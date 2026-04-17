Uniunea Europeană impune reguli noi pentru telefoane începând cu anul 2027. Așadar, telefoanele mobile ar putea suferi schimbări importante în următorii ani. Noile reguli vizează direct producătorii de smartphone-uri.

Măsurile sunt menite să schimbe modul în care sunt proiectate dispozitivele și să ofere utilizatorilor produse mai durabile, în contextul criticilor tot mai frecvente legate de durata de viață a acestora, potrivit .

Reguli noi pentru telefoane: De ce vrea UE să combată „uzura programată”

Noile reglementări vin ca răspuns la fenomenul cunoscut drept „uzură programată”, prin care dispozitivele sunt concepute astfel încât să își piardă performanța în timp. În practică, bateria este de cele mai multe ori primul element care se degradează. Mai exact, autonomia scade, telefonul devine mai lent, iar actualizările noi îl solicită din ce în ce mai mult.

Din acest motiv, mulți utilizatori ajung să își înlocuiască telefoanele mai devreme decât ar fi necesar.

Ce înseamnă „dreptul la reparație” pentru utilizatori

Pentru a limita aceste practici, au introdus conceptul de „drept la reparație”, care obligă producătorii să permită repararea dispozitivelor pentru o perioadă de până la 10 ani de la achiziție.

Regula se aplică mai multor categorii de produse, inclusiv electrocasnice, televizoare și telefoane mobile, și are ca scop reducerea deșeurilor electronice.

Ce reguli noi vor trebui să respecte telefoanele începând din 2027

În cazul smartphone-urilor, noile norme aduc schimbări semnificative începând cu anul 2027.

Producătorii vor fi obligați să respecte două condiții esențiale:

bateriile să fie mai durabile și să reziste la mai multe cicluri de încărcare fără pierderi majore de performanță

utilizatorii să poată înlocui bateria ușor, fără proceduri complicate sau echipamente speciale

Această abordare marchează o schimbare de direcție față de tendința actuală, în care multe telefoane sunt dificil de deschis și reparat.

Reguli noi pentru telefoane: Cum va influența această măsură piața și utilizatorii

Noile reguli ar putea prelungi considerabil durata de utilizare a telefoanelor și ar reduce nevoia de a cumpăra un dispozitiv nou doar din cauza bateriei. În același timp, măsura este gândită pentru a diminua impactul asupra mediului, prin reducerea cantității de deșeuri electronice generate anual.