Comisia Europeană a decis vineri să inițieze o acțiune împotriva României la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din cauza nerespectării obligațiilor privind protecția mediului. Autoritățile de la Bruxelles reproșează României că nu a reușit să închidă și să reabiliteze depozitele de deșeuri neconforme. Această măsură drastică vine după ani de avertismente și termene nerespectate care pun în pericol sănătatea populației.

De ce Comisia Europeană sancționează România

Problema principală identificată de oficialii europeni este legată de existența unor puncte care funcționează fără autorizație sau care nu îndeplinesc standardele minime de exploatare. Deși România a beneficiat de o perioadă de tranziție care a permis funcționarea anumitor gropi de gunoi până în iulie 2017, termenul limită a fost depășit de mult timp fără ca toate siturile problematice să fie securizate. Din cele 92 de depozite care trebuiau închise, o parte importantă au rămas surse active de poluare.

De ce sunt periculoase aceste depozite de deșeuri pentru populație

Normele europene impun standarde stricte tocmai pentru a preveni efectele toxice asupra apei, solului și aerului. Depozitarea necontrolată a netratate poate duce la infiltrarea substanțelor periculoase în pânza freatică și la emisii de gaze nocive, afectând direct comunitățile din apropiere. Scopul normelor europene este de a reduce progresiv depozitarea și de a încuraja reciclarea. Lipsa unor planuri clare de reabilitare în România, duce la menținerea riscurile sănătății umane la un nivel foarte ridicat.

Cum s-a ajuns în situația asta

Potrivit , acțiunea de vineri nu este o surpriză, ci rezultatul unui proces îndelungat de monitorizare. Comisia Europeană a trimis o scrisoare de punere în întârziere încă din octombrie 2020, urmată de un aviz motivat în februarie 2024. Deși autoritățile române au raportat anumite progrese, nouă amplasamente importante nu au fost încă reabilitate conform cerințelor. În lipsa unor măsuri concrete și imediate, România riscă acum sancțiuni financiare usturătoare sub formă de penalități zilnice până la remedierea situației.