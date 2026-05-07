În showbizul românesc, multe dintre cele mai iubite artiste și au demonstrat că succesul nu are legătură cu numărul de centimetri. Prin talent, carismă și atitudine, aceste vedete au reușit să cucerească publicul și să devină unele dintre cele mai apreciate apariții din lumea mondenă. Deși sunt considerate minione, ele au rămas constant în centrul atenției și au construit cariere impresionante. Descoperă TOP 10 cele mai scunde vedete din România.

Ce înălțime au Irina Rimes, Andreea Antonescu și Ami

Potrivit click.ro, pe primul loc în clasament se află , care are aproximativ 1,49 metri înălțime. Artista este considerată una dintre cele mai minione apariții din showbizul autohton. Chiar și așa, ea a devenit una dintre cele mai apreciate cântărețe din ultimii ani, cu hituri de succes și milioane de fani.

Pe locul al doilea se află Andreea Antonescu, cu aproximativ 1,53 metri înălțime. Vedeta a devenit celebră încă din adolescență, în perioada trupei Andre, una dintre cele mai populare formații din România anilor 2000.

Podiumul este completat de Ami, care măsoară aproximativ 1,54 metri înălțime. Artista a recunoscut în trecut că, în perioada adolescenței, a avut complexe legate de statura sa. În timp, cântăreața a ajuns să privească diferit acest aspect și a înțeles că publicul apreciază autenticitatea, vocea și energia unui artist. Ce statură au Nicole Cherry, Andreea Bănică, Lidia Buble și Ana Morodan

ocupă poziția a patra în clasament, având aproximativ 1,55 metri înălțime. Artista și-a început cariera încă din copilărie și a reușit rapid să devină unul dintre cele mai cunoscute nume din muzica românească. Deși este una dintre cele mai minione cântărețe din România, ea impresionează prin atitudine, stil și o prezență scenică puternică.

În top se află și , care are aproximativ 1,56 metri înălțime și o carieră ce se întinde pe mai multe decenii. Artista a demonstrat de-a lungul anilor că experiența scenică, stilul și atitudinea contează mult mai mult decât statura. Chiar dacă este minionă, ea a reușit să rămână una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România. Cu 1,57 metri înălțime, se numără printre cele mai populare artiste ale momentului. Cântăreața este apreciată pentru naturalețe, stilul relaxat și energia pozitivă care au făcut-o extrem de populară atât în mediul online, cât și la televizor. are aproximativ 1,57 metri înălțime și reușește să atragă imediat toate privirile prin stilul său extravagant. Influencerița și antreprenoarea este cunoscută pentru aparițiile spectaculoase din mediul online și pentru ținutele îndrăznețe pe care le afișează. De-a lungul timpului, aceasta s-a remarcat prin personalitatea puternică și imaginea nonconformistă.

Cât de înalte sunt Ruby, Elena Gheorghe și Andreea Mantea

are aproximativ 1,58 metri înălțime. Artista este recunoscută pentru energia debordantă și show-urile spectaculoase pe care le oferă pe scenă. Aceasta a demonstrat de-a lungul carierei că personalitatea și atitudinea pot atrage toate privirile, iar statura mică nu a reprezentat niciodată un obstacol pentru succesul său.

Cu o carieră de succes atât în muzica pop, cât și în televiziune, rămâne una dintre cele mai apreciate prezențe din showbizul românesc. Artista are aproximativ 1,60 metri înălțime și ocupă poziția a noua în clasamentul celor mai scunde vedete din România.

Cunoscută pentru aparițiile elegante și prezența constantă pe micul ecran, încheie clasamentul celor mai scunde vedete din România, având aproximativ 1,60 metri înălțime. De-a lungul anilor, prezentatoarea TV a rămas în atenția publicului datorită emisiunilor pe care le-a moderat și stilului său inconfundabil.