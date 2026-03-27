Traficul din Capitală va fi afectat duminică, în contextul unei procesiuni religioase organizate de Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti cu ocazia Floriilor. Autorităţile anunţă restricţii temporare şi recomandă prudenţă sporită în zonele traversate de participanţi.

Ce traseu va avea procesiunea

Participanţii sunt aşteptaţi să se adune în intervalul 14:30 – 15:00 la Biserica Franceză „Sacre Coeur”, situată pe strada Cpt. Demetriade. Ulterior, procesiunea va începe şi va continua timp de aproximativ o oră pe un traseu stabilit.

Cei prezenţi vor merge spre Statuia Aviatorilor, apoi pe Bulevardul Aviatorilor, vor traversa Piaţa Victoriei şi vor continua pe Calea Victoriei. Traseul se încheie pe strada General Berthelot, la Catedrala Sfântul Iosif.

Pe parcursul deplasării, participanţii vor utiliza prima bandă de circulaţie pe arterele principale, ceea ce va impune restricţii temporare pentru ceilalţi participanţi la trafic. Autorităţile estimează un impact moderat, dar vizibil asupra circulaţiei.

Unde vor fi restricţii şi ce recomandă autorităţile

a anunţat că traficul va fi restricţionat pe strada Cpt. Demetriade, între Bulevardul Aviatorilor şi strada Emil Pangratti, în intervalul 14:30 – 15:30. Măsuri similare vor fi aplicate şi pe strada General Berthelot, relatează Antena3.

Restricţiile din zona Catedralei Sfântul Iosif vor fi introduse treptat, în funcţie de momentul sosirii participanţilor la procesiune. Această abordare urmăreşte reducerea blocajelor şi menţinerea unui flux controlat al circulaţiei.

Poliţiştii vor fi prezenţi pentru a gestiona traficul şi pentru a preveni incidentele, intervenind acolo unde situaţia o impune. Şoferii sunt sfătuiţi să respecte indicaţiile şi să manifeste atenţie sporită.

Autorităţile recomandă conducătorilor auto să păstreze distanţa de siguranţă, să evite opririle nejustificate şi să utilizeze doar locurile de parcare amenajate. Respectarea regulilor şi cooperarea cu poliţia sunt esenţiale pentru desfăşurarea în siguranţă a evenimentului.