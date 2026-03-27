Restricții de trafic duminică în Capitală pentru procesiunea de Floriile catolice. Cum va fi afectată circulația pe principalele bulevarde

Iulia Petcu
27 mart. 2026, 23:17
Cuprins
  1. Ce traseu va avea procesiunea
  2. Unde vor fi restricţii şi ce recomandă autorităţile

Traficul din Capitală va fi afectat duminică, în contextul unei procesiuni religioase organizate de Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti cu ocazia Floriilor. Autorităţile anunţă restricţii temporare şi recomandă prudenţă sporită în zonele traversate de participanţi.

Ce traseu va avea procesiunea

Participanţii sunt aşteptaţi să se adune în intervalul 14:30 – 15:00 la Biserica Franceză „Sacre Coeur”, situată pe strada Cpt. Demetriade. Ulterior, procesiunea va începe şi va continua timp de aproximativ o oră pe un traseu stabilit.

Cei prezenţi vor merge spre Statuia Aviatorilor, apoi pe Bulevardul Aviatorilor, vor traversa Piaţa Victoriei şi vor continua pe Calea Victoriei. Traseul se încheie pe strada General Berthelot, la Catedrala Sfântul Iosif.

Pe parcursul deplasării, participanţii vor utiliza prima bandă de circulaţie pe arterele principale, ceea ce va impune restricţii temporare pentru ceilalţi participanţi la trafic. Autorităţile estimează un impact moderat, dar vizibil asupra circulaţiei.

Unde vor fi restricţii şi ce recomandă autorităţile

Brigada Rutieră a anunţat că traficul va fi restricţionat pe strada Cpt. Demetriade, între Bulevardul Aviatorilor şi strada Emil Pangratti, în intervalul 14:30 – 15:30. Măsuri similare vor fi aplicate şi pe strada General Berthelot, relatează Antena3.

Restricţiile din zona Catedralei Sfântul Iosif vor fi introduse treptat, în funcţie de momentul sosirii participanţilor la procesiune. Această abordare urmăreşte reducerea blocajelor şi menţinerea unui flux controlat al circulaţiei.

Poliţiştii rutieri vor fi prezenţi pentru a gestiona traficul şi pentru a preveni incidentele, intervenind acolo unde situaţia o impune. Şoferii sunt sfătuiţi să respecte indicaţiile şi să manifeste atenţie sporită.

Autorităţile recomandă conducătorilor auto să păstreze distanţa de siguranţă, să evite opririle nejustificate şi să utilizeze doar locurile de parcare amenajate. Respectarea regulilor şi cooperarea cu poliţia sunt esenţiale pentru desfăşurarea în siguranţă a evenimentului.

Citește și...
Contractele Pfizer din pandemie ajung în instanță la Bruxelles. Ce sume uriașe sunt în joc pentru România, Polonia și Ungaria
Eveniment
Contractele Pfizer din pandemie ajung în instanță la Bruxelles. Ce sume uriașe sunt în joc pentru România, Polonia și Ungaria
Bunicul lui Mario Berinde, plasat sub control judiciar. Ce i-ar fi făcut mamei unuia dintre tinerii implicați în uciderea nepotului său
Eveniment
Bunicul lui Mario Berinde, plasat sub control judiciar. Ce i-ar fi făcut mamei unuia dintre tinerii implicați în uciderea nepotului său
Lia Savonea dă Guvernul în judecată. Reacția explozivă a lui CTP: „România este ostatica justiției acum, nu a unor teroriști” (VIDEO)
Eveniment
Lia Savonea dă Guvernul în judecată. Reacția explozivă a lui CTP: „România este ostatica justiției acum, nu a unor teroriști” (VIDEO)
UPDATE: Percheziții la Departamentul pentru Situații de Urgență. Procurorii au ridicat documente și telefoane. Inclusiv cel al lui Raed Arafat ar fi fost ridicat. Ce suspectează anchetatorii / Precizările DSU
Eveniment
UPDATE: Percheziții la Departamentul pentru Situații de Urgență. Procurorii au ridicat documente și telefoane. Inclusiv cel al lui Raed Arafat ar fi fost ridicat. Ce suspectează anchetatorii / Precizările DSU
Profesor acuzat că predă matematică cu ajutorul inteligenței artificiale. Ce nemulțumiri au elevii și cum răspunde conducerea școlii
Eveniment
Profesor acuzat că predă matematică cu ajutorul inteligenței artificiale. Ce nemulțumiri au elevii și cum răspunde conducerea școlii
Instanța decide în conflictul dintre Primăria Capitalei și MAI privind parcările ilegale. Ce reguli impune decizia pentru administrația locală
Eveniment
Instanța decide în conflictul dintre Primăria Capitalei și MAI privind parcările ilegale. Ce reguli impune decizia pentru administrația locală
Dinți ficși în 24 de ore – zâmbet complet în DOAR o zi. Tehnologia care redefinește experiența pacientului, la DENT ESTET
Eveniment
Dinți ficși în 24 de ore – zâmbet complet în DOAR o zi. Tehnologia care redefinește experiența pacientului, la DENT ESTET
Taxele lui Bolojan atrag hoții. Spărgătorii preferă primăriile în locul băncilor
Eveniment
Taxele lui Bolojan atrag hoții. Spărgătorii preferă primăriile în locul băncilor
Lia Savonea nu se lasă. Înalta Curte vrea să dea Guvernul în judecată după ce banii obținuți în instanță de magistrați au fost mutați în pachetul de solidaritate al PSD
Eveniment
Lia Savonea nu se lasă. Înalta Curte vrea să dea Guvernul în judecată după ce banii obținuți în instanță de magistrați au fost mutați în pachetul de solidaritate al PSD
Noua țeapă online în România: Ai văzut astfel de site-uri? DNSC avertizează. Cum sunt păcăliți românii
Eveniment
Noua țeapă online în România: Ai văzut astfel de site-uri? DNSC avertizează. Cum sunt păcăliți românii
Ultima oră
00:01 - Cine sunt cei doi români, soț și soție, care au murit în urma unui accident în Spania. Impactul a fost devastator
23:56 - Contractele Pfizer din pandemie ajung în instanță la Bruxelles. Ce sume uriașe sunt în joc pentru România, Polonia și Ungaria
23:41 - Bunicul lui Mario Berinde, plasat sub control judiciar. Ce i-ar fi făcut mamei unuia dintre tinerii implicați în uciderea nepotului său
23:03 - Lia Savonea dă Guvernul în judecată. Reacția explozivă a lui CTP: „România este ostatica justiției acum, nu a unor teroriști” (VIDEO)
22:47 - ONU avertizează asupra riscului de criză alimentară globală. Cum intervine pentru a menține comerțul prin Strâmtoarea Ormuz
22:32 - Anunțul care a bagat spaima în români. Previziunea sumbră făcută de Traian Băsescu: „Nu se va simți”
22:13 - Val de aer polar aduce viscol și furtuni în România. Cod portocaliu în două județe. Cum evoluează vremea în următoarele zile
22:07 - Marco Rubio a anunțat când se va încheia războiul din Iran: „Vor fi mai slabi decât au fost în istoria recentă”
21:42 - Reguli noi pentru șoferii amendați: Fără acest document nu mai poți să-ți iei permisul înapoi. Cum îl obții
21:35 - Alimentul de bază care s-ar putea scumpi cu peste 30%. Ce factori determină majorările de prețuri