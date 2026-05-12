BREAKING NEWS: Sorana Cîrstea a ajuns în semifinale la turneul de la Roma. A bătut-o și pe Ostapenko

Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma, după ce a învins-o în două seturi pe Jelena Ostapenko, scor 6-1, 7-6 (0). Sportiva noastră a făcut un meci impecabil și va juca pentru prima dată în carieră în semifinalele unui turneu de 1000 de puncte pe zgură.

Sorana Cîrstea traversează probabil cea mai bună perioadă a carierei sale, iar asta s-a tradus printr-o performanță senzațională la turneul . După victoriile cu Tatjana Maria, Aryna Sabalenka și Linda Noskova, sportiva noastră i-a predat o lecție de tenis și Jelenei Ostapenko, devenind prima semifinalistă a turneului de la Foro Italico.

Sorana a început fulminant meciul de pe Campo Centrale și a câștigat primul set în mai puțin de o jumătate de oră. Românca a prestat un tenis de mare calitate, iar la serviciu a excelat de-a dreptul, pierzând numai 6 puncte în game-urile în care a pus mingea în joc, doar unul pe serviciul al doilea.

În actul secund, Ostapenko a jucat mai bine, dar nici Sorana nu a scăzut nivelul, iar meciul a devenit mult mai echilibrat. Până la 2-a s-a mers cu serviciul, după care letona a câștigat două game-uri la rând și a devenit favorită la câștigarea setului. Au urmat 4 game-uri câștigate contra serviciului, serie întreruptă de Sorana, care a egalat la 5, salvând inclusiv o minge de set a adversarei.

Ulterior s-a ajuns în tie-break, unde Sorana Cîrstea a jucat fără greșeală, câștigând toate punctele, și a închis partida în minimum de seturi, scor 6-1, 7-6 (0), avansând în semifinale la Foro Italico.

Adversara româncei se va stabili în urma confruntării Mirra Andreeva – Coco Gauff.