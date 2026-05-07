Voucherele de vacanță revin în centrul dezbaterii economice, iar industria turismului cere reguli mai clare, sume actualizate și garanții pe termen lung. În timp ce inflația apasă tot mai mult pe bugetele familiilor și pe costurile operatorilor din HoReCa, Asociația Națională a Agențiilor de Turism susține că acest mecanism nu mai poate fi tratat ca un beneficiu secundar, ci ca un instrument economic cu efecte directe asupra întregului sector.

De ce insistă ANAT pentru păstrarea voucherelor și în 2026

(ANAT) a relansat apelul pentru menținerea voucherelor de vacanță și pentru actualizarea valorii lor, într-un moment în care presiunile economice afectează atât consumatorii, cât și operatorii din turism. Reprezentanții organizației spun că actualul sistem continuă să susțină cererea internă și să genereze activitate economică în numeroase zone turistice din România.

Organizația atrage atenția că orice diminuare a valorii acestui beneficiu poate produce efecte în lanț, de la scăderea rezervărilor în hoteluri și pensiuni până la reducerea activității agențiilor de turism, restaurantelor și altor servicii din industria ospitalității.

În același timp, ANAT a ținut să clarifice și una dintre confuziile care au circulat în spațiul public în ultimele luni, după apariția unor interpretări care, potrivit industriei, au redus interesul unor angajați pentru utilizarea voucherelor.

„ANAT reia apelul pentru menţinerea, indexarea şi extinderea voucherelor de vacanţă, considerate unul dintre cele mai eficiente instrumente de stimulare a turismului intern şi de fiscalizare a veniturilor din industria ospitalităţii. În contextul numeroaselor interpretări apărute în spaţiul public privind actualul sistem al voucherelor de vacanţă, ANAT subliniază încă o dată că, în forma aplicabilă în prezent, valoarea voucherelor de vacanţă este de 800 de lei, iar angajaţii nu sunt obligaţi să contribuie cu încă 800 de lei din propriile venituri pentru a beneficia de acestea. De asemenea, nu este nevoie nici de declaraţia pe proprie răspundere, care „frâna” cam cu 15% decizia angajaţilor de a primi şi utiliza voucherele de ”, se menţionează într-un comunicat al organizaţiei.

Ce impact economic au avut aceste beneficii asupra turismului intern

Din perspectiva industriei, au devenit în ultimii ani unul dintre cele mai importante motoare pentru turismul local, contribuind la creșterea gradului de ocupare în unitățile de cazare și la menținerea fluxului de clienți în perioade dificile.

ANAT susține că aproximativ 90% din sumele generate prin acest mecanism intră în circuitul fiscal, ceea ce reduce economia informală și oferă statului o recuperare importantă prin taxe și impozite. În lipsa unor măsuri de susținere, spun reprezentanții industriei, competitivitatea turismului românesc poate avea de suferit.

De asemenea, studiile invocate de organizație arată că eliminarea sau slăbirea sistemului ar putea produce pierderi economice consistente și ar afecta mii de locuri de muncă din HoReCa, transport turistic, agrement și servicii locale.

„Voucherele de vacanţă au avut un rol major în dezvoltarea turismului intern, în special pentru litoral, staţiuni montane, balneare şi city-break-uri în România. Ele au contribuit atât la creşterea gradului de ocupare, cât şi la fiscalizarea veniturilor din turism. Studiile din industrie arată că aproximativ 90% din veniturile generate prin vouchere sunt fiscalizate, reducând semnificativ economia informală”, a declarat, în comunicat, preşedintele ANAT, Cristian Bărhălescu, potrivit Capital.

Anat cere indexarea voucherelor

Un alt punct esențial din solicitările organizației vizează actualizarea valorii voucherelor în raport cu inflația și cu majorarea constantă a costurilor din industria ospitalității. Operatorii spun că menținerea unei valori fixe într-un mediu economic instabil reduce treptat eficiența reală a acestui stimulent.

În paralel, ANAT solicită și un cadru legislativ predictibil, argumentând că schimbările frecvente împiedică planificarea investițiilor și limitează adaptarea ofertelor turistice la cererea reală.

Cine beneficiază de acest beneficiu

Extinderea voucherelor către mediul privat rămâne unul dintre obiectivele centrale ale industriei. Propunerea, discutată anterior în Parlament, avea la bază un model fiscal care nu presupunea suportarea directă a costurilor de către angajatori, ci folosirea unor mecanisme de stimulare fiscală.

ANAT consideră că o astfel de măsură ar stimula consumul intern, ar reduce presiunea financiară asupra familiilor și ar consolida competitivitatea industriei ospitalității, într-un moment în care puterea de cumpărare rămâne sub presiune.

Organizația insistă și asupra componentei sociale, argumentând că mulți angajați cu venituri reduse au ajuns să își permită pentru prima dată, sau după mulți ani, un concediu în România datorită acestui sistem.

„Este necesară şi vitală prelungirea, prin lege, a acordării voucherelor de vacanţă pentru încă cinci ani. Voucherele de vacanţă au reprezentat, în ultimii ani, principalul şi practic singurul instrument care a susţinut investiţiile în turismul intern şi dezvoltarea turismului „la alb”, contribuind la intrarea în legalitate a numeroase vile, pensiuni şi alte structuri similare. În acelaşi timp, acest sistem a avut şi un important rol social. Foarte mulţi angajaţi cu venituri mici au reuşit, datorită voucherelor de vacanţă, să plece în concediu în România pentru prima dată sau după foarte mulţi ani. Vorbim despre un mecanism care sprijină economia, susţine locurile de muncă şi oferă românilor acces la vacanţe în propria ţară. Din aceste motive, considerăm că voucherele de vacanţă trebuie menţinute, dezvoltate şi extinse inclusiv către mediul privat”, a menţionat vicepreşedintele ANAT, Adrian Voican.