Nereguli la o casă de amanet din Timișoara. Inspectorii antifraudă au confiscat aproape 18 kilograme de aur

Adrian Teampău
07 mai 2026, 15:33
Cuprins
  1. Inspectorii antifraudă dau iama în casele de amanet
  2. Ce sancțiuni au fost aplicate în acest caz

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au confiscat aproape 18 kilograme de aur de la o casă de amanet din Timișoara. Autoritățile au descoperit mai multe nereguli în contabilitate. 

Inspectorii antifraudă dau iama în casele de amanet

ANAF a transmis că a confiscat o cantitate de 17,92 de kilograme de aur, evaluate la peste nouă milioane de lei, în urma unui control la o casă de amanet. Inspectorii antifraudă au descoperit acest stoc de aur, sub diferite forme, bijuterii, ceasuri, monede și părți de bijuterii. Valoarea bunurilor confiscate a fost descrisă de către instituție drept deținută ilicit.

Potrivit unui comunicat de presă emis de ANAF, această cantitate de aur provenea din contracte de amanet pe care societatea nu le-a înregistrat în contabilitate, conform legislaţiei în vigoare. Operatorul economic a fost sancționat cu amendă contravențională și cu confiscarea cantității de aur descoperită.

„Aurul sub formă de bijuterii, ceasuri, monede şi părţi de bijuterii provenea din contracte de amanet pe care societatea nu le-a înregistrat, în conformitate cu prevederile legale, în evidenţele specifice ale societăţii controlate. Pentru deţinerea ilegală a produselor din aur au fost aplicate sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, respectiv amenda contravenţională şi confiscarea cantităţii de 17,92 kilograme de aur, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România”, precizează ANAF.

Intervenția de la casa de amanet este parte a unei operațiuni mai ample care are în vedere verificări periodice în domeniul comerțului cu metale prețioase. Autoritățile urmăresc să-i identifice pe cei care nu respectă obligațiile legale de înregistrare a contractelor de amanet și evidențelor contabile.

Ce sancțiuni au fost aplicate în acest caz

Inspectorii antifraudă au anunțat că, pentru deținerea nelegală a produselor din aur a fost aplicată o sanțiune contravențională. Totodată, ANAF a pus în executare procedura de ridicare și inventariere a bunurilor confiscate.

Conform sursei citate, în cadrul acțiunilor de control din acest an, în ceea ce privește comerțul cu metale prețioase, au fost confiscate peste 70 de kilograme de aur. De asemenea, a fost ridicată și suma de şase milioane de lei, considerată venit ilicit. În contextul acestor intervenții, ANAF a precizat rolul său în asigurarea conformării fiscale și protejarea concurenței loiale.

„ANAF urmăreşte asigurarea unei corecte conformări fiscale a operatorilor economici şi promovează principiul echităţii fiscale pentru toate categoriile de contribuabili, în scopul protejării concurenţei loiale şi al respectării obligaţiilor faţă de bugetul de stat”, se arată în comunicat.

