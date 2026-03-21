Tot mai mulți oameni sunt păcăliți de falși preoți sau măicuțe

Patriarhia Română atrage atenția că tot mai mulți escroci lasă oamenii fără bani, pretinzând că sunt preoți sau măicuțe ce le pot rezolva problemele cu diverse rugăciuni, dezlegări sau vrăji. Toate acestea sunt activități oculte în ochii Bisericii, iar indivizii respectivi nu au legătură cu credința și sunt doar niște șarlatani, care profită de suferințele și vulnerabilitățile oamenilor.

Escrocii își creează pagini pe rețelele sociale sau site-uri, în care pretind că sunt fețe bisericești și pot rezolva problemele oamenilor cu rugăciuni, dezlegări sau vrăji. În disperare de cauză, unii oameni pică în aceste capcane.

De exemplu, o femeie de 35 de ani și-a creat o identitate virtuală sub numele de Măicuța Stareță Marta. Ea administra o platformă online, pe care postase poze furate de pe diverse site-uri, dar și testimoniale și mesaje de mulțumire, menite să convingă potențialele victime că ea chiar face minuni.

Femeia discuta cu victimele pe WhatsApp despre serviciile pe care le oferă și cât costă.

Ea a înșelat astfel mai multe persoane, inclusiv un bărbat de 31 de ani, care spera să se împace cu fosta iubită. Măicuța l-a lăsat fără 6.700 de lei cu promisiunea împăcării. Când s-a trezit și fără bani, și fără iubită, bărbatul a mers la poliție.

Individa e acum cercetată sub control judiciar.

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe avertizează oamenii să nu trimită bani către pagini necunoscute!