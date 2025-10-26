Un nou sondaj de opinie, realizat de Avangarde, a fost efectuat în perioada 19–25 octombrie 2025, pe un eșantion reprezentativ de 1.000 de bucureșteni. Acesta a scos la iveală despre cum văd bucureștenii Capitala, dar și care sunt preferințele lor atunci când vine vorba de candidați la . Iată ce arată datele sondajului!

Aproape 70% dintre bucureșteni, nemulțumiți de Capitală

În cadrul sondajului, persoanele au fost întrebate dacă sunt mulțumite de felul în care arată Municipiul București. 68% dintre bucureșteni au mărturisit că nu sunt mulțumiți, în timp ce restul de 30% au răspuns pozitiv, spunând că sunt mulțumiți.

Totuși, interesul pentru viața politică locală rămâne ridicat. 43% dintre cei chestionați au declarat că sunt siguri că vor merge la vot, acordând nota maximă (10) intenției de participare la viitoarele alegeri. Pe de altă parte, 9% dintre respondenți au spus că sigur nu vor merge la vot, acordând nota minimă (1) intenției de participare.

Candidații preferați pentru Primărie

În ceea ce privește preferințele electorale, Daniel Băluță (PSD) conduce în intențiile de vot pentru Primăria Municipiului București, cu 25%, urmat de Ciprian Ciucu (PNL) – 23%, Cătălin Drulă (USR) – 18%, și Anca Alexandrescu (independentă) – 16%.

Cristian Popescu Piedone (PNRR) obține 8%, iar restul candidaților, printre care Vlad Gheorghe (DREPT), Ana Ciceală (SENS) și Virgil Alexandru Zidaru (independent), se află sub pragul de 5%.

Alegeri cât mai rapide?

În privința alegerilor, 62% dintre respondenți doresc ca scrutinul să fie organizat cât mai rapid, fără a aștepta o eventuală îmbunătățire a situației economice, în timp ce 34% consideră că ar fi mai bine să se amâne până anul viitor.

Ce părere au oamenii de Guvernul Bolojan

Guvernul condus de Ilie Bolojan primește, la rândul său, o evaluare modestă din partea bucureștenilor: doar 29% dintre participanți declară că sunt mulțumiți de activitatea executivului, în timp ce 63% se declară nemulțumiți.

Despre sondaj

Sondajul a fost realizat în perioada 19–25 octombrie 2025, pe un eșantion reprezentativ de 1.000 de bucureșteni, prin metoda CATI (interviuri telefonice).