiv, care să alimenteze instabilitatea politică.

„Nu să dau răspunsuri particulare, ci numai generale. Un răspuns general este că nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză. Haideți să ascultăm toate partidele cu condiționările fiecăruia dintre ele și întrebarea fundamentală este care să fie majoritatea. Care este majoritatea parlamentară care susține acest guvern, e o întrebare dificilă, dar e responsabilitatea ficăruia dintre partide să răspundă la ea„, a spus Nicușor Dan, potrivit .

Președintele a pus accent pe ideea că esențială nu este doar desemnarea unui premier, ci existența unei majorități parlamentare capabile să susțină viitorul Executiv.

Cum vede Nicușor Dan stabilitatea unei viitoare coaliții

Nicușor Dan a explicat că un eventual acord politic trebuie să însemne mai mult decât un sprijin conjunctural în Parlament și să includă reguli clare de funcționare între partide.

„Când spunem coaliție spunem acel protocol, cu reprezentare proporțională în Guvern, cu acord pe prefeți, secretari de stat. Nu spun că ajungem acolo. E, însă, responsabilitatea noastră, ca la sfârșit, ca acest Guvern să fie susținut pe chestiuni de politică publică. Altfel, intrăm în conflict”.

Mesajul președintelui vine într-un moment în care negocierile pentru formarea unei majorități rămân complicate, iar scenariile privind viitorul Executiv continuă să se schimbe de la o zi la alta.