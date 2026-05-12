Promoții online care vor crește în popularitate vara asta

Promoțiile online nu sunt active doar de black friday sau înainte de marile sărbători, când toată lumea cumpără cadouri. Oferte bune există tot timpul anului. Trebuie doar să fii atent. Vara asta sunt mai multe tipuri de promoții care vor crește în popularitate. Află de ce și descoperă-le și tu!

Vacanțe rezervate last minute

De obicei, e bine să-ți planifici următoarea vacanță cât mai devreme, ca să te bucuri de pachetele early booking. Dar, poate ai fost ocupat sau ai o viață atât de plină de evenimente și responsabilități, că nu ai știut dacă vei avea timp de o vacanță vara asta. Începe sezonul cald și ai totuși câteva zile în care poți să pleci? Prețurile sunt mult mai mari decât în iarnă, dar nu renunța la ideea de vacanță.

Agențiile de turism vin pe parcursul verii cu oferte last minute. Este suficient să intri pe site-urile operatorilor și vei găsi mai multe variante. Acest tip de pachete sunt reduse, de obicei, cu până la 50%. Trebuie doar să fii flexibil, pentru că unele sejururi au plecarea chiar și în 2 zile de la rezervare. Destinații populare pentru vacanțele last minute: Grecia, Turcia, Spania, Cipru etc.

Promoții în aplicații

Promoțiile atractive nu sunt doar la cadouri sau vacanțe. Toți folosim diferite aplicații pe telefon pentru o viață mai simplă: aplicații bancare și de plăți, de cumpărături (supermarket, haine, cosmetice, încălțăminte etc.), de streaming, servicii medicale și multe altele. Unele vin cu .

Anumite aplicații de plăți îți pot da cashback un procent din plată atunci când le folosești. Există supermarketuri online care oferă în aplicație livrare gratuită, produse specifice cu discount sau alimente la categoria „save me”, care sunt în pragul expirării, dar încă valabile, pe care le poți cumpăra cu o reducere semnificativă. Aplicațiile de shopping vin și ele cu tot felul de reduceri și coduri, numai bune să îți pregătești garderoba de vacanță.

Pentru a te putea bucura de ofertele din aplicații, trebuie să îndeplinești anumite condiții. Acestea variază în funcție de comerciant, dar în majoritatea cazurilor trebuie să fii membru/să ai cont valid pe site-ul respectiv. De exemplu, ca să beneficiezi de un pe aplicația operatorului respectiv, trebuie să ai un cont valid.

Indiferent de ce promoții te bucuri, fii foarte atent la termeni și condiții, ca să eviți eventuale neplăceri.

Oferte entertainment online

Opțiunile de divertisment online au crescut în ultimii ani. Dacă vara asta nu pleci nicăieri, din confortul și răcoarea casei tale îți poți ocupa timpul cu diverse activități online: filme și seriale, muzică, jocuri individuale sau multiplayer, cărți audio, cazino online etc.

Multe platforme de streaming online au o ofertă pentru persoanele care își fac pentru prima dată cont și abonament. Oferta constă, de obicei, într-o anumită perioadă de streaming gratuit la început (între 1 și 3 luni) sau abonament cu discount pe o perioadă mai lungă (uzual, în primul an).

Când vine vorba de jocuri, acestea vin cu promoții la diferite funcții extra în joc, vieți suplimentare și alte elemente specifice. Platformele unde poți citi sau asculta cărți online au diferite reduceri sau programe de free trial. La cazino online, una dintre ofertele de care te poți bucura la început constă în . Dar promoțiile nu se limitează doar la asta. Ai și bonus de bun venit, oferte săptămânale sau sezoniere, turnee și multe altele.

Vara vine cu multe activități, vacanțe, dar și responsabilități. Dedică puțin timp explorării ofertelor online. S-ar putea să-ți simplifici viața și să ai o vară memorabilă, cu impact minim pe buget.