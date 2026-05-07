UDMR, în doliu. A murit unul dintre fondatorii partidului. Mesajul transmis de Kelemen Hunor

Ana Maria
07 mai 2026, 14:18
Sursa foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru
Cuprins
  1. Cine a fost Gyula Vida
  2. UDMR este din nou în doliu. Ce mesaj a transmis Kelemen Hunor

UDMR este din nou în doliu! Gyula Vida, unul dintre fondatorii formațiunii și primul președinte al organizației județene Sălaj, a murit. Anunțul a fost făcut de liderul Uniunii, Kelemen Hunor, care a transmis un mesaj de condoleanțe și a vorbit despre rolul important pe care Vida l-a avut în construcția partidului încă din primele zile după Revoluția din 1989.

Alianța traversează săptămâni triste„, a transmis Kelemen Hunor. După dispariția lui Takács Csaba, UDMR pierde acum încă unul dintre oamenii care au pus bazele formațiunii.

Cine a fost Gyula Vida

Gyula Vida a fost unul dintre fondatorii UDMR și primul lider al filialei Sălaj, funcție pe care a preluat-o în decembrie 1989, într-o perioadă complicată pentru România și pentru comunitatea maghiară.

De-a lungul activității sale politice, acesta a făcut parte din fracțiunea parlamentară a UDMR și a fost apreciat pentru modul echilibrat în care aborda situațiile tensionate, dar și pentru calmul și pregătirea sa profesională.

Potrivit liderilor Uniunii, Gyula Vida a rămas până la final o prezență discretă, dar influentă în interiorul formațiunii, informează Știripesurse.

UDMR este din nou în doliu. Ce mesaj a transmis Kelemen Hunor

Kelemen Hunor a vorbit și despre drama personală care i-a marcat viața lui Gyula Vida. Tatăl acestuia și-a pierdut viața într-o închisoare a regimului comunist, însă, în ciuda acestei tragedii, politicianul nu și-ar fi pierdut niciodată echilibrul.

Îi păstrăm amintirea cu respect și recunoștință„, a mai precizat președintele UDMR.

Liderul Uniunii a subliniat că Gyula Vida nu a fost dominat niciodată de resentimente sau dorință de răzbunare și că și-a păstrat „umanitatea, calmul și demnitatea până la capăt”.

Moartea lui Gyula Vida vine într-un moment sensibil pentru UDMR, după o serie de pierderi importante în rândul liderilor istorici ai formațiunii. În interiorul partidului, acesta era considerat unul dintre oamenii care au contribuit decisiv la consolidarea organizațiilor locale imediat după căderea regimului comunist și la reprezentarea comunității maghiare în primii ani ai tranziției democratice.

