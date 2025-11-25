Tot ce trebuie să știi despre schimbarea uleiului

Schimbarea uleiului este una dintre cele mai importante operațiuni de întreținere pentru orice vehicul, fie că vorbim despre un ATV, o motocicletă sau un autoturism. Deși necesitatea ei este bine-cunoscută, mulți șoferi au întrebări legate de intervalele la care trebuie făcută și ce tip de ulei este potrivit pentru fiecare motor.
Iată un ghid util și complet care te va ajuta să menții motorul în cea mai bună formă:
Uleiul de motor are rolul principal de a lubrifia componentele interne ale motorului, reducând frecarea și prevenind uzura prematură. În plus, ajută la răcirea motorului, curăță depunerile de murdărie și particulele metalice și previne coroziunea. În cazul ATV-urilor și motocicletelor, care sunt adesea supuse unor condiții mai intense decât autoturismele (teren accidentat, praf, variații mari de temperatură), uleiul se degradează chiar mai repede. Un ulei vechi își pierde proprietățile, motorul devine mai zgomotos, se încălzește excesiv și riscul de defecțiuni crește considerabil.
ATV-urile necesită schimbarea uleiului la intervale mai scurte față de autoturisme, mai ales dacă sunt folosite în regim off-road, aflăm de pe ATV.com. În general, producătorii recomandă:
Dacă ATV-ul este folosit intens, în noroi sau praf, este indicată o verificare mai frecventă. De asemenea, prima schimbare trebuie făcută la foarte puține ore de funcționare, pentru că motorul nou eliberează particule fine metalice.
Motocicletele au motoare care funcționează la turații ridicate, ceea ce înseamnă temperaturi mari și uzură rapidă a uleiului. În funcție de tipul motocicletei:
Multe motociclete folosesc un ulei special, compatibil atât cu motorul, cât și cu ambreiajul umed, motiv pentru care alegerea tipului potrivit este esențială.
La autoturisme, intervalele sunt mai relaxate comparativ cu ATV-urile și motocicletele. Majoritatea mașinilor moderne necesită schimbul uleiului la:
Chiar și în cazul mașinilor, condițiile severe – traficul urban intens sau clima foarte rece – pot reduce durata de viață a uleiului.
Există trei tipuri principale de ulei: mineral, semisintetic și sintetic.
Respectă întotdeauna recomandările producătorului notate în manual, pentru că fiecare motor are propriile specificații.
Foto: Pexels