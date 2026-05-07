Accesul la finanțare devine tot mai dificil pentru companii în anul 2026. Băncile analizează mult mai atent firmele care solicită credite, pe fondul incertitudinilor economice și al costurilor ridicate.
Specialiștii din domeniu spun că numărul IMM-urilor considerate „bancabile” este în scădere. Antreprenorii observă deja că aprobarea unui împrumut durează mai mult decât în anii trecuți. În plus, condițiile impuse de instituțiile financiare sunt din ce în ce mai stricte.
De ce devin antreprenorii tot mai prudenți când vine vorba de credite
Anul 2026 aduce condiții mai stricte de finanțare din partea băncilor. În același timp, antreprenorii devin tot mai prudenți atunci când vine vorba despre accesarea unui credit. Tot mai multe companii analizează atent fiecare decizie financiară, de teama unui context economic mai dificil în perioada următoare.
CEO-ul Claret Credit, unul dintre IFN-urile aflate în topul finanțatorilor pentru persoane juridice din România, spune că există deja firme care primesc aprobarea pentru finanțare. Cu toate acestea, unele companii aleg să amâne decizia sau chiar să renunțe complet la împrumut, de teama unei perioade economice mai dificile.
Potrivit acestuia, multe afaceri încearcă să își păstreze flexibilitatea financiară într-un context economic incert. Companiile încearcă să evite costurile suplimentare, chiar și atunci când au nevoie de capital pentru dezvoltare sau pentru susținerea activității curente.
„În 2026 vom vedea o creditare mai prudentă din partea băncilor. Într-un context economic mai dificil, este firesc ca acestea să fie mai selective și mai atente la riscuri. Companiile solide, cu rezultate bune și un profil financiar clar, vor continua să aibă acces la finanțare. În schimb, pentru firmele care au nevoie de o decizie rapidă, au un istoric mai scurt sau activează în sectoare mai volatile, procesul poate deveni mai dificil”, a transmis CEO-ul Claret Credit, notează Playtech.
Ce firme vor avea cele mai mari probleme în accesarea finanțărilor
Accesul la finanțare va deveni mai dificil pentru multe companii în 2026, pe măsură ce băncile își înăspresc criteriile de analiză și devin mai atente la riscuri. Instituțiile financiare vor verifica mai riguros istoricul firmelor, stabilitatea veniturilor și capacitatea acestora de a rambursa un împrumut. Cele mai mari provocări le vor avea startup-urile, afacerile cu un istoric financiar scurt și companiile care activează în domenii considerate instabile sau volatile.
Firmele cu rezultate financiare solide și bilanțuri clare vor continua să obțină credite și în 2026. Totuși, procesul de aprobare va fi mai strict decât în anii anteriori. Tot mai mulți antreprenori care au nevoie rapidă de bani pentru capital de lucru sau pentru acoperirea unor probleme temporare de cash-flow caută alternative la băncile clasice. În acest context, IFN-urile devin tot mai importante în economie, datorită aprobărilor rapide și condițiilor de eligibilitate mai flexibile.
Care sunt domeniile care vor atrage în continuare bani în 2026
Chiar dacă accesul la credite va deveni mai dificil în 2026, anumite sectoare vor continua să atragă interesul finanțatorilor. Specialiștii estimează că domeniile construcțiilor și infrastructurii vor rămâne printre cele mai susținute. Investițiile realizate prin fonduri europene contribuie semnificativ la menținerea interesului pentru aceste sectoare.
Agricultura continuă să fie un domeniu important pentru finanțare, deoarece multe companii au nevoie constantă de lichidități. Instituțiile financiare urmăresc atent și firmele din producție, servicii pentru companii, transport și logistică, considerate sectoare esențiale pentru economie.
De asemenea, retailul și industria HoReCa vor continua să caute soluții de finanțare. Multe companii încearcă să își susțină activitatea și planurile de dezvoltare într-un context marcat de costuri ridicate și incertitudine economică.