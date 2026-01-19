Înțelegeri pe banii șoferilor. Cum au fot păcăliți românii de mai multe service-uri auto și două companii de asigurări. Amenzi de milioane de euro date de Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței a anunțat că a sancționat 25 de service-uri auto și două societăți de asigurare cu amenzi de aproape trei milioane de euro, pentru că au uniformizat prețurile pentru a lua banii șoferilor.
Potrivit Consiliului Concurenței, între cele 25 de service-uri s-au făcut înțelegeri prin care se fixau aceleași tarife de manoperă, aceleași prețuri ale pieselor de schimb și se stabileau condiții comerciale care să nu ofere șoferilor alternativă.
„Consiliul Concurenței a sancționat 27 de companii (25 service-uri auto și două societăți de asigurare) cu amenzi în valoare totală de 14,73 milioane de lei (aprox 2,9 milioane de euro) pentru participarea la o înţelegere pe piaţa serviciilor de întreţinere şi reparare a autovehiculelor din România
Autoritatea de concurență a constatat, în urma unei investigații, că acestea și-au coordonat comportamentul comercial în vederea fixării și/sau uniformizării tarifelor de manoperă, a prețului pieselor de schimb, precum și a altor condiții comerciale, în relația cu anumite societăți de asigurare. În acest fel, acestea au eliminat concurența între ele.
Invesțigația a fost declanșată în urma unei cereri de clemență depusă de una dintre companii, care a primit imunitate la amendă pentru că a cooperat cu autoritatea de concurență în cadrul programului de clemență.
Politica de clemenţă este un instrument prin care Consiliul Concurenței poate aplica un tratament favorabil companiilor implicate într-o înţelegere de tip cartel și care cooperează cu autoritatea de concurenţă în vederea descoperirii şi sancţionării acestor practici anticoncurenţiale.
Toate cele 27 de companii sancționate și-au recunoscut fapta și, prin urmare, au beneficiat de reduceri ale sancțiunilor.