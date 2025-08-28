Tarifele pentru roviniete și taxele de trecere a podurilor peste Dunăre au crescut semnificativ, în urma unei OUG adoptată de Guvernul condus de Ilie Bolojan.
Noile modificări aduse Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 vizează:
Valoarea amenzilor a fost calculată în raport cu taxa pentru trecerea podului de la Fetești, fiind de zece ori tariful de trecere, în cazul amenzii minime, și de douăzeci de ori tariful de trecere – pentru amenda maximă.
Totodată, actul normativ instituie tarife de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre, după cum urmează:
Podul situat pe DN 2A, între localitățile Giurgeni și Vadu Oii
Podurile de pe Autostrada A2, între localitățile Fetești și Cernavodă
Astfel, taxa de pod pentru autoturisme va fi majorată după cum urmează: De la 13 lei la 19 lei pentru o singură trecere a podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă De la 11 lei la 16 lei pentru o singură trecere a podului peste Dunăre între Giurgeni și Vadu Oii, potrivit Antena3.
Pentru celelalte categorii de vehicule, taxele cresc proporțional, conform anexelor la ordonanță. Impactul privind majorarea tarifelor va fi de aproximativ 30 milioane euro. Prevederile prezentei ordonanțe intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.