Acasa » Monden » De nerecunoscut! Cum arată Bodo de la Proconsul după ce a slăbit aproape 50 de kilograme: „De la deznădejde – la poftă de viață" (VIDEO, FOTO)

Traian Avarvarei
12 mai 2026, 14:40
Sursa foto: Proconsul / Facebook

Bogdan Marin, cunoscut drept Bodo de la trupa Proconsul, a trecut printr-o transformare spectaculoasă, după ce a reușit să slăbească nu mai puțin de 46 de kilograme!

Cum se simte Bodo după ce a slăbit 46 de kilograme

Bodo a povestit că din cauza kilogramelor în plus se simțea rău, nu dormea bine, nu avea energie și, practic, viața sa era complet dată peste cap. Acum are din nou chef de viață, se odihnește bine și are multă energie pentru toate proiectele sale.

Cântărețul s-a arătat recunoscător pentru ajutorul pe care l-a primit în tot acest proces dificil și i-a mulțumit mai ales soției sale, care i-a fost mereu alături.

„De la apnee în somn – la somn de bebeluș
De la cântat cu seriozitate – la cântat cu excelență
De la mâncat mici – la mâncat mici (da’, mai mici 😄)
De la „nu mai pot”- la energie cât pentru două zile
De la deznădejde – la poftă de viață
De la pastile pentru inimă – la vitamine
De la udat florile in ghiveci – la tuns iarba săptămânal ( si nu puțină)
De la haine XXXL – la L
De la oboseală continuă – la chef de drumuri și proiecte
De la supraviețuire – la viață trăită cu bucurie
De la rutină – la planuri de viitor
Și cel mai frumos?
De la o soție iubitoare – la aceeași soție iubitoare, care a fost si este lângă mine”, a transmis Bodo, pe Facebook.

