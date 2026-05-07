Potrivit companiei, înlocuirea transformatorului electric este o intervenție tehnică extrem de complexă. Operațiunea presupune izolarea, demontarea și relocarea transformatorului afectat. Ulterior, transformatorul de rezervă va fi montat și supus unor verificări și calibrări ample. Specialiștii vor testa etanșările, izolatorii, rezistențele și calitatea uleiului înainte ca sistemul să fie repus în funcțiune.

„Pe perioada efectuării lucrărilor de remediere şi înlocuire a transformatorului cu cel de rezervă, reactorul Unităţii 2 este menţinut în siguranţă, în stare oprită, fără niciun impact asupra securităţii nucleare, personalului, populaţiei şi mediului înconjurător, în strictă conformitate cu procedurile aplicabile”, a transmis Nuclearelectrica.

Ce intervenții sunt programate la Unitatea 1 și ce profit a raportat Nuclearelectrica

Nuclearelectrica anunță că Unitatea 1 de la CNE Cernavodă va intra în oprire planificată începând cu 10 mai. Deconectarea reactorului de la Sistemul Energetic Național este programată pentru ora 11:00. Compania precizează că astfel de opriri sunt pregătite cu aproximativ doi ani înainte și implică planuri complexe de intervenție.

Pentru aceste operațiuni sunt alocate echipe dedicate, resurse tehnice și bugete stabilite din timp. În perioada opririi vor fi realizate lucrări de mentenanță preventivă și corectivă la reactor. Totodată, sunt programate inspecții tehnice, testări obligatorii și modificări de proiect necesare funcționării în siguranță a instalațiilor.

Reprezentanții companiei susțin că toate intervențiile de la Unitățile 1 și 2 se desfășoară fără riscuri pentru populație, personal sau mediu. În paralel, compania de stat a raportat un profit net de 2,39 miliarde de lei pentru anul trecut, cu 40% mai mare față de anul anterior. Veniturile din exploatare au crescut la 5,75 miliarde de lei, iar producția de energie a urcat ușor, până la 10.115 MWh.