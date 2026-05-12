Stolojan: Nicușor Dan trebuie să desemneze un premier PSD. Îl obligă Constituția

Theodor Stolojan, fost președinte al PNL, a afirmat că președintele României, Nicușor Dan, trebuie să respecte Constituția și să nominalizeze un candidat PSD la funcția de prim-ministru, deoarece PSD a demonstrat că are majoritate în Parlament prin adoptarea moțiunii de cenzură care a dărâmat Guvernul Bolojan.

Nicușor Dan, obligat să pună premier PSD

Theodor Stolojan a explicat că prevederile Constituției indică clar pașii de urmat după demiterea unui guvern și a subliniat că PSD a arătat existența unei majorități parlamentare prin votul moțiunii de cenzură care a dărâmat Guvernul Bolojan. Așa că, vrea, nu vrea, Nicușor Dan trebuie să facă o nominalizare de la PSD.

„Eu cred că Nicușor Dan, președintele României, trebuie și el să respecte Constituția. Constituția prevede foarte limpede ce trebuie făcut într-o asemenea situație în care se află România, independent de ceea ce gândește președintele României, care își propune acuma mai nou ca să desemneze un candidat de prim-ministru doar dacă acesta demonstrează că are o majoritate.

Iată, PSD-ul a demonstrat că are o majoritate sau a avut o majoritate când Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură care a dărâmat Guvernul Bolojan. Deci președintele Nicușor Dan nu poate să nu respecte el însuși Constituția. Are un partid care a demonstrat că are o majoritate, indiferent ce declară pe urmă unii și alții din majoritatea respectivă, respectiv un partid sau altul care a participat la majoritatea care a dărâmat guvernul Bolojan”

Fără Guvern minoritar, spune Stolojan

Fostul lider liberal a exclus posibilitatea ca parlamentarii PNL să acorde votul de învestitură unui Guvern minoritar format din PSD și UDMR, arătând că o astfel de formulă „ar cădea la vot” și nu ar asigura stabilitatea necesară reformelor.

„Acest prim guvern probabil va cădea la vot. Și urmează al doilea guvern, cu un al doilea candidat de prim-ministru, care din punctul meu de vedere trebuie să fie Bolojan.

Și aici se va vedea într-adevăr atitudinea președintelui României dacă dorește să mențină drumul României pe calea acestor reforme necesare României, pentru că un al doilea guvern este mult mai dificil să fie respins la vot de niște parlamentari, în rândul cărora, mulți dintre ei, faptul că sunt parlamentari este primul lor serviciu. Și dacă pică cel de-al doilea guvern, mergem imediat în alegeri anticipate, cum spune Constituția. Dar nu pierdem în continuare timpul așteptând ce.

„Având în vedere că niciun partid politic nu deține 50% plus încă un vot în Parlament, sigur că președintele țării poate să propună și o asemenea variantă, dar un guvern tehnocrat pus acum în fața reformelor care trebuie făcute și pentru care trebuie susținere în Parlament n-ar avea șanse prea mari”, a declarat Theodor Stolojan la

Ce a anunțat Nicușor Dan

a comunicat că va convoca partidele la consultări joi sau lunea viitoare și va întreba fiecare delegație dacă propunerea de prim-ministru are negociată o majoritate parlamentară, folosind întâlnirile de la Cotroceni pentru clarificarea acestei chestiuni.

„Cu titlu general, solicitarea mea pe care o să o am cu toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni pentru oricare dintre propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are negociată o majoritate.

Așa cum văd din discuțiile preliminare, dacă partidele – și mă aștept să își păstreze opțiunile expuse în spațiul public – de fapt variante de Guvern cu majoritate în Parlament sunt puține. Și eu nu o să fac experimente, să propun premier și să vedem dacă există sau nu majoritate. Vreau să obținem o propunere de premier, bineînțeles cu programe, care să strângă o majoritate în Parlament”