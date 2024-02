Studiu. Care este cea mai mare temere a părinților legată de utilizarea internetului de către copii

relevă faptul că intervalul de vârstă în care utilizarea rețelelor de socializare devine semnificativă în cazul copiilor din România este între 5 și 10 ani. Un procent de 32% dintre părinții cu copii de aceste vârste afirmă că aceștia utilizează TikTok, 21% Instagram, 19% Facebook și 17% Snapchat.

Vizionarea de conținut video și jocurile sunt principalele activități indicate de părinți, întrebați ce face fiul / fiica pe internet, cu mențiune că vizionarea de conținut video are incidența maximă la copiii cu vârsta sub 5 ani, de aproximativ 80% și scade spre 50% în cazul adolescenților.

Din datele măsurate de studiul realizat de Organizația Salvați Copiii 96,1% dintre copii accesează Internetul folosind telefonul mobil smart.

99,3% dintre copii , iar cele mai populare rețele de socializare în rândul acestora sunt Facebook (95,9%), Youtube (90,5%) și Instagram (81,4%).

Copiii petrec într-o zi obișnuită peste 6 ore online

În privința utilizării Internetului 27% dintre repondenți afirmă că, într-o zi obișnuită de școală, petrec peste 6 ore online sau își verifică constant dispozitivul de pe care navighează. Atunci când sunt liberi, fie că e vorba de sfârșitul de săptămână sau de vacanță, 48,3% dintre copii petrec peste 6 ore pe zi online.

Referindu-se la timpul petrecut pe Internet, 40% dintre copii spun că se întâmplă foarte des sau destul de des să navigheze fără un scop anume, 31% că au petrecut mai puțin timp cu familia sau făcând lucruri pentru școală tocmai pentru a naviga pe Internet și 28% că au încercat fără succes să petreacă mai puțin timp online.

Aproape 13% dintre copii spun că s-a întâmplat destul de des să nu mănânce sau să nu doarmă pentru a fi online și 23% că nu s-au simțit în largul lor atunci când nu au putut sta pe Internet.

61% dintre copii s-au simțit inconfortabil ca urmare a unei postări văzute pe Internet

54% dintre copii spun că s-a întâmplat ca cineva sa îi deranjeze sau să ii supere în timp ce vorbeau pe Internet, procentul fiind semnificativ mai ridicat în rândul fetelor și elevilor de liceu.

43% dintre copii afirmă că postează online informații personale precum fotografii, adresa la care locuiesc, locurile unde merg.

Mediul online reprezintă principala sursă de informare a copiilor care au participat la sondaj, urmată de discuțiile în grupul de copii de aceeași vârstă și cele cu părinții sau profesorii. Doar 47,6% dintre copii afirmă că verifică uneori, rar sau deloc valoarea de adevăr a informațiilor citite online.

61% dintre repondenți spun că s-au simțit inconfortabil ca urmare a unei postări pe care au văzut-o pe Internet, semnificativ mai multe fete și elevi de liceu.

Principalele tipuri de informații despre care copiii spun că i-au făcut să se simtă inconfortabil sunt conținutul violent, cel care incită la violență sau cel sexual explicit.

2 din 10 copii aleg să discute cu cineva despre ce i-a deranjat pe Internet

Chiar dacă se declară deranjați de anumite informații întâlnite online, sub 2 din 10 copii au o reacție, fie de a discuta cu cineva sau a găsi o soluție pentru rezolvarea situației.

43% dintre repondenți afirmă că au văzut sau primit mesaje cu conținut sexual în mediul virtual. 22% dintre copii spun că au văzut sau primit mesaje cu caracter sexual zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână.

Aproape jumătate dintre copiii care au avut acces la mesaje cu conținut sexual spun că le-a fost trimis personal un astfel de mesaj și aproape 20% că li s-a cerut o fotografie sau o înregistrare video în care să își arate părțile intime. În acest ultim caz se remarcă că ponderea fetelor care spun că li s-a cerut acest lucru este semnificativ mai ridicată decât cea a băieților.

Îngrijorarea cea mai mare a părinților: expunerea la conținut nepotrivit și contactarea copiilor de către persoane necunoscute

Un procent semnificativ de părinți (75%) declară că c de către copii este expunerea acestora la conținut nepotrivit pe internet sau de posibilitatea ca aceștia să fie contactați online de persoane pe care nu le cunosc în viața reală (70%). În plus, 59% dintre părinți se tem că copiii lor ar putea fi victime ale infracțiunilor pe internet. Aceste cifre arată o conștientizare crescută a riscurilor online și subliniază nevoia de strategii eficiente pentru protecția copiilor în mediul digital.

Doar 9% dintre părinți declară că știu faptul că copilul lor s-a confruntat în ultimul an cu o situație neplăcută online, procentul fiind mai mare (13%) în cazul părinților ai căror copii au vârsta între 13 și 15 ani și mai mic (7%) în cazul părinților ai căror copii au între 16-17 ani.

11% dintre părinți declară că nu știu dacă copiii lor s-au confruntat cu probleme pe internet, în timp ce 80 % dintre ei susțin faptul că copiii lor nu au experimentat probleme în mediul online.

________________

Ghidul „Copilul tău este în siguranță pe internet?”

Pentru a marca Ziua Siguranței pe Internet din acest an, Organizația Salvați Copiii pune la dispoziția părinților ghidul „Copilul tău este în siguranță pe internet?”, o resursă practică creată pentru a-i ajuta să aibă o mai bună înțelegere a pericolelor online și pentru a le oferi suport în sprijinirea copiilor și adolescenților în navigarea lor sigură pe internet.

Ghidul, care poate fi descărcat de pe oradenet.ro, poate fi adaptat pentru orice grupă de vârstă și abordează aspecte precum importanța implicării în educația online a copilului sau identificarea riscurilor principale online, oferind modalități de intervenție și sprijin. Acesta promovează, totodată, construirea de legături puternice cu copilul atât în mediul offline, cât și în lumea online. Ghidul răspunde, de asemenea, la întrebări și curiozități comune din partea părinților și îi invită la dezbateri și schimb de experiențe.

„În lumea digitală de astăzi, siguranța copiilor noștri pe internet este o responsabilitate comună. Este esențial ca autoritățile să ne ofere sprijinul necesar, părinții să fie bine informați și să lucrăm împreună pentru a elimina abuzurile online. Organizația Salvați Copiii, prin proiectul european dedicat siguranței online pe care îl implementează din anul 2008, se angajează activ în realizarea periodică de studii și cercetări pentru a înțelege mai bine provocările digitale ale zilelor noastre.

Misiunea noastră este de a oferi sprijin cuprinzător prin resurse informative accesibile tuturor, contribuind astfel la educarea și conștientizarea publicului larg. De asemenea, punem la dispoziție o linie de consiliere pentru a aborda problemele întâmpinate pe internet și o linie de raportare a conținuturilor ilegale sau dăunătoare, lucrând în strânsă colaborare cu autoritățile competente. Eforturile noastre comune sunt esențiale pentru a asigura un mediu online sigur pentru copiii noștri. Este esențial să dezvoltăm în continuare strategii în cadrul politicilor publice care să garanteze respectarea drepturilor copiilor în mediul online”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al Salvați Copiii România.

Salvați Copiii lansează invitația tuturor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, de a derula, pe parcursul lunii februarie, sesiuni de informare la clase, care să abordeze principalele riscuri cu care copiii se confruntă online, având ca suport didactic materialele puse la dispoziție de echipa Ora de Net, disponibile gratuit pe platforma .