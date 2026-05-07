UDMR este din nou în doliu! Gyula Vida, unul dintre fondatorii formațiunii și primul președinte al organizației județene Sălaj, a murit. Anunțul a fost făcut de liderul Uniunii, Kelemen Hunor, care a transmis un mesaj de condoleanțe și a vorbit despre rolul important pe care Vida l-a avut în construcția partidului încă din primele zile după Revoluția din 1989.

„Alianța traversează săptămâni triste„, a transmis Kelemen Hunor. După dispariția lui Takács Csaba, UDMR pierde acum încă unul dintre oamenii care au pus bazele formațiunii.

Cine a fost Gyula Vida

Gyula Vida a fost unul dintre fondatorii UDMR și primul lider al filialei Sălaj, funcție pe care a preluat-o în decembrie 1989, într-o perioadă complicată pentru România și pentru comunitatea maghiară.

De-a lungul activității sale politice, acesta a făcut parte din fracțiunea parlamentară a UDMR și a fost apreciat pentru modul echilibrat în care aborda situațiile tensionate, dar și pentru calmul și pregătirea sa profesională.

Potrivit liderilor Uniunii, Gyula Vida a rămas până la final o prezență discretă, dar influentă în interiorul formațiunii, informează .

UDMR este din nou în doliu. Ce mesaj a transmis Kelemen Hunor

a vorbit și despre drama personală care i-a marcat viața lui Gyula Vida. Tatăl acestuia și-a pierdut viața într-o închisoare a regimului comunist, însă, în ciuda acestei tragedii, politicianul nu și-ar fi pierdut niciodată echilibrul.

„Îi păstrăm amintirea cu respect și recunoștință„, a mai precizat președintele UDMR.

Liderul Uniunii a subliniat că Gyula Vida nu a fost dominat niciodată de resentimente sau dorință de răzbunare și că și-a păstrat „umanitatea, calmul și demnitatea până la capăt”.