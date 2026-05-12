Trump a adormit iar în timpul unui eveniment important. Ce se discuta (VIDEO)

Mirela Ionela Achim
12 mai 2026, 15:39
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Andrew Leyden
Cuprins
  1. Trump a tras un pui de somn chiar în timpul unei reuniuni
  2. Nu e prima oară când Trump adoarme la evenimente. Cum s-a scuzat

Președintele american Donald Trump a adormit iar în timpul unui eveniment important, de data aceasta când se discuta despre sănătatea mamelor și creșterea natalității în SUA.

Trump a tras un pui de somn chiar în timpul unei reuniuni

Reuniunea a avut loc chiar în Biroul Oval. Decidenții prezenți expuneau propunerile lor privind creșterea natalității în Statele Unite. Subiectul pare că nu l-a interesat prea tare pe Trump, căci acesta a fost surprins în timp ce dormea. Scena a reaprins discuțiile în SUA despre vârsta sa înaintată, care l-ar face inapt pentru rolul de președinte. Trump urmează să împlinească 80 de ani luna viitoare.

Nu e prima oară când Trump adoarme la evenimente. Cum s-a scuzat

La finele anului trecut, președintele american a adormit de mai multe ori în timpul unei ședințe a Cabinetului.

El a negat apoi că a adormit și a spus că doar și-a închis ochii pentru că „se plictisea” și „voia să plece dracului de acolo”.

„Reuniunea s-a lungit 3 ore și mi-au sărit unii în cap că ”și-a închis ochii!”. Uite care-i treaba, a fost destul de plictisitor… iubesc acești oameni, chiar îi iubesc, dar sunt mulți oameni. Deci a fost cam plictisitor. N-am adormit, doar am închis ochii, pentru că voiam să ies dracului de aici. Și, oricum, dacă adormeam, Marco (Rubio, secretarul de stat american) mi-ar fi dat un ghiont: ”Hei, șefu’, trezirea!””, a susținut Donald Trump.

Hantavirusul bagă în carantină 12 cadre medicale din Olanda, după ce regulile de siguranță au fost ignorate în spital
