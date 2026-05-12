B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Momente dramatice în timpul unei excursii școlare în Belgia. Un copil de 6 ani a fost lovit de o mașină de poliție aflată în urmărire

Momente dramatice în timpul unei excursii școlare în Belgia. Un copil de 6 ani a fost lovit de o mașină de poliție aflată în urmărire

Răzvan Adrian
12 mai 2026, 14:00
Momente dramatice în timpul unei excursii școlare în Belgia. Un copil de 6 ani a fost lovit de o mașină de poliție aflată în urmărire
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Care sunt circumstanțele producerii accidentului
  2. Copiii au asistat la scenele dramatice
  3. Șoferul urmărit de poliție era băut

Un copil de 6 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovit de o mașină a poliției locale din Antwerp în timpul unei excursii organizate de școală.

Accidentul s-a produs în timp ce agenții urmăreau un șofer suspectat că era băut și circulau cu sirenele și girofarurile pornite. Incidentul a provocat șoc în rândul colegilor copilului, care au asistat la scenele dramatice.

Care sunt circumstanțele producerii accidentului

Accidentul s-a produs în jurul orei 09:30, într-o zonă circulată din Antwerp, în apropierea Băncii Naționale.

Copilul se afla împreună cu colegii săi într-o excursie organizată de școală și mergea către un spectacol de teatru în momentul în care a fost lovit de mașină.

Poliția urmărea un șofer suspectat că se afla sub influența alcoolului, iar vehiculul implicat în accident circula în regim prioritar.

„Poliția primise un raport privind un șofer beat. Când vehiculul a fost observat, echipajul a început urmărirea.” a relatat Kato Belmans, potrivit VRT News citat de Știrile Pro TV.

Copiii au asistat la scenele dramatice

În urma impactului, copilul a fost transportat de urgență la spital. Autoritățile au anunțat că băiatul a fost inițial în stare critică, însă ulterior viața sa a fost stabilizată.

Incidentul a avut un impact puternic asupra colegilor săi, dintre care mai mulți au văzut accidentul.

„Acest lucru are un impact enorm asupra clasei. Sunt devastați și profund marcați.” a relatat Joke Temmerman, potrivit surselor.

Reprezentanții școlii au anunțat că elevii vor primi sprijin psihologic și consiliere în perioada următoare.

Șoferul urmărit de poliție era băut

Autoritățile belgiene au confirmat că șoferul urmărit de poliție a fost prins și testat pozitiv pentru consum de alcool.

Între timp, ancheta privind circumstanțele accidentului a fost preluată de o altă zonă de poliție, pentru a evita un conflict de interese, având în vedere implicarea poliției din Antwerp în incident.

Și agenții implicați în accident beneficiază acum de sprijin psihologic.

„Suntem alături de tânăra victimă, de familia sa și de colegii de clasă.” a relatat purtătorul de cuvânt al poliției Wouter Bruyns, potrivit sursei.

Autoritățile încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs accidentul care a șocat oamenii  și colegii de clasă ai băiatului.

Tags:
Citește și...
Criză politică și în Marea Britanie: Premierul Keir Starmer refuză să își dea demisia după eșecul electoral. Ce le-a spus miniștrilor săi
Externe
Criză politică și în Marea Britanie: Premierul Keir Starmer refuză să își dea demisia după eșecul electoral. Ce le-a spus miniștrilor săi
Decizie neașteptată! Companiile aeriene din Europa scad tarifele de vară din cauza crizei de kerosen
Externe
Decizie neașteptată! Companiile aeriene din Europa scad tarifele de vară din cauza crizei de kerosen
OZN-uri, lumini misterioase și „obiecte plutitoare”. Pentagonul publică dosare care reaprind febra extratereștrilor
Externe
OZN-uri, lumini misterioase și „obiecte plutitoare”. Pentagonul publică dosare care reaprind febra extratereștrilor
Portugalia mizează pe beneficii economice pentru a atrage tinerii în armată. Ce li se oferă acestora
Externe
Portugalia mizează pe beneficii economice pentru a atrage tinerii în armată. Ce li se oferă acestora
Fostul șef NATO avertizează asupra „disoluției” alianței. Rasmussen propune o nouă structură de apărare europeană
Externe
Fostul șef NATO avertizează asupra „disoluției” alianței. Rasmussen propune o nouă structură de apărare europeană
„Războiul șezlongurilor” din vacanțe se intensifică. Hotelurile schimbă regulile după un proces câștigat de un turist
Externe
„Războiul șezlongurilor” din vacanțe se intensifică. Hotelurile schimbă regulile după un proces câștigat de un turist
Franța își întărește securitatea după o alertă teroristă la Paris. Un muzeu și comunitatea evreiască ar fi fost vizate
Externe
Franța își întărește securitatea după o alertă teroristă la Paris. Un muzeu și comunitatea evreiască ar fi fost vizate
Fostul șef de cabinet al lui Zelenski anchetat pentru spălare de bani. Fraudă de 10,5 milioane de dolari
Externe
Fostul șef de cabinet al lui Zelenski anchetat pentru spălare de bani. Fraudă de 10,5 milioane de dolari
Ucraina își extinde lista statelor pentru dubla cetățenie. România a fost inclusă după controversele legate de forma inițială a listei
Externe
Ucraina își extinde lista statelor pentru dubla cetățenie. România a fost inclusă după controversele legate de forma inițială a listei
Hantavirusul este foarte diferit de COVID-19. Poate provoca o nouă pandemie? Ce spun specialiștii
Externe
Hantavirusul este foarte diferit de COVID-19. Poate provoca o nouă pandemie? Ce spun specialiștii
Ultima oră
14:22 - Clujul se pregătește pentru două competiții europene majore. Orașul își consolidează statutul pe harta handbalului continental
14:11 - CTP a prezentat „singura soluție pentru a spera să oprim eșuarea statului român”. Cum vede noua guvernare
14:08 - Cum se pierd miliarde de la bugetul statului. ANAF: 2,3 miliarde lei de la 80.000 de firme nu pot fi recuperate
14:05 - Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat bugetul consolidat de venituri și de cheltuieli aferent anului 2026, care prevede investiții-record în infrastructura critică
13:59 - Avertisment îngrijorător de la BNR. Viceguvernatorul Cosmin Marinescu avertizează că prețurile energiei pot duce inflația peste 10%
13:58 - Dar de lux la nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea. Cât au oferit invitații, în plic. Pentru unii, suma e de neimaginat
13:43 - Petrișor Peiu (AUR), atac la Mugur Isărescu: „BNR, la fel ca Guvernul, nu luptă cu inflația”
13:34 - Criză politică și în Marea Britanie: Premierul Keir Starmer refuză să își dea demisia după eșecul electoral. Ce le-a spus miniștrilor săi
13:33 - Raluca Turcan îl atacă pe Sorin Grindeanu după cererea adresată lui Bolojan. „Ar trebui să demisioneze pentru a fi credibil”
13:23 - Decizie neașteptată! Companiile aeriene din Europa scad tarifele de vară din cauza crizei de kerosen