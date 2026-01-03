B1 Inregistrari!
Trafic în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi, după ninsorile abundente. Ce măsuri au fost luate (VIDEO)

Iulia Petcu
03 ian. 2026, 08:43
Foto: Pixabay
Ninsorile abundente din ultimele ore au afectat semnificativ circulația rutieră în mai multe regiuni ale țării, determinând intervenții ample ale autorităților încă din cursul nopții. Poliția Română și echipele de deszăpezire au fost mobilizate pentru a menține drumurile închise, în contextul avertizărilor meteo emise de specialiști.

Ce au anunțat autoritățile despre situația drumurilor

Centrul Infotrafic al Poliției Române a informat, sâmbătă dimineață, că se intervine pentru deszăpezire pe drumuri din 14 județe și pe mai multe tronsoane de autostradă. La primele ore ale dimineții, autoritățile au precizat că se circulă în condiții de iarnă pe autostrada A1, atât pe tronsonul București – Pitești, între kilometrii 134 și 149, cât și pe întreg segmentul Râmnicu Vâlcea – Deva. situația a impus prezența constantă a  utilajelor pentru menținerea carosabilului practicabil și reducerea riscurilor pentru șoferi.

Ninsorile au fost un fenomen izolat, acestea fiind anunțate din timp de meteorologi, care au emis o informare meteo și mai multe avertizări cod galben și portocaliu. Acestea vizează ninsori consistente, episoade de viscol și intensificări ale vântului, fiind valabile până astăzi în mai multe zone ale țării. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, precipitațiile vor continua în toate regiunile până vinerea viitoare, iar local cantitățile de apă acumulate vor fi însemnate, menținând presiunea asupra infrastructurii rutiere.

Unde se circulă în continuare în condiții dificile și ce măsuri au fost luate

Pe lângă autostrada A1, condiții similare de iarnă au fost semnalate și pe autostrada A10 Sebeș – Turda, unde autoritățile au intervenit constant pentru asigurarea fluenței traficului. „În aceleaşi condiţii se circulă şi pe autostrada A10 Sebeş – Turda. Pe aceste sectoare se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenţei circulaţiei”, a transmis Centrul Infotrafic, potrivit Hotnews. 

Totodată, în urma ninsorilor și a lapoviței, autospecialele de deszăpezire au acționat pe numeroase drumuri din județele Alba, Arad, Bihor, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Gorj, Maramureș, Mehedinți, Sălaj, Sibiu, Timiș și Vâlcea.

În contrast cu zonele afectate de ninsoare, pe arterele rutiere principale, precum autostrăzile A2 București – Constanța și A3 București – Ploiești, traficul rutier se desfășoară fluent. Carosabilul este umed, vizibilitatea este bună, iar valorile de circulație se mențin în limite normale, potrivit informațiilor furnizate de polițiști. Autoritățile au subliniat, de asemenea, că nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu trafic oprit, recomandând însă prudență sporită în zonele unde condițiile meteo rămân dificile

