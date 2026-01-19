Înțelegeri pe banii șoferilor. Cum au fot păcăliți românii de mai multe service-uri auto și două companii de asigurări. Amenzi de milioane de euro date de Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței a anunțat că a sancționat 25 de service-uri auto și două societăți de asigurare cu amenzi de aproape trei milioane de euro, pentru că au uniformizat prețurile pentru a lua banii șoferilor.

Cum se făceau înțelegerile pentru a fura banii șoferilor

Potrivit Consiliului Concurenței, între cele 25 de service-uri s-au făcut înțelegeri prin care se fixau aceleași tarife de manoperă, aceleași prețuri ale pieselor de schimb și se stabileau condiții comerciale care să nu ofere șoferilor alternativă.

„Consiliul Concurenței a sancționat 27 de companii (25 service-uri auto și două societăți de asigurare) cu amenzi în valoare totală de 14,73 milioane de lei (aprox 2,9 milioane de euro) pentru participarea la o înţelegere pe piaţa serviciilor de întreţinere şi reparare a autovehiculelor din România

Autoritatea de concurență a constatat, în urma unei investigații, că acestea și-au coordonat comportamentul comercial în vederea fixării și/sau uniformizării tarifelor de manoperă, a prețului pieselor de schimb, precum și a altor condiții comerciale, în relația cu anumite societăți de asigurare. În acest fel, acestea au eliminat concurența între ele.

Această înțelegere a fost consolidată prin implicarea societăților de asigurare Gothaer Asigurări-Reasigurări SA (actuala Allianz-Țiriac Unit Asigurări SA) și Uniqa Asigurări SA care, prin acțiunile lor, au susținut coordonarea comportamentului reparatorilor. Ca urmare, cele două societăți au fost sancționate cu amenzi în valoare de 6,7 milioane lei, restul sumei reprezentând amenzile aplicate reparatorilor auto care au luat parte la înțelegere.”, arată un comunicat al .

Companiile implicate au recunoscut înțelegerea

Invesțigația a fost declanșată în urma unei cereri de clemență depusă de una dintre companii, care a primit imunitate la amendă pentru că a cooperat cu autoritatea de concurență în cadrul programului de clemență.

Politica de clemenţă este un instrument prin care Consiliul Concurenței poate aplica un tratament favorabil companiilor implicate într-o înţelegere de tip cartel și care cooperează cu autoritatea de concurenţă în vederea descoperirii şi sancţionării acestor practici .

Toate cele 27 de companii sancționate și-au recunoscut fapta și, prin urmare, au beneficiat de reduceri ale sancțiunilor.