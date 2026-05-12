Pentagonul declasifică noi dosare care au readus în atenția publicului subiectul OZN-urilor, cu relatări despre obiecte neidentificate, lumini inexplicabile și observații raportate inclusiv de astronauți în timpul misiunilor pe Lună.

Dosarele, publicate la ordinul președintelui Donald Trump, alimentează din nou speculațiile despre posibile fenomene aeriene neexplicate, informează LiveScience, citat de către A1.ro

Ce arată aceste dosare pe care Pentagonul le-a declasificat?

Setul de documente publicat recent include rapoarte , transcrieri și declarații adunate pe parcursul mai multor decenii, toate legate de fenomenele OZN.

Aceste dosare fac parte dintr-un proces de desecretizare care a fost accelerat după interesul public crescut pentru fenomenele UAP și OZN-uri, spune Pentagonul.

În total, au fost publicate 162 de fișiere, iar americane anunță că vor urma și altele.

Astronauți, lumini ciudate și „particule care fug din Lună”

Printre cele mai spectaculoase relatări se numără declarații ale astronauților din misiunile Apollo, care au descris lumini, particule și fenomene greu de explicat în spațiu.

Mai mulți membri ai echipajelor NASA au vorbit despre lumini intermitente și obiecte care păreau să „plutească” în apropierea navei spațiale.

„Este ca un foc de artificii acolo afară!” a relatat Jack Schmitt, potrivit .

În alte înregistrări, astronauții au descris particule care păreau să se desprindă sau să „scape” de pe suprafața Lunii, alimentând și mai mult misterul acestor observații.

„Obiecte plutitoare” și reacții împărțite în SUA

Pe lângă relatările din spațiu, documentele includ și mărturii ale civililor și ale militarilor despre obiecte metalice neidentificate care apar brusc pe cer sau se deplasează neobișnuit.

Unele înregistrări video surprinse de armata americană în zone precum Irak sau Siria arată obiecte neidentificate în mișcare rapidă, fără o explicație clară.

Reacțiile în SUA sunt diverse, unii congresmeni cer mai multă transparență, în timp ce alții consideră că subiectul este exagerat și folosit pentru a distrage atenția de la probleme interne.