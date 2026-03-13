Codul rutier se schimba și aduce noi reguli stricte pentru toți conducătorii auto din România. Autoritățile propun ca amenzile de circulație să poată fi plătite în curând pe loc, prin intermediul unui cod QR generat de polițist.

Cum se va face plata amenzilor după ce codul rutier se schimba

Aceasta este doar una dintre modificările propuse pentru a simplifica procedurile și pentru a-i face pe șoferi să respecte legea.

Ministerul Afacerilor Interne vrea să introducă un sistem digitalizat care să permită achitarea sancțiunilor imediat după constatarea contravenției. Polițistul va genera un cod QR pe care șoferul îl va scana cu telefonul, fiind direcționat către o platformă de plată cu cardul. Această măsură vine la opt ani după ce plata în numerar direct la agent a fost interzisă prin lege.

Ce pățesc șoferii care folosesc benzile de autobuz

O modificare importantă vizează șoferii care circulă pe benzile dedicate transportului în comun sau pe liniile de tramvai. Aceștia vor putea fi sancționați chiar dacă nu sunt prinși în fapt de un echipaj de poliție. Amenzile vor fi date pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere instalate direct pe mijloacele de transport în comun, care vor sesiza automat abaterile din .

„Vom include abaterile sesizate cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele instalate pe autovehiculele de transport persoane, strict în legătură cu faptele ce privesc circulația pe benzile dedicate”, se arată în propunerea autorităților.

Ce restricții noi apar pe autostrăzi odată cu implementarea noilor reguli

Planul Ministerului Afacerilor Interne include și măsuri pentru limitarea accesului anumitor categorii de vehicule pe drumurile de mare viteză. Mai exact, se propune interzicerea accesului pe autostradă pentru șoferii care au permis categoria B1. În plus, autoritățile vor să introducă monitorizarea vitezei medii, o metodă prin care se va încerca reducerea numărului de accidente, scrie .