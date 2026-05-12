Bogdan Marin, cunoscut drept Bodo de la trupa Proconsul, a trecut printr-o transformare spectaculoasă, după ce a reușit să slăbească nu mai puțin de 46 de kilograme!

Bodo a povestit că din cauza kilogramelor în plus se simțea rău, nu dormea bine, nu avea energie și, practic, viața sa era complet dată peste cap. Acum are din nou chef de viață, se odihnește bine și are multă energie pentru toate proiectele sale.

Cântărețul s-a arătat recunoscător pentru ajutorul pe care l-a primit în tot acest proces dificil și i-a mulțumit mai ales soției sale, care i-a fost mereu alături.

„De la apnee în somn – la somn de bebeluș

De la cântat cu seriozitate – la cântat cu excelență

De la mâncat mici – la mâncat mici (da’, mai mici 😄)

De la „nu mai pot”- la energie cât pentru două zile

De la deznădejde – la poftă de viață

De la pastile pentru inimă – la vitamine

De la udat florile in ghiveci – la tuns iarba săptămânal ( si nu puțină)

De la haine XXXL – la L

De la oboseală continuă – la chef de drumuri și proiecte

De la supraviețuire – la viață trăită cu bucurie

De la rutină – la planuri de viitor

Și cel mai frumos?

De la o soție iubitoare – la aceeași soție iubitoare, care a fost si este lângă mine”, a transmis Bodo, pe Facebook.