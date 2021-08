Spargeri auto în serie în Grecia. Românii, luați la țintă de hoți: „Poliția nu face nimic”

Românii care petrec vacanța de vară în Grecia au parte și de momente mai puțin plăcute. Pe forumurile și grupurile destinate celor care călătoresc pe teritoriul elen au fost semnalate tot mai multe cazuri de spargeri de mașini.

Mai mulți români au povestit cum s-au trezit cu mașinile sparte și cu bunurile furate, după ce și-au parcat vehiculele, chiar și în centrul Atenei.

Nu puțini au fost cei care, când s-au întors spre mașină au găsit geamul spart și bunurile furate.

„Atentie mare în Atena! Mașina parcată în centrul capitalei Greciei, pe o stradă circulată și cu camere de filmat! Încercați să fiți mai vigilenți ca noi, deposedați de toate bunurile de valoare aflate în mașină, iar poliția nu prea dă 2 bani pe asta, cică au minim 50 de spargeri pe săptămână. Din fericire, a fost doar atât și nu am „ținut toate ouăle în același coș”, dar concediul e distrus și ne întoarcem cu 2 săptămâni mai devreme față de cât am plănuit”, transmite unul dintre turiști.

În comentarii, mai mulți internauți se plâng că au trecut prin situații asemănătoare.

„Și noi am pățit la fel azi, 1 august, în Halkidiki. Am ajuns mai devreme și cum camera nu era gata, am fost la plajă. Ne-au luat un rucsac cu electronice (laptop, aparat foto, diverse încărcătoare, baterii exerne). Cel mai grav este geamul distrus. Suntem extrem de dezamăgiți și furioși. Poliția a venit după 3 ore de la apelul telefonic…și oricum, nu a făcut nimic. Angajații plajei spuneau că e a 5-a spargere în ultimele zile”, scrie un român.

„Am pățit și eu! Culmea este ca eu l-am întrebat pe hoț dacă o pot lăsa acolo!🤣🤣🤣

Legat de poliție, aceștia mi-au râs în nas spunându-mi că sunt români ….am găsit un geam la dezmembrări”, povestește altcineva într-un comentariu.