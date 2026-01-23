Un șofer de Uber a avut parte de o cursă cum rar se vede. Din Balotești, un client i-a comandat direct o deplasare până în . Practic, o comandă de ridesharing s-a transformat într-o călătorie internațională.

Ce spune șoferul care a primit comanda

Puțini șoferi de Uber se așteaptă să vadă o destinație internațională când primesc o comandă. Totuși, un român a dus lucrurile la extrem și a comandat o cursă direct până în Grecia. Pentru el, părea să fie la fel de simplu ca un drum obișnuit prin oraș. Punctul de preluare era setat în Balotești, pe Șoseaua Unirii 136F, iar destinația finală era Salonic.

Surpriza nu s-a oprit aici. Românul a selectat plata în numerar, iar contravaloarea cursei afișate în aplicație era de 5.445 de lei. Șoferul, pe nume Iulian, a postat cursa într-un grup de dedicat ridesharingului și a întrebat ironic: „Oare trebuia să o accept? Fac cu o Dacia Spring”

Postarea a strâns rapid sute de reacții și comentarii amuzante, mulți glumind pe seama distanței și a mașinii. În final, Iulian a precizat că nu a acceptat cursa, notează gandul.ro.

De ce nu e o cursă rentabilă pentru șofer

Pentru pasager, o astfel de cursă poate părea, la prima vedere, o soluție rapidă și comodă ca să ajungă în Grecia. Mai ales dacă nu are la îndemână o altă variantă de transport. Totuși, costul uriaș transformă imediat ideea într-una greu de susținut, chiar și pentru cine are bani. Din perspectiva , lucrurile sunt și mai complicate. Majoritatea spun clar că astfel de comenzi sunt aproape imposibil de acceptat, indiferent de sumă.

Problema cea mai mare nu este doar drumul lung, ci mai ales ceea ce urmează după, adică întoarcerea. De cele mai multe ori, șoferul se întoarce singur, fără pasager, pe cheltuiala lui. Asta înseamnă combustibil consumat, timp pierdut și uzură suplimentară a mașinii. În final, pentru o distanță atât de mare, cursa nu mai este deloc rentabilă.