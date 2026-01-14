Locuri de muncă în Grecia. Pe măsură ce sezonul estival se apropie, marile lanțuri hoteliere din Republica Elenă își intensifică recrutările pentru personal sezonier, iar românii sunt printre cei mai căutați candidați. Experiența acumulată în turism, seriozitatea și disponibilitatea pentru contracte pe termen lung îi fac atractivi pentru angajatori.

Cei care își doresc să petreacă mai mult timp pe , nu doar în vacanță, ci și muncind, pot aplica pentru locuri de muncă în Grecia în hoteluri de 5 stele, all inclusive, din stațiuni renumite.

Locuri de muncă în Grecia. Cât durează contractele și unde sunt disponibile posturile

Contractele sunt sezoniere și se desfășoară pe o perioadă extinsă, din martie până în octombrie 2026. Posturile sunt disponibile în mai multe regiuni turistice ale Greciei, inclusiv insule și zone de coastă extrem de frecventate în sezonul de vară.

Această formulă le permite angajaților să îmbine munca cu experiența unei șederi îndelungate într-una dintre cele mai populare destinații turistice din Europa.

Locuri de muncă în Grecia. Ce salarii oferă hotelurile de 5 stele

Potrivit anunțurilor publicate pe platformele de recrutare, salariile pornesc de la 1.200 de euro și pot ajunge până la 1.800 de euro net pe lună, în funcție de experiență și poziția ocupată.

Pe lângă salariu, pachetul de beneficii este unul consistent:

cazare gratuită pe toată durata contractului

masă asigurată zilnic

transport gratuit de la aeroport

asigurare medicală și socială

În plus, angajații apreciați pot fi rechemați în sezoanele următoare, fie în același hotel, fie în alte unități din rețea, iar șansele de promovare sunt reale.

Ce tipuri de joburi sunt disponibile pentru sezonul estival

Oferta de locuri de muncă este variată și acoperă mai multe departamente esențiale din industria ospitalității:

Menaj: menajere

Front Office: recepționeri, grooms, night auditors

Back Office: agenți de rezervări, guest relation officers

Spa & Wellness: recepționeri, maseuze, specialiști manichiură-pedichiură

Entertainment: animatori pentru copii, antrenori sportivi

Food & Beverage: chelneri, barmani, asistenți și manageri de restaurant

Bucătărie: bucătari, bucătari-șefi, ajutoare de bucătar, spălători de vase

Ce condiții trebuie să îndeplinească românii care aplică

Pentru a fi acceptați, candidații trebuie să îndeplinească câteva criterii minime. Este necesară o experiență de cel puțin șase luni într-un domeniu similar, cunoașterea limbii engleze la nivel mediu și disponibilitatea de a lucra pe toată perioada sezonieră, potrivit .

Angajatorii caută persoane cu atitudine pozitivă, abilități bune de comunicare și lucru în echipă, aspect îngrijit și comportament profesionist. Rezistența la stres, punctualitatea și respectarea standardelor de 5 stele sunt esențiale. Interviurile se desfășoară online, direct cu managerii fiecărui departament.