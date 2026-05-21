Actele de studii vor avea un cod QR. Guvernul a aprobat actul normativ pentru învăţământul preuniversitar

Adrian Teampău
21 mai 2026, 15:53
Guvernul Bolojan. Sursa foto: Guvernul României﻿ / Facebook
Cuprins
  1. Guvernul introduce cod QR pe actele de studii
  2. Aplicarea măsurii a fost prorogată și în 2025

Guvernul a aprobat joi, prin hotărâre, introducerea unui cod QR pe unele acte de studii pentru învăţământul preuniversitar.pentru învăţământul preuniversitar. Măsura trebuia adoptată încă din 2025, însă a fost amânată pentru anul școlar 2026-2027.

Guvernul introduce cod QR pe actele de studii

Purtătorul de cuvânt al Executivului demis, Ioana Dogioiu, a anunțat că a fost adoptată hotărârea prin care anumite acte de studii vor avea înscrie un cod QR. Această măsură a fost amânată de guvernul Bolojan, în 2025, pentru viitorul an școlar, 2026 – 2027.

„A fost aprobată o hotărâre privind tipurile de informaţii şi formatul actelor de studiu care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar. Mai precis, este vorba despre introducerea unui cod QR pe unele acte de studii pentru învăţământul preuniversitar şi care se va aplica din anul 2026-2027”, a afirmat Ioana Dogioiu de la tribuna guvernului.

Studenții și elevii care au început un nou ciclu școlar în 2024, trebuiau să primească, la absolvire, acte de studii care conțineau și un cod QR. Concret, acest conține un identificator unic specific fiecărui act de studii eliberat absolvenților, iar prin scanarea sa este confirmată autenticitatea documentului.

Aplicarea măsurii a fost prorogată și în 2025

Noul format și conținut al actelor de studii trebuia stabilit prin acte normative, adoptate în guvernul României, în 2025. La vremea respectivă, Ministerul Educației a propus ca termenul legal pentru aplicarea măsurii să se amâne, de principiu, cu un an.

Măsura de aplicare a codului QR pe actele de studii din învăţământul preuniversitar şi învăţământul superior a fost amânată prin două hotărâri adoptate de guvernul condus de Cătălin Predoiu, ca interimar.

„Prezentul proiect propune modificarea art. 3, alineatele (2) şi (3) din H.G. nr.30/2024 în sensul prorogării termenului de la care toate actele de studii vor conţine codul QR. Astfel, alineatele (2) şi (3) se modifică după cum urmează: «(2) Începând cu anul şcolar 2025 – 2026, actele de studii urmează să conţină ca element distinctiv un cod QR. (…)» În prezent, datorită dezvoltărilor existente ale aplicaţiei informatice SIIIR doar actele de studii prevăzute la articolul 2 alineat (1), litera d) – e), litera p) – q), precum şi alineat (2) litera c) din H.G. nr. 30/2024 pot fi eliberate cu cod QR în anul şcolar 2024 – 2025”, se arată în nota de fundamentare a proiectului cu referire la învăţământul preuniversitar.

