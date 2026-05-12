Experții în securitate cibernetică trag un semnal de alarmă după ce o vulnerabilitate informatică extrem de periculoasă ar fi fost descoperită cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit Google, este pentru prima dată când există indicii că tehnologia a fost folosită pentru dezvoltarea unui atac de tip „zero-day”, considerat printre cele mai din lumea digitală.

Hackerii folosesc AI pentru atacuri mai rapide pentru companiile precum Google

Specialiștii spun că atacurile informatice asistate de AI devin tot mai sofisticate și mai greu de detectat.

Vulnerabilitățile de tip „zero-day” sunt considerate extrem de periculoase deoarece exploatează probleme de securitate necunoscute public și fără soluții disponibile în momentul descoperirii, informează NY Times, citat de către .

„Cursa pentru folosirea inteligenței artificiale în identificarea vulnerabilităților informatice a început deja.” a declarat John Hultquist, potrivit Politico.

Potrivit raportului Google, compania afectată de vulnerabilitate a fost notificată înainte ca informațiile să fie făcute publice, iar problema a fost remediată printr-un update de securitate.

Modelele AI devin tot mai eficiente în găsirea breșelor

Mai multe companii dezvoltă deja modele de inteligență artificială capabile să identifice probleme informatice complexe mai rapid decât mulți experți umani.

Autoritățile americane discută în prezent cu marile firme din domeniu despre posibile reguli și limitări pentru modelele AI avansate.

În paralel, experții avertizează că tehnologia ar putea fi folosită de grupări criminale sau de hackeri susținuți de state pentru atacuri la scară mult mai mare decât până acum.

SUA și marile companii tech discută reguli noi pentru AI

Îngrijorările privind securitatea digitală au crescut după ce mai multe grupări de hackeri au început să folosească inteligența artificială pentru automatizarea atacurilor.

Raportul citat de publicația americană menționează inclusiv tentative atribuite unor grupări asociate cu Rusia, Coreea de Nord și China, informează .

Companiile care dezvoltă modele avansate de inteligență artificială au început deja să limiteze accesul public la unele sisteme, de teama utilizării lor în scopuri malițioase.