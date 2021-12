Tradiții în noaptea de Revelion 2022. Lucruri pe care să le faci pentru noroc în dragoste, la bani și în viață

Anul 2021 se încheie cu pași repezi și a mai rămas doar puțin până în noaptea de Revelion 2022. Astfel, a venit vremea să vă reamintim toate tradițiile și superstițiile aducătoare de noroc la trecerea dintre an și în cele 12 luni care urmează să înceapă. Se spune că sunt o mulțime de gesturi care vor aduce noroc la bani, în dragoste sau în viață.

Românii sunt atenți la tradițiile și superstițiile pe care le respectă în noaptea dintre ani. Lenjeria roșie, ritualul celor 12 boabe de struguri sau sărutul de sub vâsc sunt doar câteva dintre gesturile pe care oamenii le fac de Revelion, pentru un plus de noroc în anul care vine.

Tradiții și superstiții pentru noroc în dragoste, în noaptea de Revelion 2022

În noaptea de Revelion, fetele nemăritate pun un fir de busuioc într-un vas cu apă. Alături de ele se mai pun o ramură de măr și un ban. În dimineața zilei de 1 ianuarie, fetele își vor visa ursitul.

Sărutul sub vâsc este un obicei mai nou în România, însă cuplurile nu îl ratează în niciun an. La miezul nopții, îndrăgostiții de sărută sub vâsc, pentru a avea noroc în anul care vine și mai ales pentru a se bucura de o iubire și mai frumoasă.

În noaptea dintre ani, tradiția spune că fiecare persoană este bine să poarte o haină nouă, dar și un obiect roșu care să le aducă noroc în dragoste și la bani.

Se spune că în noaptea dintre ani și nici pe 1 ianuarie nu e bine să plângeți sau să vă certați.

Obiceiuri de Anul Nou care aduc noroc la bani

Se spune că la miezul nopții, la trecerea dintre ani, e bine ca paharele să fie pline iar în farfurii să fie bucate. Astfel, anul care va începe la ora 00:00 va fi unul bogat și plin de realizări în plan material.

Încă din bătrâni, tradiția spune că la miezul nopții oamenii să aibă bani în buzunar, pentru un cât mai bogat și mai plin.

În prima zi a anului nu e bine să dai bani cu împrumut și nici să oferi daruri scumpe. În caz contrar, se spune că veți duce o viață plină de cheltuieli în anul ce vine.

Tot în prima zi din an se spune că nu e bine nici să dai obiecte precum haine, mașini sau bijuterii cu împrumut, iar dacă se poate nici să nu scoți obiecte din casă.

Ce trebuie să faci de Revelion 2022 pentru noroc în noul an

Tradiția celor 12 boabe de strucuri a devenit una extrem de cunoscută și în România. Se spune că în noaptea dintre ani e bine să mănânci 12 boabe de struguri și să îți pui 12 dorințe, fiecare pentru câte o lună a anului ce începe.

Tot în noaptea dintre ani e bine să mănânci carne de pește, pentru a avea parte de noroc tot anul ce începe. Se spune că cine mănâncă pește în noaptea de Revelion „va trece ca pește prin apă” în noul an.