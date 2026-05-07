Accesul la finanțare devine tot mai dificil pentru companii în anul 2026. Băncile analizează mult mai atent firmele care solicită credite, pe fondul incertitudinilor economice și al costurilor ridicate.

Specialiștii din domeniu spun că numărul considerate „bancabile” este în scădere. Antreprenorii observă deja că aprobarea unui împrumut durează mai mult decât în anii trecuți. În plus, condițiile impuse de instituțiile financiare sunt din ce în ce mai stricte.

De ce devin antreprenorii tot mai prudenți când vine vorba de credite

Anul 2026 aduce condiții mai stricte de finanțare din partea băncilor. În același timp, antreprenorii devin tot mai prudenți atunci când vine vorba despre accesarea unui credit. Tot mai multe companii analizează atent fiecare decizie financiară, de teama unui context economic mai dificil în perioada următoare.

CEO-ul , unul dintre IFN-urile aflate în topul finanțatorilor pentru persoane juridice din România, spune că există deja firme care primesc aprobarea pentru finanțare. Cu toate acestea, unele companii aleg să amâne decizia sau chiar să renunțe complet la împrumut, de teama unei perioade economice mai dificile.