Construcția Spitalul Regional de Urgență Cluj intră într-o nouă etapă, după semnarea contractului de execuție pentru una dintre cele mai importante investiții medicale din România. Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că este pentru prima dată după mulți ani când toate cele spitalele regionale promise se află simultan în construcție, informează .

Proiectul Spitalului Regional Cluj intră în faza de execuție

Potrivit fostului ministru al Sănătății, noul spital regional din Cluj-Napoca va deveni principalul centru medical pentru regiunea de nord-vest a țării.

Unitatea medicală va avea aproape 850 de paturi, peste 100 de locuri ATI, săli de operație și cabinete ambulatorii. este estimată la aproape 1,8 miliarde de lei fără TVA, iar termenul de execuție este de 40 de luni.

„Astăzi nu mai vorbim despre «vom face», ci despre ceea ce se construiește deja.” a declarat Alexandru Rogobete pe Facebook.

România are în lucru toate cele trei spitale regionale

Fostul ministru a precizat că lucrările avansează deja la spitalul regional din Craiova, în timp ce la Iași construcția a început în această primăvară.

Semnarea contractului pentru Cluj completează astfel celor trei mari proiecte medicale regionale aflate acum în execuție.

„Este pentru prima dată după foarte mulți ani când România nu mai vorbește doar despre spitale noi, ci le construiește efectiv.” a declarat Alexandru Rogobete pe Facebook.

Investiția este prezentată drept un proiect pentru sănătate

Alexandru Rogobete a descris investiția drept un pas important pentru modernizarea sistemului medical românesc și pentru creșterea încrederii oamenilor în proiectele publice.

Fostul ministru a transmis și mulțumiri echipei ANDIS, reprezentanților Banca Europeană de Investiții, Ministerului Sănătății și autorităților locale implicate în proiect.

„Când spitalele încep să se ridice din pământ, oamenii încep să creadă din nou că schimbarea este posibilă.” a declarat Alexandru Rogobete pe Facebook.

Noul spital regional de urgență din Cluj-Napoca este considerat unul dintre cele mai importante proiecte medicale finanțate în România în ultimii ani și ar urma să deservească milioane de pacienți din zona de nord-vest a țării.