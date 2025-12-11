B1 Inregistrari!
Guvernul bulgar cedat la presiunea străzii. Premierul Jeliazkov și-a prezentat demisia

Guvernul bulgar cedat la presiunea străzii. Premierul Jeliazkov și-a prezentat demisia

Adrian Teampău
11 dec. 2025, 16:02
Guvernul bulgar cedat la presiunea străzii. Premierul Jeliazkov și-a prezentat demisia
Cuprins
  1. Guvernul bulgar a demisionat
  2. Proteste de stradă la Sofia

Guvernul bulgar a cedat la presiunea străzii. Prim-ministrul Rosen Jeliazkov și-a prezentat demisia după mai multe săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor sale economice.

Guvernul bulgar a demisionat

Premierul Rosen Jeliazkov a prezentat joi demisia cabinetului pe care îl conduce, după mai multe săptămâni de proteste în stradă. Guvernul bulgar a fost aspru criticat pentru politicile economice, dar și pentru eșecul perceput în combaterea corupţiei, transmite Reuters.

Premierul Jeliazkov şi-a anunţat demisia într-o declaraţie televizată. S-a întâmplat cu câteva minute înainte ca parlamentul să dezbată o moțiune de cenzură.

„Coaliţia noastră s-a reunit, am discutat situaţia actuală, provocările cu care ne confruntăm şi deciziile pe care trebuie să le luăm în mod responsabil. Dorinţa noastră este să fim la nivelul la care se aşteaptă societatea. Puterea provine din vocea poporului”, a declarat Jeliazkov.

Demisia actualului executiv survine înainte ca Bulgaria să adere la zona euro, la 1 ianuarie. Astfel se prelungește o criză politică ce datează încă din 2021. Bulgaria a avut șapte rânduri de alegeri anticipate în ultimii ani.

Proteste de stradă la Sofia

Mii de bulgari s-au adunat miercuri seara în Sofia şi în zeci de alte oraşe din ţară. Valul de demonstrații împotriva guvernului a fost declanșat după ce guvernul bulgar a încercat să adopte un proiect ce prevedea creșterea taxelor și impozitelor. Protestele au subliniat frustrarea publică faţă de corupţia endemică şi eşecul guvernelor succesive de a o eradica.

Săptămâna trecută, premierul Jeliazkov şi-a retras planul bugetar pentru 2026, primul elaborat în euro, din cauza protestelor. Partidele de opoziţie şi alte organizaţii au acuzat planurile de majorare a contribuţiilor la asigurările sociale şi a impozitelor pe dividende. Cu acești bani, se dorea fnanțarea cheltuielior tot mai mari ale statului.

Manifestațiile de stradă au continuat chiar dacă executivul a renunțat la planul bugetar. Oamenii au ieșit în continuare în stradă. Iar joi, 11 decembrie, era programată o moțiune de cenzură în Parlamentul de la Sofia.

Bulgaria se confruntă cu profunde diviziuni politice și sociale, ceea ce a dus la o criză politică prelungită. În ultimii ani, așa cum arătam mai sus, au avut loc șapte rânduri de alegeri, uneori și câte două sau trei pe parcursul unui an. Cel mai recent scrutin a fost în octombrie 2024.

