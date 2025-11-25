B1 Inregistrari!
Tot ce trebuie să știi despre schimbarea uleiului

B1.ro
25 nov. 2025, 18:52
Foto: Pexels

Schimbarea uleiului este una dintre cele mai importante operațiuni de întreținere pentru orice vehicul, fie că vorbim despre un ATV, o motocicletă sau un autoturism. Deși necesitatea ei este bine-cunoscută, mulți șoferi au întrebări legate de intervalele la care trebuie făcută și ce tip de ulei este potrivit pentru fiecare motor.

Iată un ghid util și complet care te va ajuta să menții motorul în cea mai bună formă:

De ce este importantă schimbarea uleiului

Uleiul de motor are rolul principal de a lubrifia componentele interne ale motorului, reducând frecarea și prevenind uzura prematură. În plus, ajută la răcirea motorului, curăță depunerile de murdărie și particulele metalice și previne coroziunea. În cazul ATV-urilor și motocicletelor, care sunt adesea supuse unor condiții mai intense decât autoturismele (teren accidentat, praf, variații mari de temperatură), uleiul se degradează chiar mai repede. Un ulei vechi își pierde proprietățile, motorul devine mai zgomotos, se încălzește excesiv și riscul de defecțiuni crește considerabil.

Când trebuie schimbat uleiul la ATV-uri

ATV-urile necesită schimbarea uleiului la intervale mai scurte față de autoturisme, mai ales dacă sunt folosite în regim off-road, aflăm de pe ATV.com. În general, producătorii recomandă:

  • Schimb la 50-100 de ore de funcționare sau
  • La 1.000-1.500 km, în funcție de model și tipul de utilizare.

Dacă ATV-ul este folosit intens, în noroi sau praf, este indicată o verificare mai frecventă. De asemenea, prima schimbare trebuie făcută la foarte puține ore de funcționare, pentru că motorul nou eliberează particule fine metalice.

Schimbarea uleiului la motociclete

Motocicletele au motoare care funcționează la turații ridicate, ceea ce înseamnă temperaturi mari și uzură rapidă a uleiului. În funcție de tipul motocicletei:

  • Motocicletele de stradă necesită, de obicei, schimbul la 000-10.000 km.
  • Motocicletele de off-road (enduro, cross) pot necesita schimburi chiar mai dese, la 10-20 de ore de utilizare, deoarece uleiul este solicitat mult mai intens.
  • Scuterele pot avea intervale puțin mai lungi, în funcție de producător.

Multe motociclete folosesc un ulei special, compatibil atât cu motorul, cât și cu ambreiajul umed, motiv pentru care alegerea tipului potrivit este esențială.

Cât de des se schimbă uleiul la autoturisme

La autoturisme, intervalele sunt mai relaxate comparativ cu ATV-urile și motocicletele. Majoritatea mașinilor moderne necesită schimbul uleiului la:

  • 000-15.000 km sau
  • O dată pe an, dacă nu se ating kilometrii necesari.

Chiar și în cazul mașinilor, condițiile severe – traficul urban intens sau clima foarte rece – pot reduce durata de viață a uleiului.

Ce tip de ulei trebuie folosit

Există trei tipuri principale de ulei: mineral, semisintetic și sintetic.

  • Uleiul mineral este potrivit pentru motoarele mai vechi
  • Uleiul semisintetic oferă un echilibru între preț și performanță
  • Uleiul sintetic este ideal pentru ATV-uri și motociclete moderne, deoarece rezistă mai bine la temperaturi ridicate și oferă o protecție excelentă.

Respectă întotdeauna recomandările producătorului notate în manual, pentru că fiecare motor are propriile specificații.

Foto: Pexels

