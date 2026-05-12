Președintele american Donald Trump a adormit iar în timpul unui eveniment important, de data aceasta când se discuta despre sănătatea mamelor și creșterea natalității în SUA.
Reuniunea a avut loc chiar în Biroul Oval. Decidenții prezenți expuneau propunerile lor privind creșterea natalității în Statele Unite. Subiectul pare că nu l-a interesat prea tare pe Trump, căci acesta a fost surprins în timp ce dormea. Scena a reaprins discuțiile în SUA despre vârsta sa înaintată, care l-ar face inapt pentru rolul de președinte. Trump urmează să împlinească 80 de ani luna viitoare.
Trump is about to hit REM sleep on camera in the Oval pic.twitter.com/0zJp86Iuls
— Aaron Rupar (@atrupar) May 11, 2026
La finele anului trecut, președintele american a adormit de mai multe ori în timpul unei ședințe a Cabinetului.
BREAKING: In a stunning moment, Donald Trump has fallen asleep during his own cabinet meeting. This is so embarrassing. pic.twitter.com/fNNHB1E27t
— Democratic Wins Media (@DemocraticWins) December 2, 2025
El a negat apoi că a adormit și a spus că doar și-a închis ochii pentru că „se plictisea” și „voia să plece dracului de acolo”.
„Reuniunea s-a lungit 3 ore și mi-au sărit unii în cap că ”și-a închis ochii!”. Uite care-i treaba, a fost destul de plictisitor… iubesc acești oameni, chiar îi iubesc, dar sunt mulți oameni. Deci a fost cam plictisitor. N-am adormit, doar am închis ochii, pentru că voiam să ies dracului de aici. Și, oricum, dacă adormeam, Marco (Rubio, secretarul de stat american) mi-ar fi dat un ghiont: ”Hei, șefu’, trezirea!””, a susținut Donald Trump.