Alertă! Utilizatorii Ghișeul.ro, ținta unor atacuri cibernetice. Ce au transmis autoritățile

Ana Maria
07 mai 2026, 17:39
sursa foto: Foto: mobilissimo.ro
Cuprins
  1. Alertă de securitate cibernetică. Cum funcționează tentativa de fraudă
  2. Ce spun autoritățile despre mesajele primite
  3. Ce recomandări au utilizatorii

Alertă de securitate cibernetică! Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) avertizează că utilizatorii platformei Ghișeul.ro sunt vizați de o campanie de phishing desfășurată prin SMS-uri frauduloase care imită identitatea oficială a platformei.

Instituția anunță că situația este monitorizată împreună cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), în contextul în care, joi, a fost raportat un număr mare de sesizări privind astfel de mesaje suspecte, informează Agerpres.

Alertă de securitate cibernetică. Cum funcționează tentativa de fraudă

Potrivit ADR, utilizatorii primesc SMS-uri care par să fie trimise de platforma Ghișeul.ro și care conțin link-uri către site-uri false, construite pentru a copia aspectul paginii oficiale.

Scopul atacatorilor este obținerea unor date sensibile, precum parole, informații personale sau date bancare.

În cursul zilei de astăzi (joi, n.r.), a fost înregistrat un număr semnificativ de sesizări privind transmiterea unor mesaje SMS frauduloase, aparent din partea platformei Ghişeul.ro. Mesajele conţin link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei şi urmăresc obţinerea de date personale, credenţiale de autentificare sau informaţii financiare”, a precizat ADR.

Instituția precizează că situația este urmărită împreună cu DNSC pentru limitarea impactului și prevenirea altor incidente.

Ce spun autoritățile despre mesajele primite

Autoritatea pentru Digitalizarea României atrage atenția că platforma Ghișeul.ro nu trimite SMS-uri sau e-mailuri prin care solicită utilizatorilor să acceseze link-uri pentru plăți ori actualizarea datelor personale.

„ADR precizează că platforma Ghişeul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mailuri prin care anunţă apariţia unor obligaţii de plată şi nu solicită utilizatorilor accesarea unor link-uri pentru efectuarea plăţilor sau actualizarea datelor personale.”

Totodată, DNSC a publicat o avertizare informativă pentru reducerea riscurilor asociate acestei campanii de phishing.

Ce recomandări au utilizatorii

Autoritățile îi sfătuiesc pe români să fie atenți la mesajele primite din surse necunoscute și să verifice cu atenție atât expeditorul, cât și adresa site-ului accesat.

„Recomandăm utilizatorilor să manifeste prudenţă în cazul mesajelor primite din surse necunoscute sau suspecte, să verifice cu atenţie expeditorul şi adresa URL accesată şi să utilizeze exclusiv platforma oficială Ghişeul.ro.”

Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că tentativele de fraudă online au devenit tot mai sofisticate în ultima perioadă, iar vigilența utilizatorilor rămâne una dintre cele mai importante metode de protecție.

