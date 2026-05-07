Atac armat șocant în Austria. Ce au transmis autoritățile despre bilanțul morților

Ana Maria
07 mai 2026, 17:59
Sursa foto simbol: Hepta - Sputnik / Stringer
Cuprins
  1. Austria este în stare de șoc. Cum s-a petrecut tragedia din Linz
  2. Austria este în stare de șoc. Ce spun autoritățile despre anchetă
  3. Ce ipoteze iau în calcul anchetatorii

Austria este în stare de șoc după un atac armat petrecut joi în orașul Linz, unde trei persoane și-au pierdut viața în apropierea unui restaurant. Potrivit anchetatorilor, un bărbat și-a împușcat mortal soția și propria fiică, după care s-a sinucis.

Incidentul a avut loc în jurul orei 13:30, ora locală, într-o zonă aglomerată din oraș, ceea ce a dus la mobilizarea rapidă a forțelor de ordine și a echipajelor de urgență.

Austria este în stare de șoc. Cum s-a petrecut tragedia din Linz

Primele informații despre incident au fost publicate de presa austriacă, iar ulterior confirmate de poliție. Potrivit publicației Kronen Zeitung, un bărbat în vârstă a deschis focul asupra a două femei înainte de a-și lua viața.

Autoritățile austriece au confirmat ulterior că victimele erau soția și fiica atacatorului.

Un bărbat în vârstă și-a împușcat soția și propria fată, iar ulterior și-a luat viața. Nu există pericol pentru public”, a transmis Poliția austriacă, potrivit Krone.

Oamenii legii au precizat că arma folosită în atac a fost recuperată de la fața locului.

Austria este în stare de șoc. Ce spun autoritățile despre anchetă

Zona în care a avut loc incidentul a fost imediat izolată de forțele de ordine, iar criminaliștii au început colectarea de probe și audierea martorilor. Potrivit purtătorului de cuvânt al poliției, anchetatorii încearcă acum să stabilească exact circumstanțele care au dus la tragedie.

Autoritățile au făcut apel la populație să evite speculațiile până la finalizarea investigației și au transmis că este vorba despre un caz izolat.

„Locul crimei a fost sigilat și o colectare amănunțită de probe este în desfășurare”, au transmis autoritățile.

Ce ipoteze iau în calcul anchetatorii

Deși motivele atacului nu sunt cunoscute deocamdată, ancheta se concentrează inclusiv asupra stării psihice a autorului și asupra relațiilor familiale. Polițiștii urmează să analizeze imaginile surprinse de camerele de supraveghere și declarațiile martorilor pentru a reconstitui firul evenimentelor.

Tragedii de acest tip sunt rare în Austria, iar cazul a provocat un puternic val de emoție în rândul locuitorilor din Linz.

