Înțelegeri pe banii șoferilor. Cum au fot păcăliți românii de mai multe service-uri auto și două companii de asigurări. Amenzi de milioane de euro date de Consiliul Concurenței

Adrian A
19 ian. 2026, 16:02
Sursa Foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum se făceau înțelegerile pentru a fura banii șoferilor
  2. Companiile implicate au recunoscut înțelegerea

Consiliul Concurenței a anunțat că a sancționat 25 de service-uri auto și două societăți de asigurare cu amenzi de aproape trei milioane de euro, pentru că au uniformizat prețurile pentru a lua banii șoferilor.

Cum se făceau înțelegerile pentru a fura banii șoferilor

Potrivit Consiliului Concurenței, între cele 25 de service-uri s-au făcut înțelegeri prin care se fixau aceleași tarife de manoperă, aceleași prețuri ale pieselor de schimb și se stabileau condiții comerciale care să nu ofere șoferilor alternativă.

„Consiliul Concurenței a sancționat 27 de companii (25 service-uri auto și două societăți de asigurare) cu amenzi în valoare totală de 14,73 milioane de lei (aprox 2,9 milioane de euro) pentru participarea la o înţelegere pe piaţa serviciilor de întreţinere şi reparare a autovehiculelor din România

Autoritatea de concurență a constatat, în urma unei investigații, că acestea și-au coordonat comportamentul comercial în vederea fixării și/sau uniformizării tarifelor de manoperă, a prețului pieselor de schimb, precum și a altor condiții comerciale, în relația cu anumite societăți de asigurare. În acest fel, acestea au eliminat concurența între ele.

Companiile implicate au recunoscut înțelegerea

Invesțigația a fost declanșată în urma unei cereri de clemență depusă de una dintre companii, care a primit imunitate la amendă pentru că a cooperat cu autoritatea de concurență în cadrul programului de clemență.

Politica de clemenţă este un instrument prin care Consiliul Concurenței poate aplica un tratament favorabil companiilor implicate într-o înţelegere de tip cartel și care cooperează cu autoritatea de concurenţă în vederea descoperirii şi sancţionării acestor practici anticoncurenţiale.

Toate cele 27 de companii sancționate și-au recunoscut fapta și, prin urmare, au beneficiat de reduceri ale sancțiunilor.

