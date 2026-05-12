B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » BREAKING NEWS: Sorana Cîrstea a ajuns în semifinale la turneul de la Roma. A bătut-o și pe Ostapenko

BREAKING NEWS: Sorana Cîrstea a ajuns în semifinale la turneul de la Roma. A bătut-o și pe Ostapenko

Adrian A
12 mai 2026, 15:49
BREAKING NEWS: Sorana Cîrstea a ajuns în semifinale la turneul de la Roma. A bătut-o și pe Ostapenko
Cuprins
  1. Sorana Cîrstea, o bate și pe Ostapenko
  2. A bătut-o și pe Sabalenka

Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma, după ce a învins-o în două seturi pe Jelena Ostapenko, scor 6-1, 7-6 (0). Sportiva noastră a făcut un meci impecabil și va juca pentru prima dată în carieră în semifinalele unui turneu de 1000 de puncte pe zgură.

Sorana Cîrstea, o bate și pe Ostapenko

Sorana Cîrstea traversează probabil cea mai bună perioadă a carierei sale, iar asta s-a tradus printr-o performanță senzațională la turneul WTA 1000 de la Roma. După victoriile cu Tatjana Maria, Aryna Sabalenka și Linda Noskova, sportiva noastră i-a predat o lecție de tenis și Jelenei Ostapenko, devenind prima semifinalistă a turneului de la Foro Italico.

Sorana a început fulminant meciul de pe Campo Centrale și a câștigat primul set în mai puțin de o jumătate de oră. Românca a prestat un tenis de mare calitate, iar la serviciu a excelat de-a dreptul, pierzând numai 6 puncte în game-urile în care a pus mingea în joc, doar unul pe serviciul al doilea.

În actul secund, Ostapenko a jucat mai bine, dar nici Sorana nu a scăzut nivelul, iar meciul a devenit mult mai echilibrat. Până la 2-a s-a mers cu serviciul, după care letona a câștigat două game-uri la rând și a devenit favorită la câștigarea setului. Au urmat 4 game-uri câștigate contra serviciului, serie întreruptă de Sorana, care a egalat la 5, salvând inclusiv o minge de set a adversarei.
Ulterior s-a ajuns în tie-break, unde Sorana Cîrstea a jucat fără greșeală, câștigând toate punctele, și a închis partida în minimum de seturi, scor 6-1, 7-6 (0), avansând în semifinale la Foro Italico.
Adversara româncei se va stabili în urma confruntării Mirra Andreeva – Coco Gauff.

A bătut-o și pe Sabalenka

Calificarea în semifinale vine la doar trei zile după una dintre cele mai mari victorii ale carierei Soranei: succesul spectaculos contra liderului mondial Aryna Sabalenka, învinsă după o revenire impresionantă, scor 2-6, 6-3, 7-5. A fost primul succes din cariera Soranei împotriva unui număr 1 mondial, un moment special într-un sezon deja memorabil.

Apoi, Sorana Cîrstea a trecut de Linda Noskova, a 13-a jucătoare a lumii, scor 6-2, 6-4 în optimile competiţiei. Iar acum a fost rândul letonei Helena Ostapenko.

Tags:
Citește și...
Cătălin Zmărăndescu, destăinuiri despre cel mai greu moment din viața sa: „Am fost la un pas să îmi iau viața de rușine”
Sport
Cătălin Zmărăndescu, destăinuiri despre cel mai greu moment din viața sa: „Am fost la un pas să îmi iau viața de rușine”
Neymar primește o șansă de la Ancelotti. Atacantul lui Santos convocat în lotul lărgit al Braziliei pentru Cupa Mondială
Sport
Neymar primește o șansă de la Ancelotti. Atacantul lui Santos convocat în lotul lărgit al Braziliei pentru Cupa Mondială
Sorana Cîrstea, un nou meci de poveste la Roma! E în premieră în sferturile Foro Italico, după o partidă perfectă
Sport
Sorana Cîrstea, un nou meci de poveste la Roma! E în premieră în sferturile Foro Italico, după o partidă perfectă
Cupa Mondială 2026 poate avea un adversar neașteptat: vremea extremă. Cum pot canicula și furtunile să schimbe programul turneului
Sport
Cupa Mondială 2026 poate avea un adversar neașteptat: vremea extremă. Cum pot canicula și furtunile să schimbe programul turneului
Noua siglă Dinamo provoacă tensiuni între conducere și fani. Ce decizie a luat clubul după valul de critici
Sport
Noua siglă Dinamo provoacă tensiuni între conducere și fani. Ce decizie a luat clubul după valul de critici
Universitatea Cluj se menține în lupta pentru titlu. Victorie la limită cu Rapid (1-0)
Sport
Universitatea Cluj se menține în lupta pentru titlu. Victorie la limită cu Rapid (1-0)
Preambul la finala Cupei Italiei. Inter Milano a făcut spectacol cu Lazio (0-3) (VIDEO)
Sport
Preambul la finala Cupei Italiei. Inter Milano a făcut spectacol cu Lazio (0-3) (VIDEO)
Cunoscut jucător de fotbal jefuit în propria casă. Jan Bednarek a fost amenințat cu un cuțit jefuitori
Sport
Cunoscut jucător de fotbal jefuit în propria casă. Jan Bednarek a fost amenințat cu un cuțit jefuitori
Cupa Mondială 2026. Iranul confirmă participarea la turneul final dar pune condiții
Sport
Cupa Mondială 2026. Iranul confirmă participarea la turneul final dar pune condiții
România a spart gheața după 26 de ani! Medalie mondială pentru echipa feminină de tenis de masă
Sport
România a spart gheața după 26 de ani! Medalie mondială pentru echipa feminină de tenis de masă
Ultima oră
17:19 - Hantavirusul bagă în carantină 12 cadre medicale din Olanda, după ce regulile de siguranță au fost ignorate în spital
17:19 - Ce nu ți-a spus nimeni când ți-ai amenajat bucătăria
17:16 - Comisia Europeană ia în calcul restricții majore pentru platformele sociale. Ce vârstă minimă ar putea impune Uniunea Europeană
17:09 - PSD lucrează la o nouă majoritate parlamentară. Varianta premierului tehnocrat prinde tot mai mult contur
17:08 - Dator la stat cu milioane de euro, Mohammad Murad plânge de grija economiei românești. Tocmai el a prezentat planul AUR pentru negocierile cu Nicușor Dan
16:42 - Renate Weber atacă la CCR Ordonanța SAFE. Avocatul Poporului contestă legalitatea OUG pentru împrumutul de 16,6 miliarde de euro destinat apărării
16:35 - Prejudiciu de 13 milioane de lei provocat de un dezvoltator din Iași, descoperit de ANAF
16:34 - Transportul în comun din București se adaptează pentru concertul Metallica. Cum vor circula mijloacele de transport în jurul Arenei Naționale
15:58 - Kelemen Hunor, după noi discuții cu Grindeanu: „Următorul Guvern va avea o viaţă de 8 – 10 luni”. Ce propunere de premier are
15:54 - Rogobete: Cele trei spitale regionale au intrat oficial în faza de construcție. Contractul pentru unitatea medicală din Cluj a fost semnat