BREAKING NEWS: Sorana Cîrstea a ajuns în semifinale la turneul de la Roma. A bătut-o și pe Ostapenko

Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma, după ce a învins-o în două seturi pe Jelena Ostapenko, scor 6-1, 7-6 (0). Sportiva noastră a făcut un meci impecabil și va juca pentru prima dată în carieră în semifinalele unui turneu de 1000 de puncte pe zgură.
Sorana Cîrstea traversează probabil cea mai bună perioadă a carierei sale, iar asta s-a tradus printr-o performanță senzațională la turneul WTA 1000 de la Roma. După victoriile cu Tatjana Maria, Aryna Sabalenka și Linda Noskova, sportiva noastră i-a predat o lecție de tenis și Jelenei Ostapenko, devenind prima semifinalistă a turneului de la Foro Italico.
Sorana a început fulminant meciul de pe Campo Centrale și a câștigat primul set în mai puțin de o jumătate de oră. Românca a prestat un tenis de mare calitate, iar la serviciu a excelat de-a dreptul, pierzând numai 6 puncte în game-urile în care a pus mingea în joc, doar unul pe serviciul al doilea.
Calificarea în semifinale vine la doar trei zile după una dintre cele mai mari victorii ale carierei Soranei: succesul spectaculos contra liderului mondial Aryna Sabalenka, învinsă după o revenire impresionantă, scor 2-6, 6-3, 7-5. A fost primul succes din cariera Soranei împotriva unui număr 1 mondial, un moment special într-un sezon deja memorabil.
Apoi, Sorana Cîrstea a trecut de Linda Noskova, a 13-a jucătoare a lumii, scor 6-2, 6-4 în optimile competiţiei. Iar acum a fost rândul letonei Helena Ostapenko.