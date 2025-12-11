Președintele Nicușor Dan este chemat în ajutor de fermieri care-i solicită să nu promulge legea care majorează taxele și impozitele locale. Actul normativ contestat, ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie.

Președintele Nicușor Dan chemat în ajutor

Guvernul Bolojan a majorat taxele și impozitele locale, începând cu anul viitor, iar măsura a fost declarată constituțională de CCR. În acest context, fermierii fac apel la președintele Nicușor Dan să nu promulge actul normativ. Creșterea taxelor și impozitelor locale pentru populație are drept scop recuperarea deficitului bugetar direct din buzunarele românilor.

Ilie Bolojan și-a centrat programul de guvernare pentru reducerea pe două direcții. Concedieri colective și tăieri salariale la bugetari, pe de-o parte, introducerea de impozite și taxe noi, concomitent cu majorarea altora, restul populației. Aceasta în condițiile în care analizele economice arată că este nevoie de o reducere a cheltuielilor cu achizițiile de bunuri și servicii în administrație.

În acest context, fermierii din cadrul (AAC) solicită preşedintelui României să nu promulge legea care va permite majorarea impozitelor începând de anul viitor. Ei spun că aceste măsuri vor reprezenta finalul de drum pentru multe afaceri agricole româneşti, ferme de familie şi mici fabrici de procesare.

„Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare, formată din Federaţia Naţională Pro Agro, Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR, Uniunea de Ramură Naţională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – UNCSV şi Asociaţia Forţa Fermierilor – AFF, a luat act, cu îngrijorare, de continuarea parcursului legislativ pentru majorarea impozitelor începând de anul viitor. În urma deciziei de ieri, miercuri – 10 decembrie, a Curţii Constituţionale a României, singura speranţă a fermierilor români este acum la Preşedintele României, domnul Nicuşor Dan”, au transmis fermierii.

Fermierii fac apel la menținerea actualelor impozite

Fermierii fac apel la președintele Nicușor Dan să nu promulge legea care ar majora impozitele și taxele locale. Ei cer o „gură de oxigen”, în această perioadă de austeritate, dificilă pentru sistemul agricol.

„În numele fermierilor reprezentaţi, AAC face apel către şeful statului să nu promulge legea impozitelor în acest an, oferind agriculturii, dar şi întregii societăţi româneşti, o gură de oxigen după un val de măsuri care, în ultima jumătate de an, au adus scumpiri ce au destabilizat viaţa tuturor”, arată fermierii din AAC.

Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare face apel la șeful statului să ceară reexaminarea actului legislativ adoptat de Parlament. Astfel, spun ei, legea va fi refăcută în concordanță cu realitățile economice și mai ales posibilitățile fermierilor de a susține noile taxe și impozite.

„Facem apel la Preşedintele României să facă uz de dreptul său de a solicita reexaminarea actului adoptat de către Parlament. Acest demers va oferi timpul necesar pentru elaborarea unui text care să ţină cont de realităţile economice şi mai ales de posibilitatea fermierilor şi nu numai de a susţine toate creşterile propuse”, se arată în comunicatulul de presă.

Președintele Nicușor Dan chemat să medieze în problema impozitelor

Potrivit sursei citate, este nevoie de un studiu de impact privind explozia impozitelor şi a taxării din sectorul agricol. Fermierii cer ca președintele Nicușor Dan să medieze și să nu accepte introducerea, peste noapte, a unor noi biruri, precum cel pentru solarii, depozite de cereale sau ciupercării. Este vorba despre noile reglementări adoptate la inițiativa guvernului condus de .

„Agricultura românească încheie un an complicat, în care fermierii au suportat deja introducerea taxei pe stâlp, creşterea taxelor pe muncă, dar şi o secetă cruntă care i-a lăsat pe producătorii din multe judeţe fără producţii la culturile de bază – porumb, floarea-soarelui, soia. În acest context, majorarea impozitelor vine să împovăreze şi mai mult producătorul român, sugrumând sectorul în întregimea sa”, transmit fermierii.

Ei arată că reprezintă baza economiei românești, iar fără micii fermieri este pusă în pericol stabilitatea economică. De asemenea, presiunile puse pe ei vor duce la o perioadă de insecuritate alimentară.