B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Comisia Europeană dă în judecată România pentru gropile de gunoi. Ce sancțiuni se anunță

Comisia Europeană dă în judecată România pentru gropile de gunoi. Ce sancțiuni se anunță

Flavia Codreanu
30 ian. 2026, 14:25
Comisia Europeană dă în judecată România pentru gropile de gunoi. Ce sancțiuni se anunță
Sursa Foto: captură video - CJ Cluj / monitorulcj.ro
Cuprins
  1. De ce Comisia Europeană sancționează România
  2. De ce sunt periculoase aceste depozite de deșeuri pentru populație
  3. Cum s-a ajuns în situația asta 

Comisia Europeană a decis vineri să inițieze o acțiune împotriva României la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din cauza nerespectării obligațiilor privind protecția mediului. Autoritățile de la Bruxelles reproșează României că nu a reușit să închidă și să reabiliteze depozitele de deșeuri neconforme. Această măsură drastică vine după ani de avertismente și termene nerespectate care pun în pericol sănătatea populației.

De ce Comisia Europeană sancționează România

Problema principală identificată de oficialii europeni este legată de existența unor puncte care funcționează fără autorizație sau care nu îndeplinesc standardele minime de exploatare. Deși România a beneficiat de o perioadă de tranziție care a permis funcționarea anumitor gropi de gunoi până în iulie 2017, termenul limită a fost depășit de mult timp fără ca toate siturile problematice să fie securizate. Din cele 92 de depozite care trebuiau închise, o parte importantă au rămas surse active de poluare.

De ce sunt periculoase aceste depozite de deșeuri pentru populație

Normele europene impun standarde stricte tocmai pentru a preveni efectele toxice asupra apei, solului și aerului. Depozitarea necontrolată a deșeurilor netratate poate duce la infiltrarea substanțelor periculoase în pânza freatică și la emisii de gaze nocive, afectând direct comunitățile din apropiere. Scopul normelor europene este de a reduce progresiv depozitarea și de a încuraja reciclarea.  Lipsa unor planuri clare de reabilitare în România, duce la menținerea riscurile  sănătății umane la un nivel foarte ridicat.

Cum s-a ajuns în situația asta 

Potrivit digi24, acțiunea de vineri nu este o surpriză, ci rezultatul unui proces îndelungat de monitorizare. Comisia Europeană a trimis o scrisoare de punere în întârziere încă din octombrie 2020, urmată de un aviz motivat în februarie 2024. Deși autoritățile române au raportat anumite progrese, nouă amplasamente  importante nu au fost încă reabilitate conform cerințelor. În lipsa unor măsuri concrete și imediate, România riscă acum sancțiuni financiare usturătoare sub formă de penalități zilnice până la remedierea situației.

Tags:
Citește și...
Delir extrem la televiziunea rusă: „Trebuie să-i distrugem pe toți”. Discursul șocant al lui Vladimir Soloviov
Externe
Delir extrem la televiziunea rusă: „Trebuie să-i distrugem pe toți”. Discursul șocant al lui Vladimir Soloviov
Taxă europeană pe jocurile de noroc pentru educație și tineret. Cum ar putea UE să își diversifice veniturile
Externe
Taxă europeană pe jocurile de noroc pentru educație și tineret. Cum ar putea UE să își diversifice veniturile
Zelenski refuză o întâlnire cu Putin la Moscova: „Îl invit la Kiev, dacă îndrăznește”
Externe
Zelenski refuză o întâlnire cu Putin la Moscova: „Îl invit la Kiev, dacă îndrăznește”
Unde merită să te muți la bătrânețe: Statul care a fost desemnat destinația ideală pentru seniori în 2026
Externe
Unde merită să te muți la bătrânețe: Statul care a fost desemnat destinația ideală pentru seniori în 2026
Scandal istoric în Norvegia: Fiul prințesei Mette-Marit, judecat pentru viol și trafic de droguri
Externe
Scandal istoric în Norvegia: Fiul prințesei Mette-Marit, judecat pentru viol și trafic de droguri
Dezastru în Budapesta: Mii de gropi distrug mașinile șoferilor, iar despăgubirile au explodat
Externe
Dezastru în Budapesta: Mii de gropi distrug mașinile șoferilor, iar despăgubirile au explodat
Donald Trump, declarație la premiera filmului de 75 de milioane de dolari a Melaniei: „Nu știu dacă sunt încântat”
Externe
Donald Trump, declarație la premiera filmului de 75 de milioane de dolari a Melaniei: „Nu știu dacă sunt încântat”
Stare de urgență în sudul Argentinei după incendiile masive. Cum poate evolua situația în zilele următoare (VIDEO)
Externe
Stare de urgență în sudul Argentinei după incendiile masive. Cum poate evolua situația în zilele următoare (VIDEO)
Zelenski, prudent după anunțul lui Trump: „Orașele noastre vor arăta dacă promisiunea e reală”
Externe
Zelenski, prudent după anunțul lui Trump: „Orașele noastre vor arăta dacă promisiunea e reală”
Vaticanul pregătește primul restaurant pe terasa Bazilicii Sfântul Petru. Proiect secret cu vedere spectaculoasă asupra Romei
Externe
Vaticanul pregătește primul restaurant pe terasa Bazilicii Sfântul Petru. Proiect secret cu vedere spectaculoasă asupra Romei
Ultima oră
16:10 - DENT ESTET: Laserul stomatologic, tehnologia care face diferența în tratamentele complexe. Cum schimbă experiența pacientului
16:07 - Nicușor Dan face schimbări în CSAT. Omul prin mâna căruia trec toate secretele Consiliului a fost schimbat
16:05 - Monilioza fructelor de semințoase (putregaiul brun) – una dintre cele mai păgubitoare boli ale mărului și părului
16:03 - Otravă șobolani – ce tipuri există, cum funcționează și cum alegi corect soluția potrivită
15:59 - Premierul a respins acuzațiile primarului din Cavnic. Ce a spus Ilie Bolojan despre rotația premierilor în 2027: “Sper să se înțeleagă acest lucru”
15:57 - Guvernul înăsprește regulile pentru utilizarea fondurilor PNRR și introduce corecții financiare. Ce schimbări apar pentru beneficiari
15:56 - Newsweek: Dacă aveți această monedă acasă, nu o veți mai putea folosi din 1 februarie. Românii o folosesc des
15:25 - Delir extrem la televiziunea rusă: „Trebuie să-i distrugem pe toți”. Discursul șocant al lui Vladimir Soloviov
15:20 - Litoralul românesc încearcă să recupereze turiștii pierduți. De ce aleg românii vacanțele în străinătate tot mai mult
15:07 - ULTIMA ORĂ: Ilie Bolojan își pune mandatul de președinte PNL pe masă. Șeful liberalilor spune că va cere un vot de încredere în partid (VIDEO)