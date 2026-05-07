B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Percheziții la șoferi STB. Anchetă pentru furt de combustibil și piese auto din Autobaza Nordului

Percheziții la șoferi STB. Anchetă pentru furt de combustibil și piese auto din Autobaza Nordului

Selen Osmanoglu
07 mai 2026, 14:10
Percheziții la șoferi STB. Anchetă pentru furt de combustibil și piese auto din Autobaza Nordului
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Furturi pe termen lung, prejudiciu în curs de evaluare
  2. Ce au găsit polițiștii la percheziții
  3. Suspecții, duși la audieri
  4. Intervenție cu forțe suplimentare

Polițiștii din cadrul Brigada de Poliție pentru Transportul Public au desfășurat joi o amplă acțiune, efectuând 20 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de furt calificat.

Ancheta îi vizează pe mai mulți angajați ai STB, mai exact 21 de șoferi de la Autobaza Nordului, cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani. Aceștia sunt suspectați că ar fi sustras, în mod repetat, cantități importante de combustibil, dar și diverse piese auto din incinta autobazei.

Furturi pe termen lung, prejudiciu în curs de evaluare

Potrivit datelor strânse până în acest moment, furturile nu ar fi fost izolate, ci ar fi avut loc pe o perioadă mai lungă de timp. Anchetatorii vorbesc despre un posibil mecanism repetitiv, prin care combustibilul și bunurile erau scoase din unitate, scrie Agerpres.

Prejudiciul exact nu a fost încă stabilit, însă autoritățile estimează că ar putea fi semnificativ, având în vedere cantitățile de motorină implicate și durata faptelor.

Ce au găsit polițiștii la percheziții

În urma celor 20 de percheziții, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe bunuri considerate probe în dosar. Printre acestea se numără piese auto, dar și peste o tonă de lichid care pare a fi motorină.

Aceste materiale urmează să fie expertizate pentru a confirma natura lor și pentru a ajuta la stabilirea exactă a prejudiciului produs companiei de transport.

Suspecții, duși la audieri

Persoanele vizate în anchetă urmează să fie audiate, pentru a se stabili rolul fiecăruia în presupusa activitate infracțională.

Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Intervenție cu forțe suplimentare

Acțiunea a fost una de amploare și a beneficiat de sprijinul Serviciul pentru Acțiuni Speciale, precum și al Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili dacă în acest caz sunt implicate și alte persoane sau dacă rețeaua de sustragere era mai extinsă decât se credea inițial.

Ancheta este în desfășurare și urmează să stabilească toate detaliile acestui caz care vizează una dintre cele mai importante companii de transport public din Capitală.

Tags:
Citește și...
Nereguli la o casă de amanet din Timișoara. Inspectorii antifraudă au confiscat aproape 18 kilograme de aur
Eveniment
Nereguli la o casă de amanet din Timișoara. Inspectorii antifraudă au confiscat aproape 18 kilograme de aur
România își întărește rolul pe Flancul Estic. Bugetul Apărării ar putea ajunge la 5% din PIB
Eveniment
România își întărește rolul pe Flancul Estic. Bugetul Apărării ar putea ajunge la 5% din PIB
UDMR, în doliu. A murit unul dintre fondatorii partidului. Mesajul transmis de Kelemen Hunor
Eveniment
UDMR, în doliu. A murit unul dintre fondatorii partidului. Mesajul transmis de Kelemen Hunor
Dan Suciu (BNR): Cursul leu-euro ar putea fluctua în ambele direcții pe fondul instabilității politice
Eveniment
Dan Suciu (BNR): Cursul leu-euro ar putea fluctua în ambele direcții pe fondul instabilității politice
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, făcut public: „Este o plăcere să alegi momentul în care îți iei rămas bun”
Eveniment
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, făcut public: „Este o plăcere să alegi momentul în care îți iei rămas bun”
Orice copil are un viitor în România. Începe Târgul Educațional de Învățământ Dual în Sectorul 3!
Eveniment
Orice copil are un viitor în România. Începe Târgul Educațional de Învățământ Dual în Sectorul 3!
Dumitru Chisăliță: Căderea Guvernului Bolojan lovește piața energiei și poate duce la scumpiri și instabilitate economică
Eveniment
Dumitru Chisăliță: Căderea Guvernului Bolojan lovește piața energiei și poate duce la scumpiri și instabilitate economică
Tragedie pe Someș: bărbat găsit mort după ce a căzut dintr-o barcă pneumatică. Ancheta este în desfășurare
Eveniment
Tragedie pe Someș: bărbat găsit mort după ce a căzut dintr-o barcă pneumatică. Ancheta este în desfășurare
Alertă de drone în Tulcea și Galați. Cetățenii avertizați de posibilitatea prăbușirii dispozitive din spațiul aerian
Eveniment
Alertă de drone în Tulcea și Galați. Cetățenii avertizați de posibilitatea prăbușirii dispozitive din spațiul aerian
Focar de hantavirus pe o navă de croazieră. Autoritățile caută pasagerii răspândiți în mai multe țări
Eveniment
Focar de hantavirus pe o navă de croazieră. Autoritățile caută pasagerii răspândiți în mai multe țări
Ultima oră
16:46 - Răsturnare de situație. Ilie Bolojan, propus din nou prim-ministru? Ce plan are PNL după căderea Guvernului
16:25 - Ce se negociază în discuțiile informale de la Cotroceni. Kelemen Hunor, după întâlnirea cu Nicușor Dan: refacerea coaliției rămâne prima opțiune.
16:16 - Creșterea monedei euro provoacă panică. Românii se tem de ce este mai rău: „E chiar grav”
16:12 - Cutremur pe scena politică. Nicușor Dan, suspendat după demiterea lui Bolojan? Partidul Dianei Șoșoacă a început demersurile
16:02 - Gigel Știrbu detonează bomba în PNL: „Noua burghezie politică a transformat România într-un feudalism modern!
15:58 - AUR adoptă poziția partidului responsabil. Președintele Nicușor Dan îndemnat să desemneze un premier
15:37 - Donald Trump a lansat noua strategie antiteroristă. Care sunt principalele amenințări la adresa SUA
15:37 - Babs rupe tăcerea. De ce nu s-a căsătorit, de fapt, cu Dorian Popa. Motivul neașteptat, dezvăluit chiar de ea
15:33 - Nereguli la o casă de amanet din Timișoara. Inspectorii antifraudă au confiscat aproape 18 kilograme de aur
15:19 - Grindeanu se laudă după căderea lui Bolojan: „Economia respiră din nou!” Șeful PSD susține că investitorii au aplaudat plecarea fostului premier