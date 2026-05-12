UE pregătește reguli mai dure pentru TikTok, Instagram și X. Bruxelles-ul acuză platformele că profită de dependența copiilor

Răzvan Adrian
12 mai 2026, 14:53
Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. UE vrea să introducă reguli care ar limita funcțiile considerate „dependente” ale platformelor de social media
  2. Bruxelles-ul investighează deja TikTok, Instagram și X
  3. UE discută inclusiv despre o vârstă minimă pentru social media

UE  pregătește noi reguli împotriva platformelor de social media precum TikTok, Meta și X, pe fondul temerilor legate de efectele pe care algoritmii și designul aplicațiilor le au asupra copiilor și adolescenților.

Bruxelles-ul susține că multe dintre funcțiile folosite de rețelele sociale sunt concepute pentru a crea dependență și pentru a ține utilizatorii conectați cât mai mult timp.

UE vrea să introducă reguli care ar limita funcțiile considerate „dependente” ale platformelor de social media

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că noua lege europeană privind corectitudinea digitală va viza în mod direct practicile considerate nocive pentru minori.

Printre funcțiile aflate în vizor se numără scroll-ul infinit, redarea automată a clipurilor și notificările constante trimise utilizatorilor.

„Riscurile cresc rapid și sunt rezultatul unor modele de afaceri care tratează atenția copiilor ca pe o marfă.” a declarat Ursula von der Leyen, pentru Reuters, citat de Observator News.

Bruxelles-ul investighează deja TikTok, Instagram și X

Comisia Europeană susține că unele platforme nu respectă regulile privind protecția minorilor și limitele minime de vârstă.

Oficialii europeni investighează deja modul în care TikTok, Instagram, Facebook și X gestionează conținutul și funcțiile considerate periculoase pentru utilizatorii tineri.

„Luăm măsuri împotriva TikTok și a designului său care creează dependență.” a declarat Ursula von der Leyen, citat de Observator News.

Executivul european analizează inclusiv folosirea inteligenței artificiale pe platformele sociale și impactul acesteia asupra copiilor și adolescenților.

UE discută inclusiv despre o vârstă minimă pentru social media

Pe lângă restricțiile privind algoritmii și funcțiile aplicațiilor, Bruxelles-ul ia în calcul și introducerea unor reguli mai stricte pentru accesul minorilor pe rețelele sociale.

„Întrebarea nu este dacă tinerii ar trebui să aibă acces la social media, ci dacă social media ar trebui să aibă acces la tineri.” a declarat Ursula von der Leyen, citat de Observator News.

Noile măsuri ar urma să completeze legislația deja existentă privind serviciile digitale și să ofere autorităților europene mai mult control asupra platformelor online.

