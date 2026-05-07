Fostul secretar general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, susține că România a pierdut aproape 200 de milioane de euro din PNRR pe jalonul referitor la AMEPIP și reforma guvernanței companiilor de stat, în urma unei decizii care ar fi diminuat rolul agenției.

Reprezentantul PSD afirmă că problema a apărut după crearea unui comitet interministerial coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu, structură despre care Comisia Europeană ar fi considerat că dublează atribuțiile AMEPIP.

Câți bani a pierdut România din PNRR

Declarațiile lui Oprea vin după decizia finală a Comisiei Europene privind cererea de plată numărul 3 din . Potrivit datelor oficiale, România a reușit să recupereze 350,7 milioane de euro din sumele suspendate inițial, însă a pierdut definitiv 458,7 milioane de euro din cauza unor reforme considerate incomplete sau întârziate.

În cazul jalonului referitor la AMEPIP și guvernanța companiilor de stat, România a recuperat doar 132 de milioane de euro din totalul de 330 de milioane suspendate. Oprea susține că România a primit cei 132 de milioane de euro după finalizarea procesului de selecție și numirea conducerii AMEPIP până la termenul-limită din 28 noiembrie 2025.

„Să mai aprindem lumina!

Comisia Europeană a motivat într-o scrisoare de ce a plătit mai puțini bani pentru jaloanele și țintele din cererea de plată 3. Țineți minte că jalonul referitor la AMEPIP avea două componente: numirea conducerii urmare procesulului de selecție și operaționalizarea agenției, iar suma reținută era de 330 milioane de euro.

Pentru că am reușit împreună cu colegii de la SGG să încheiem acest proces de selecție și să numim conducerea AMEPIP până pe 28 noiembrie 2025, data limită impusă de procedurile europene, am primit 132 milioane de euro.”, a scris Ștefan Radu Oprea pe .

De ce critică PSD comitetul coordonat de Oana Gheorghiu

Potrivit fostului secretar general al Guvernului, problema majoră a apărut la componenta privind operaționalizarea AMEPIP. Oprea citează din scrisoarea transmisă de Comisia Europeană, unde este menționată Decizia premierului nr. 572/2025, prin care a fost creat un comitet interministerial responsabil cu coordonarea politicilor privind întreprinderile de stat.

Conform documentului invocat, noua structură avea rolul de a coordona politicile publice în domeniu, de a propune strategia Guvernului privind rolul statului ca acționar și de a promova standardele OCDE de guvernanță corporativă.

„Însă referitor la operaționalizarea AMEPIP am găsit o surpriză neplăcută: ‘Decizia cu numărul 572/2025 a Prim-ministrului a stabilit rolul și responsabilitățile Comitetului interministerial care sprijină implementarea reformei ÎS. Conform deciziei, Comitetul acționează ca o structură de coordonare a politicilor publice privind ÎS, și este mandatat să coordoneze și să armonizeze politicile autorităților publice privind ÎS, să propună abordarea strategică a Guvernului cu privire la rolul Statului ca acționar și principiile de gestionarea a portofoliului de ÎS și să promoveze standardele de guvernanță corporativă ale OCDE.

Înființarea acestei structuri paralele de guvernanță corporativă diluează funcțiile principale ale AMEPIP prin consolidarea coordonării strategice și orientării politice la nivelul comitetului interministerial, limitând totodată rolul AMEPIP la supravegherea tehnică’”, a mai adăugat Oprea.

Ce acuzații îi aduce Ștefan Radu Oprea vicepremierului

În mesajul publicat pe Facebook, reprezentantul PSD o acuză direct pe vicepremierul Oana Gheorghiu că înființarea acestui comitet a contribuit la pierderea banilor europeni.

„Deci înființarea comitetului doamnei Oana Gheorghiu ne-a făcut să pierdem bani din PNRR! Cam scumpă «jucăria», doamnă, pierderea totală pe acest jalon a fost de aproape 200 milioane de euro”, a conchis fostul secretar general al Guvernului.