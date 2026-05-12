B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat bugetul consolidat de venituri și de cheltuieli aferent anului 2026, care prevede investiții-record în infrastructura critică

Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat bugetul consolidat de venituri și de cheltuieli aferent anului 2026, care prevede investiții-record în infrastructura critică

B1.ro
12 mai 2026, 14:05
Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat bugetul consolidat de venituri și de cheltuieli aferent anului 2026, care prevede investiții-record în infrastructura critică
+ 13 poze | Vezi galeria

Anul 2026 reprezintă, pentru comunitatea Sectorului 4, anul în care suportul fondurilor europene nerambursabile devine determinant pentru efortul de a implementa proiecte de mare necesitate nu doar pentru zona de sud a Bucureștiului, ci pentru întregul București.

Astfel, urmare a votului consilierilor locali de ieri, 11 mai 2026, anvelopa bugetară care urmează a fi folosită pentru implementarea obiectivelor strategice pe care le derulează Sectorul 4 este estimată la peste 12 miliarde de lei, adică aproximativ 2,4 miliarde de euro.

Așa cum s-a întâmplat și în ultimii ani, bugetul consolidat de venituri și de cheltuieli al Sectorului 4 este construit și orientat către investiții de anvergură, cu derulare multianuală, în continuarea celor șapte direcții de dezvoltare menite să ducă mai departe sustenabilitatea financiară și previzibilitatea proiectelor publice, cum ar fi infrastructura critică, ordinea și siguranța publică, educația, dezvoltarea publică (sănătate, reabilitare termică a blocurilor de locuințe ș.a.), zonele verzi, protecția mediului, transporturile și comunicațiile.

Și anul acesta, cei mai mulți bani, 10,7 miliarde de lei (88%), vor fi alocați secțiunii de investiții, în timp ce restul de 12%, reprezintă cheltuielile de funcționare ale Sectorului 4, precum: asistență socială, mentenanța obiectivelor și ordinea publică, asigurarea stării de salubritate a spațiilor publice, înființarea de noi locuri de parcare, întreținerea parcurilor și a spațiilor verzi deja existente în Sectorul 4 sau pentru extinderea acestora.

Din suma alocată investițiilor, aproximativ 8 miliarde de lei reprezintă fonduri europene nerambursabile disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Programul Operațional Transport al Uniunii Europene și prin programe guvernamentale (Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și programele coordonate de Agenția Fondului de Mediu).

Cea mai mare alocare financiară o reprezintă investiția unică în România la nivelul autorităților locale, extinderea magistralei M4 de metrou, de la Gara de Nord la Gara Progresul. Pentru realizarea lucrărilor planificate pentru anul 2026, în buget a fost prevăzută suma de 7 miliarde de lei, parte din suma totală de aproximativ 13 miliarde de lei, finanțare europeană nerambursabilă obținută din Programul Operațional Transport al Uniunii Europene pentru întregul proiect.

Totodată, în această secțiune a bugetului recent aprobat, cea privind investițiile strategice cu derulare multianuală, sunt incluse și alte proiecte de importanță majoră, cum ar fi refacerea Planșeului Unirii (peste 415 milioane de lei) și construirea Pasajului Apărătorii Patriei (aproximativ 150 milioane de lei).

Ca și în anii anteriori, domeniul educațional primește, de asemenea, atenția cuvenită. Conform bugetului aprobat, educației i se alocă aproximativ 1,4 miliarde de lei, obținuți atât din Planul Național de Redresare și Reziliență, Programul Operațional Regional 2021-2027, cât și din alte surse bugetare. Utilizând aceste alocări financiare, vor fi executate în continuare lucrările de modernizare, consolidare și de obținere a autorizațiilor de securitate la incendiu pentru clădirile care găzduiesc școli și grădinițe, utilizând inclusiv conceptul de „școală verde”, care prevede scăderea consumului energetic, gradual, până la atingerea cerinței europene pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB), precum și implementarea programului național „Școli sigure și sănătoase”.

Și în privința secțiunii „Dezvoltare”, bugetul general consolidat de venituri și cheltuieli prevede finanțarea unor lucrări de importanță strategică, pentru care este nevoie de planificare multianuală. Utilizând o alocare de peste 1,9 miliarde de lei, va fi continuată finanțarea lucrărilor de construire a Centrului de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei „Marius Nasta” – și cele privind reabilitarea termică a blocurilor de locuințe.

Din restul sumelor, de până la peste 12 miliarde de lei, vor fi acoperite cheltuielile specifice pentru asistență socială, mentenanța obiectivelor și ordinea publică, asigurarea stării de salubritate a spațiilor publice, pentru înființarea de noi locuri de parcare, pentru întreținerea parcurilor și a spațiilor verzi deja existente în Sectorul 4 și pentru extinderea acestora.

„Avem buget! Solid și coerent, care direcționează cea mai mare parte a resurselor financiare previzionate pentru 2026 (88%!) către proiectele de dezvoltare ale Sectorului 4! Și anul acesta, dezvoltarea comunității Sectorului 4 își pune bazele pe fondurile nerambursabile, europene și guvernamentale, ce se regăsesc în bugetul previzionat pentru acest an în proporție de peste 75%. Acest lucru este o dovadă în plus că drumul pe care Sectorul 4 l-a ales în ultimii ani este cel corect și că modelul de management pe care îl implementăm, cel orientat către investiții strategice, cu derulare multianuală, care să aducă plusvaloare nu doar zonei de sud a Bucureștiului, ci întregului oraș, este cel mai potrivit. Pentru acest efort continuu de a identifica resursele necesare ducerii la bun sfârșit a tuturor investițiilor, le mulțumesc atât colegilor alături de care lucrez la primărie, cât și colegilor consilieri locali care au votat proiectul de buget”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Tags:
Citește și...
Momente dramatice în timpul unei excursii școlare în Belgia. Un copil de 6 ani a fost lovit de o mașină de poliție aflată în urmărire
Externe
Momente dramatice în timpul unei excursii școlare în Belgia. Un copil de 6 ani a fost lovit de o mașină de poliție aflată în urmărire
OZN-uri, lumini misterioase și „obiecte plutitoare”. Pentagonul publică dosare care reaprind febra extratereștrilor
Externe
OZN-uri, lumini misterioase și „obiecte plutitoare”. Pentagonul publică dosare care reaprind febra extratereștrilor
Doi tineri au lăsat salariile mari din Olanda pentru a se întoarce în România: „Acolo aveai tot ce doreai, dar nu te simțeai împlinit”
Eveniment
Doi tineri au lăsat salariile mari din Olanda pentru a se întoarce în România: „Acolo aveai tot ce doreai, dar nu te simțeai împlinit”
Decizia în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat, amânată din nou.
Eveniment
Decizia în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat, amânată din nou.
UE încearcă să reducă dependența de importuri la medicamente esențiale. România, vizată direct de noua strategie pentru antibiotice și insulină
Eveniment
UE încearcă să reducă dependența de importuri la medicamente esențiale. România, vizată direct de noua strategie pentru antibiotice și insulină
Caprifoiul, planta din grădină care a devenit vedetă în remediile naturale. Cum este folosit pentru stare de bine și energie
Eveniment
Caprifoiul, planta din grădină care a devenit vedetă în remediile naturale. Cum este folosit pentru stare de bine și energie
Lista țărilor europene unde au fost confirmate cazuri de hantavirus după focarul de pe nava MV Hondius
Eveniment
Lista țărilor europene unde au fost confirmate cazuri de hantavirus după focarul de pe nava MV Hondius
Portugalia mizează pe beneficii economice pentru a atrage tinerii în armată. Ce li se oferă acestora
Externe
Portugalia mizează pe beneficii economice pentru a atrage tinerii în armată. Ce li se oferă acestora
„Războiul șezlongurilor” din vacanțe se intensifică. Hotelurile schimbă regulile după un proces câștigat de un turist
Externe
„Războiul șezlongurilor” din vacanțe se intensifică. Hotelurile schimbă regulile după un proces câștigat de un turist
Domeniile Săftica: saloane de nunți elegante aproape de București
Eveniment
Domeniile Săftica: saloane de nunți elegante aproape de București
Ultima oră
14:11 - CTP a prezentat „singura soluție pentru a spera să oprim eșuarea statului român”. Cum vede noua guvernare
14:08 - Cum se pierd miliarde de la bugetul statului. ANAF: 2,3 miliarde lei de la 80.000 de firme nu pot fi recuperate
14:00 - Momente dramatice în timpul unei excursii școlare în Belgia. Un copil de 6 ani a fost lovit de o mașină de poliție aflată în urmărire
13:59 - Avertisment îngrijorător de la BNR. Viceguvernatorul Cosmin Marinescu avertizează că prețurile energiei pot duce inflația peste 10%
13:58 - Dar de lux la nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea. Cât au oferit invitații, în plic. Pentru unii, suma e de neimaginat
13:43 - Petrișor Peiu (AUR), atac la Mugur Isărescu: „BNR, la fel ca Guvernul, nu luptă cu inflația”
13:34 - Criză politică și în Marea Britanie: Premierul Keir Starmer refuză să își dea demisia după eșecul electoral. Ce le-a spus miniștrilor săi
13:33 - Raluca Turcan îl atacă pe Sorin Grindeanu după cererea adresată lui Bolojan. „Ar trebui să demisioneze pentru a fi credibil”
13:23 - Decizie neașteptată! Companiile aeriene din Europa scad tarifele de vară din cauza crizei de kerosen
13:11 - OZN-uri, lumini misterioase și „obiecte plutitoare”. Pentagonul publică dosare care reaprind febra extratereștrilor