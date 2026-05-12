Femeie trimisă în judecată pentru lovirea senatoarei Valentina Aldea. Din gelozie, a bătut-o pe politiciană cu o rangă de fier

Femeia care a atacat-o pe senatoarea Valentina Aldea a fost trimisă în judecată pentru loviri sau alte violențe și distrugere. Femeia a bătut-o pe politiciană din gelozie.

Ce acuzații i se aduc inculpatei?

Femeia a fost trimisă în judecată fiind cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de loviri sau alte violențe și pentru distrugere. În ceea ce privește autoturismul senatoarei, ancheta reține că inculpata a zgâriat vehiculul în zona portierelor, portbagajului și capotei, a rupt oglinzile retrovizoare exterioare și plăcuțele cu numerele de înmatriculare.

Procurorii au reținut că agresiunile au produs răni pentru care au fost necesare îngrijiri medicale.

La momentul agresiunii, Valentina Aldea era membră a Partidului Oamenilor Tineri ( ). Aceasta și-a dat demisia ulterior și este în prezent parlamentar neafiliat.

Ce s-a întâmplat pe 20 noiembrie?

Incidentul a avut loc în seara zilei de 20 noiembrie 2025, în jurul orei 19.20, în București. Conflictul a izbucnit, când senatoarea se afla în vizită la domiciliul soțului femeii.

Când a ajuns acasă, soția acestuia a văzut mașina parlamentarei parcată în fața imobilului și, potrivit anchetatorilor, ar fi lovit autoturismul, i-a rupt oglinzile și i-a zgâriat caroseria.

În momentul în care Valentina Aldea și bărbatul au ieșit din apartament, între cele două femei ar fi izbucnit o bătaie. Soția ar fi lovit-o pe senatoare peste mână cu o bară metalică, după care ar fi urmat o altercație cu palme și smuls de păr.

O săptămână mai târziu cele două s-au întâlnit în instanță unde se judeca cererea senatoarei privind un ordin de protecție împotriva femeii agresive. La sosirea la instanță, femeia acuzată de agresiune a declarat pentru presă că știa că soțul ei și Valentina Aldea ar avea o relație care durează de mai mult timp.

De asemenea, femeia a mai spus că senatoarea POT a fost agresivă cu ea și că în urmă cu o săptămână a acționat în legitimă apărare.

În replică, Valentina Aldea a declarat că nu are nicio legătură cu soțul femeii.

„Suntem prieteni și-atât. Nu am lezat familia nimănui.”