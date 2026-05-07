Polițiștii din cadrul Brigada de Poliție pentru Transportul Public au desfășurat joi o amplă acțiune, efectuând 20 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de furt calificat.

Ancheta îi vizează pe mai mulți angajați ai , mai exact 21 de șoferi de la Autobaza Nordului, cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani. Aceștia sunt suspectați că ar fi sustras, în mod repetat, cantități importante de combustibil, dar și diverse piese auto din incinta autobazei.

Furturi pe termen lung, prejudiciu în curs de evaluare

Potrivit datelor strânse până în acest moment, furturile nu ar fi fost izolate, ci ar fi avut loc pe o perioadă mai lungă de timp. Anchetatorii vorbesc despre un posibil mecanism repetitiv, prin care combustibilul și bunurile erau scoase din unitate, scrie Agerpres.

Prejudiciul exact nu a fost încă stabilit, însă autoritățile estimează că ar putea fi semnificativ, având în vedere cantitățile de motorină implicate și durata faptelor.

Ce au găsit polițiștii la percheziții

În urma celor 20 de percheziții, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe bunuri considerate probe în dosar. Printre acestea se numără piese auto, dar și peste o tonă de lichid care pare a fi motorină.

Aceste materiale urmează să fie expertizate pentru a confirma natura lor și pentru a ajuta la stabilirea exactă a prejudiciului produs companiei de transport.

Suspecții, duși la audieri

Persoanele vizate în anchetă urmează să fie audiate, pentru a se stabili rolul fiecăruia în presupusa activitate infracțională.

Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Intervenție cu forțe suplimentare

Acțiunea a fost una de amploare și a beneficiat de sprijinul Serviciul pentru Acțiuni Speciale, precum și al Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili dacă în acest caz sunt implicate și alte persoane sau dacă rețeaua de sustragere era mai extinsă decât se credea inițial.

Ancheta este în desfășurare și urmează să stabilească toate detaliile acestui caz care vizează una dintre cele mai importante companii de transport public din Capitală.