Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au avut joi o întâlnire importantă la București cu președintele Comitetului Militar al , amiralul Giuseppe Cavo Dragone.

Discuțiile au vizat în principal creșterea investițiilor în apărare la 5% din PIB, dar și măsurile necesare pentru consolidarea securității în regiune, în contextul amenințărilor actuale.

Buget mai mare pentru Apărare, obiectiv strategic

Potrivit Ministerul Apărării Naționale, oficialii au subliniat importanța implementării deciziilor adoptate la summitul NATO din Haga, din iunie 2025, scrie Agerpres.

Acestea prevăd majorarea bugetelor pentru apărare la 5% din PIB, dintre care 3,5% ar urma să fie direcționate către sectorul militar propriu-zis, iar restul de 1,5% către domenii conexe, precum infrastructura și reziliența.

România se aliniază acestor obiective și alocă deja aproximativ 38% din bugetul Apărării pentru înzestrare, ceea ce o plasează printre statele active în consolidarea capacităților militare ale Alianței.

Marea Neagră, punct strategic esențial

Un subiect central al discuțiilor a fost importanța strategică a Marea Neagră pentru securitatea euro-atlantică.

Ministrul Radu Miruță a subliniat că România rămâne profund implicată în menținerea stabilității în regiune, mai ales în contextul riscurilor crescute de securitate.

Oficialul a atras atenția asupra necesității unei abordări coerente pe Flancul estic al NATO, inclusiv prin dezvoltarea capacităților de combatere a dronelor care pot pătrunde în spațiul aerian național.

Sprijin pentru Ucraina și cooperare aliată

În cadrul întâlnirii s-a discutat și despre sprijinul acordat Ucraina, dar și despre contribuția României la misiunile și operațiunile NATO.

Participarea militarilor români în teatrele de operații și implicarea activă în structurile Alianței au fost evidențiate drept elemente importante pentru securitatea colectivă.

Mesaj de unitate înainte de summit

Întâlnirea are loc în perspectiva summitului NATO de la Ankara, programat pentru 7-8 iulie, unde se așteaptă decizii importante privind securitatea regională.

Generalul Gheorghiță Vlad a transmis un mesaj clar privind angajamentul României: țara noastră rămâne un aliat activ și responsabil, dedicat consolidării securității colective.

Totodată, prezența oficialului NATO la București este văzută ca un semnal puternic de unitate și coeziune în cadrul Alianței, într-un moment marcat de provocări majore la nivel internațional.