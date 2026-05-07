Cursul de schimb dintre leu și euro ar putea înregistra variații în perioada următoare, pe fondul incertitudinii economice și politice, a declarat Dan Suciu, reprezentant al Băncii Naționale a României.

Piețele așteaptă răspunsuri clare

Potrivit acestuia, România traversează o perioadă „tulbure”, iar piețele financiare resimt deja instabilitatea, scrie Agerpres.

„Este o perioadă de instabilitate, ea se simte în piețe. Sunt multe răspunsuri pe care piețele le așteaptă din partea situației politice și financiare din România”, a explicat oficialul .

În acest context, evoluția cursului valutar rămâne incertă, iar fluctuațiile pot apărea în ambele sensuri, în funcție de deciziile politice și de încrederea investitorilor.

BNR: soluțiile nu țin doar de banca centrală

Dan Suciu a subliniat că Banca Națională a României încearcă să gestioneze situația cu instrumentele disponibile, însă stabilizarea piețelor depinde în mare măsură de factorul politic.

„Încercăm să gestionăm situația cu toate resursele pe care le avem, dar răspunsurile pentru liniștirea piețelor sunt în altă parte, nu doar la Banca Națională”, a precizat acesta.

Ce spune BNR despre un curs de 6 lei/euro

Întrebat dacă există riscul ca euro să ajungă la 6 lei, oficialul BNR a evitat să ofere estimări concrete.

„Nu avansăm cifre sau niveluri. Trebuie să găsim un echilibru în funcție de contextul actual și de constrângerile existente”, a declarat Dan Suciu, adăugând că orice declarație poate influența piețele.

Eveniment dedicat educației financiare

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui simpozion organizat de Banca Națională a României, dedicat educației financiare.

Evenimentul a avut loc în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Asociația Română a Băncilor și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Tensiunile pot continua

În concluzie, reprezentanții BNR avertizează că volatilitatea cursului valutar va continua până când vor apărea semnale clare privind stabilitatea guvernamentală și direcția economică a României.

Până atunci, piețele rămân sensibile la orice evoluție politică sau financiară, iar cursul leu-euro poate fluctua semnificativ.