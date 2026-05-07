B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Sute de milioane de euro, pierdute din PNRR. Radu Oprea o acuză pe Oana Gheorghiu: „Cam scumpă ‘jucăria’, doamnă”

Sute de milioane de euro, pierdute din PNRR. Radu Oprea o acuză pe Oana Gheorghiu: „Cam scumpă ‘jucăria’, doamnă”

Ana Maria
07 mai 2026, 18:44
Sute de milioane de euro, pierdute din PNRR. Radu Oprea o acuză pe Oana Gheorghiu: Cam scumpă ‘jucăria’, doamnă
Radu Oprea (PSD), ministrul Economiei. Sursa foto: Radu Oprea / Facebook
Cuprins
  1. Câți bani a pierdut România din PNRR
  2. De ce critică PSD comitetul coordonat de Oana Gheorghiu
  3. Ce acuzații îi aduce Ștefan Radu Oprea vicepremierului

Fostul secretar general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, susține că România a pierdut aproape 200 de milioane de euro din PNRR pe jalonul referitor la AMEPIP și reforma guvernanței companiilor de stat, în urma unei decizii care ar fi diminuat rolul agenției.

Reprezentantul PSD afirmă că problema a apărut după crearea unui comitet interministerial coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu, structură despre care Comisia Europeană ar fi considerat că dublează atribuțiile AMEPIP.

Câți bani a pierdut România din PNRR

Declarațiile lui Oprea vin după decizia finală a Comisiei Europene privind cererea de plată numărul 3 din PNRR. Potrivit datelor oficiale, România a reușit să recupereze 350,7 milioane de euro din sumele suspendate inițial, însă a pierdut definitiv 458,7 milioane de euro din cauza unor reforme considerate incomplete sau întârziate.

În cazul jalonului referitor la AMEPIP și guvernanța companiilor de stat, România a recuperat doar 132 de milioane de euro din totalul de 330 de milioane suspendate. Oprea susține că România a primit cei 132 de milioane de euro după finalizarea procesului de selecție și numirea conducerii AMEPIP până la termenul-limită din 28 noiembrie 2025.

„Să mai aprindem lumina! 

Comisia Europeană a motivat într-o scrisoare de ce a plătit mai puțini bani pentru jaloanele și țintele din cererea de plată 3. Țineți minte că jalonul referitor la AMEPIP avea două componente: numirea conducerii urmare procesulului de selecție și operaționalizarea agenției, iar suma reținută era de 330 milioane de euro.
Pentru că am reușit împreună cu colegii de la SGG să încheiem acest proces de selecție și să numim conducerea AMEPIP până pe 28 noiembrie 2025, data limită impusă de procedurile europene, am primit 132 milioane de euro.”, a scris Ștefan Radu Oprea pe Facebook.

De ce critică PSD comitetul coordonat de Oana Gheorghiu

Potrivit fostului secretar general al Guvernului, problema majoră a apărut la componenta privind operaționalizarea AMEPIP. Oprea citează din scrisoarea transmisă de Comisia Europeană, unde este menționată Decizia premierului nr. 572/2025, prin care a fost creat un comitet interministerial responsabil cu coordonarea politicilor privind întreprinderile de stat.

Conform documentului invocat, noua structură avea rolul de a coordona politicile publice în domeniu, de a propune strategia Guvernului privind rolul statului ca acționar și de a promova standardele OCDE de guvernanță corporativă.

„Însă referitor la operaționalizarea AMEPIP am găsit o surpriză neplăcută: ‘Decizia cu numărul 572/2025 a Prim-ministrului a stabilit rolul și responsabilitățile Comitetului interministerial care sprijină implementarea reformei ÎS. Conform deciziei, Comitetul acționează ca o structură de coordonare a politicilor publice privind ÎS, și este mandatat să coordoneze și să armonizeze politicile autorităților publice privind ÎS, să propună abordarea strategică a Guvernului cu privire la rolul Statului ca acționar și principiile de gestionarea a portofoliului de ÎS și să promoveze standardele de guvernanță corporativă ale OCDE.

Înființarea acestei structuri paralele de guvernanță corporativă diluează funcțiile principale ale AMEPIP prin consolidarea coordonării strategice și orientării politice la nivelul comitetului interministerial, limitând totodată rolul AMEPIP la supravegherea tehnică’”, a mai adăugat Oprea.

Ce acuzații îi aduce Ștefan Radu Oprea vicepremierului

În mesajul publicat pe Facebook, reprezentantul PSD o acuză direct pe vicepremierul Oana Gheorghiu că înființarea acestui comitet a contribuit la pierderea banilor europeni.

Deci înființarea comitetului doamnei Oana Gheorghiu ne-a făcut să pierdem bani din PNRR! Cam scumpă «jucăria», doamnă, pierderea totală pe acest jalon a fost de aproape 200 milioane de euro”, a conchis fostul secretar general al Guvernului.

Tags:
Citește și...
Surse: Ilie Bolojan a ajuns la Cotroceni pentru discuții cu Nicușor Dan. Ce variante sunt pe masa negocierilor
Politică
Surse: Ilie Bolojan a ajuns la Cotroceni pentru discuții cu Nicușor Dan. Ce variante sunt pe masa negocierilor
Răsturnare de situație. Ilie Bolojan, propus din nou prim-ministru? Ce plan are PNL după căderea Guvernului
Politică
Răsturnare de situație. Ilie Bolojan, propus din nou prim-ministru? Ce plan are PNL după căderea Guvernului
Ce se negociază în discuțiile informale de la Cotroceni. Kelemen Hunor, după întâlnirea cu Nicușor Dan: refacerea coaliției rămâne prima opțiune.
Politică
Ce se negociază în discuțiile informale de la Cotroceni. Kelemen Hunor, după întâlnirea cu Nicușor Dan: refacerea coaliției rămâne prima opțiune.
Cutremur pe scena politică. Nicușor Dan, suspendat după demiterea lui Bolojan? Partidul Dianei Șoșoacă a început demersurile
Politică
Cutremur pe scena politică. Nicușor Dan, suspendat după demiterea lui Bolojan? Partidul Dianei Șoșoacă a început demersurile
Gigel Știrbu detonează bomba în PNL: „Noua burghezie politică a transformat România într-un feudalism modern!
Politică
Gigel Știrbu detonează bomba în PNL: „Noua burghezie politică a transformat România într-un feudalism modern!
AUR adoptă poziția partidului responsabil. Președintele Nicușor Dan îndemnat să desemneze un premier
Politică
AUR adoptă poziția partidului responsabil. Președintele Nicușor Dan îndemnat să desemneze un premier
Grindeanu se laudă după căderea lui Bolojan: „Economia respiră din nou!” Șeful PSD susține că investitorii au aplaudat plecarea fostului premier
Politică
Grindeanu se laudă după căderea lui Bolojan: „Economia respiră din nou!” Șeful PSD susține că investitorii au aplaudat plecarea fostului premier
Vom avea parte de o răsturnare de situație? Ce a anunțat Ilie Bolojan despre revenirea PNL la guvernare
Politică
Vom avea parte de o răsturnare de situație? Ce a anunțat Ilie Bolojan despre revenirea PNL la guvernare
Diana Șoșoacă refuză expertiza psihiatrică și atacă dur procurorii: „Ei o să ajungă la casa de nebuni”
Politică
Diana Șoșoacă refuză expertiza psihiatrică și atacă dur procurorii: „Ei o să ajungă la casa de nebuni”
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru liberali. Radiografia partidului făcută de șeful PNL. Vrea să îi tragă pe liberali în opoziție
Politică
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru liberali. Radiografia partidului făcută de șeful PNL. Vrea să îi tragă pe liberali în opoziție
Ultima oră
19:35 - Boala parodontală și terapia laser: tratament modern, recuperare rapidă | DENT ESTET
19:24 - Surse: Ilie Bolojan a ajuns la Cotroceni pentru discuții cu Nicușor Dan. Ce variante sunt pe masa negocierilor
19:24 - Vacanțe ieftine la mare în luna mai. Cât plătești pentru un sejur în Mamaia, Costinești sau Vama Veche
19:17 - Doi români ajung în fața justiției după acuzații de profanare de morminte în Franța. Ce au recunoscut în fața procurorilor
19:01 - Ultima oră: Circulație blocată în Sectorul 6 din București. Un tramvai a deraiat. Mai multe persoane, rănite
18:42 - ANAT cere extinderea voucherelor de vacanță și după 2026. Când ar putea beneficia și angajații din privat
18:36 - De ce copiii care fac engleză în afara școlii ajung să vorbească mai repede și cu mai multă încredere
18:33 - Cum să construiești un portofoliu de acțiuni și ETF-uri: ghid practic pentru investitori
18:33 - TOP 10 cele mai scunde vedete din România. Artistele minione care au cucerit showbizul prin talent și carismă (FOTO)
17:59 - Atac armat șocant în Austria. Ce au transmis autoritățile despre bilanțul morților