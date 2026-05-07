Probleme tehnice și lucrări programate la CNE Cernavodă. Cele două reactoare vor fi oprite simultan, temporar

Ana Beatrice
07 mai 2026, 17:00
CNE Cernavodă. Foto: Nuclearelectrica
Două reactoare de la CNE Cernavodă ies simultan din funcțiune, într-o situație rar întâlnită pentru centrala nucleară. Nuclearelectrica a anunțat că oprirea Unității 2 va fi prelungită după deconectarea automată de la rețea produsă pe 4 mai. În același timp, Unitatea 1 urmează să intre în oprire planificată începând cu data de 10 mai.

Compania susține că reactorul Unității 2 este menținut în condiții de siguranță și că nu există niciun impact asupra securității nucleare, populației sau mediului.

Ce se întâmplă cu Unitatea 2 de la CNE Cernavodă

Nuclearelectrica anunță că Unitatea 2 va rămâne oprită pentru o perioadă mai lungă. Decizia vine după incidentul din seara de 4 mai, când reactorul s-a deconectat automat de la rețea. Potrivit companiei, problema a fost provocată de o defecțiune apărută la un izolator al transformatorului de evacuare a puterii.

„În acest context, în strictă conformitate cu procedurile aplicabile în astfel de situaţii, cu respectarea tuturor normelor şi standardelor de securitate nucleară aferente proiectului, Unitatea 2 CNE Cernavoda este, în prezent, oprită controlat pentru realizarea unor lucrări de remediere, lucrări care includ şi înlocuirea transformatorului cu unul de rezervă, ceea ce necesită o perioadă mai lungă de oprire”, se arată într-un document transmis Bursei de Valori Bucureşti.

Potrivit companiei, înlocuirea transformatorului electric este o intervenție tehnică extrem de complexă. Operațiunea presupune izolarea, demontarea și relocarea transformatorului afectat. Ulterior, transformatorul de rezervă va fi montat și supus unor verificări și calibrări ample. Specialiștii vor testa etanșările, izolatorii, rezistențele și calitatea uleiului înainte ca sistemul să fie repus în funcțiune.

„Pe perioada efectuării lucrărilor de remediere şi înlocuire a transformatorului cu cel de rezervă, reactorul Unităţii 2 este menţinut în siguranţă, în stare oprită, fără niciun impact asupra securităţii nucleare, personalului, populaţiei şi mediului înconjurător, în strictă conformitate cu procedurile aplicabile”, a transmis Nuclearelectrica.

Ce intervenții sunt programate la Unitatea 1 și ce profit a raportat Nuclearelectrica

Nuclearelectrica anunță că Unitatea 1 de la CNE Cernavodă va intra în oprire planificată începând cu 10 mai. Deconectarea reactorului de la Sistemul Energetic Național este programată pentru ora 11:00. Compania precizează că astfel de opriri sunt pregătite cu aproximativ doi ani înainte și implică planuri complexe de intervenție.

Pentru aceste operațiuni sunt alocate echipe dedicate, resurse tehnice și bugete stabilite din timp. În perioada opririi vor fi realizate lucrări de mentenanță preventivă și corectivă la reactor. Totodată, sunt programate inspecții tehnice, testări obligatorii și modificări de proiect necesare funcționării în siguranță a instalațiilor.

Reprezentanții companiei susțin că toate intervențiile de la Unitățile 1 și 2 se desfășoară fără riscuri pentru populație, personal sau mediu. În paralel, compania de stat a raportat un profit net de 2,39 miliarde de lei pentru anul trecut, cu 40% mai mare față de anul anterior. Veniturile din exploatare au crescut la 5,75 miliarde de lei, iar producția de energie a urcat ușor, până la 10.115 MWh.

