Un copil de 6 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovit de o mașină a poliției locale din Antwerp în timpul unei excursii organizate de școală.

Accidentul s-a produs în timp ce agenții urmăreau un șofer suspectat că era băut și circulau cu sirenele și girofarurile pornite. Incidentul a provocat șoc în rândul colegilor copilului, care au asistat la scenele dramatice.

Care sunt circumstanțele producerii accidentului

Accidentul s-a produs în jurul orei 09:30, într-o zonă circulată din Antwerp, în apropierea Naționale.

Copilul se afla împreună cu colegii săi într-o excursie organizată de școală și mergea către un spectacol de în momentul în care a fost lovit de mașină.

Poliția urmărea un șofer suspectat că se afla sub influența alcoolului, iar vehiculul implicat în accident circula în regim prioritar.

„Poliția primise un raport privind un șofer beat. Când vehiculul a fost observat, echipajul a început urmărirea.” a relatat Kato Belmans, potrivit citat de Știrile Pro TV.

Copiii au asistat la scenele dramatice

În urma impactului, copilul a fost transportat de urgență la spital. Autoritățile au anunțat că băiatul a fost inițial în stare critică, însă ulterior viața sa a fost stabilizată.

Incidentul a avut un impact puternic asupra colegilor săi, dintre care mai mulți au văzut accidentul.

„Acest lucru are un impact enorm asupra clasei. Sunt devastați și profund marcați.” a relatat Joke Temmerman, potrivit surselor.

Reprezentanții școlii au anunțat că elevii vor primi sprijin psihologic și consiliere în perioada următoare.

Șoferul urmărit de poliție era băut

Autoritățile belgiene au confirmat că șoferul urmărit de poliție a fost prins și testat pozitiv pentru consum de alcool.

Între timp, ancheta privind circumstanțele accidentului a fost preluată de o altă zonă de poliție, pentru a evita un conflict de interese, având în vedere implicarea poliției din Antwerp în incident.

Și agenții implicați în accident beneficiază acum de sprijin psihologic.

„Suntem alături de tânăra victimă, de familia sa și de colegii de clasă.” a relatat purtătorul de cuvânt al poliției Wouter Bruyns, potrivit sursei.

Autoritățile încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs accidentul care a șocat oamenii și colegii de clasă ai băiatului.