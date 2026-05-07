B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Dan Suciu (BNR): Cursul leu-euro ar putea fluctua în ambele direcții pe fondul instabilității politice

Dan Suciu (BNR): Cursul leu-euro ar putea fluctua în ambele direcții pe fondul instabilității politice

Selen Osmanoglu
07 mai 2026, 13:34
Dan Suciu (BNR): Cursul leu-euro ar putea fluctua în ambele direcții pe fondul instabilității politice
Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR.
Cuprins
  1. Piețele așteaptă răspunsuri clare
  2. BNR: soluțiile nu țin doar de banca centrală
  3. Ce spune BNR despre un curs de 6 lei/euro
  4. Eveniment dedicat educației financiare
  5. Tensiunile pot continua

Cursul de schimb dintre leu și euro ar putea înregistra variații în perioada următoare, pe fondul incertitudinii economice și politice, a declarat Dan Suciu, reprezentant al Băncii Naționale a României.

Piețele așteaptă răspunsuri clare

Potrivit acestuia, România traversează o perioadă „tulbure”, iar piețele financiare resimt deja instabilitatea, scrie Agerpres.

„Este o perioadă de instabilitate, ea se simte în piețe. Sunt multe răspunsuri pe care piețele le așteaptă din partea situației politice și financiare din România”, a explicat oficialul BNR.

În acest context, evoluția cursului valutar rămâne incertă, iar fluctuațiile pot apărea în ambele sensuri, în funcție de deciziile politice și de încrederea investitorilor.

BNR: soluțiile nu țin doar de banca centrală

Dan Suciu a subliniat că Banca Națională a României încearcă să gestioneze situația cu instrumentele disponibile, însă stabilizarea piețelor depinde în mare măsură de factorul politic.

„Încercăm să gestionăm situația cu toate resursele pe care le avem, dar răspunsurile pentru liniștirea piețelor sunt în altă parte, nu doar la Banca Națională”, a precizat acesta.

Ce spune BNR despre un curs de 6 lei/euro

Întrebat dacă există riscul ca euro să ajungă la 6 lei, oficialul BNR a evitat să ofere estimări concrete.

„Nu avansăm cifre sau niveluri. Trebuie să găsim un echilibru în funcție de contextul actual și de constrângerile existente”, a declarat Dan Suciu, adăugând că orice declarație poate influența piețele.

Eveniment dedicat educației financiare

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui simpozion organizat de Banca Națională a României, dedicat educației financiare.

Evenimentul a avut loc în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Asociația Română a Băncilor și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Tensiunile pot continua

În concluzie, reprezentanții BNR avertizează că volatilitatea cursului valutar va continua până când vor apărea semnale clare privind stabilitatea guvernamentală și direcția economică a României.

Până atunci, piețele rămân sensibile la orice evoluție politică sau financiară, iar cursul leu-euro poate fluctua semnificativ.

Tags:
Citește și...
Nereguli la o casă de amanet din Timișoara. Inspectorii antifraudă au confiscat aproape 18 kilograme de aur
Eveniment
Nereguli la o casă de amanet din Timișoara. Inspectorii antifraudă au confiscat aproape 18 kilograme de aur
România își întărește rolul pe Flancul Estic. Bugetul Apărării ar putea ajunge la 5% din PIB
Eveniment
România își întărește rolul pe Flancul Estic. Bugetul Apărării ar putea ajunge la 5% din PIB
UDMR, în doliu. A murit unul dintre fondatorii partidului. Mesajul transmis de Kelemen Hunor
Eveniment
UDMR, în doliu. A murit unul dintre fondatorii partidului. Mesajul transmis de Kelemen Hunor
Percheziții la șoferi STB. Anchetă pentru furt de combustibil și piese auto din Autobaza Nordului
Eveniment
Percheziții la șoferi STB. Anchetă pentru furt de combustibil și piese auto din Autobaza Nordului
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, făcut public: „Este o plăcere să alegi momentul în care îți iei rămas bun”
Eveniment
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, făcut public: „Este o plăcere să alegi momentul în care îți iei rămas bun”
Orice copil are un viitor în România. Începe Târgul Educațional de Învățământ Dual în Sectorul 3!
Eveniment
Orice copil are un viitor în România. Începe Târgul Educațional de Învățământ Dual în Sectorul 3!
Dumitru Chisăliță: Căderea Guvernului Bolojan lovește piața energiei și poate duce la scumpiri și instabilitate economică
Eveniment
Dumitru Chisăliță: Căderea Guvernului Bolojan lovește piața energiei și poate duce la scumpiri și instabilitate economică
Tragedie pe Someș: bărbat găsit mort după ce a căzut dintr-o barcă pneumatică. Ancheta este în desfășurare
Eveniment
Tragedie pe Someș: bărbat găsit mort după ce a căzut dintr-o barcă pneumatică. Ancheta este în desfășurare
Alertă de drone în Tulcea și Galați. Cetățenii avertizați de posibilitatea prăbușirii dispozitive din spațiul aerian
Eveniment
Alertă de drone în Tulcea și Galați. Cetățenii avertizați de posibilitatea prăbușirii dispozitive din spațiul aerian
Focar de hantavirus pe o navă de croazieră. Autoritățile caută pasagerii răspândiți în mai multe țări
Eveniment
Focar de hantavirus pe o navă de croazieră. Autoritățile caută pasagerii răspândiți în mai multe țări
Ultima oră
16:46 - Răsturnare de situație. Ilie Bolojan, propus din nou prim-ministru? Ce plan are PNL după căderea Guvernului
16:25 - Ce se negociază în discuțiile informale de la Cotroceni. Kelemen Hunor, după întâlnirea cu Nicușor Dan: refacerea coaliției rămâne prima opțiune.
16:16 - Creșterea monedei euro provoacă panică. Românii se tem de ce este mai rău: „E chiar grav”
16:12 - Cutremur pe scena politică. Nicușor Dan, suspendat după demiterea lui Bolojan? Partidul Dianei Șoșoacă a început demersurile
16:02 - Gigel Știrbu detonează bomba în PNL: „Noua burghezie politică a transformat România într-un feudalism modern!
15:58 - AUR adoptă poziția partidului responsabil. Președintele Nicușor Dan îndemnat să desemneze un premier
15:37 - Donald Trump a lansat noua strategie antiteroristă. Care sunt principalele amenințări la adresa SUA
15:37 - Babs rupe tăcerea. De ce nu s-a căsătorit, de fapt, cu Dorian Popa. Motivul neașteptat, dezvăluit chiar de ea
15:33 - Nereguli la o casă de amanet din Timișoara. Inspectorii antifraudă au confiscat aproape 18 kilograme de aur
15:19 - Grindeanu se laudă după căderea lui Bolojan: „Economia respiră din nou!” Șeful PSD susține că investitorii au aplaudat plecarea fostului premier