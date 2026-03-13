B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Codul rutier se schimba! Amenzile de circulație se vor plăti scanând un cod QR

Codul rutier se schimba! Amenzile de circulație se vor plăti scanând un cod QR

Flavia Codreanu
13 mart. 2026, 22:06
Sursa foto simbol: Facebook / Poliția Capitalei

Codul rutier se schimba și aduce noi reguli stricte pentru toți conducătorii auto din România. Autoritățile propun ca amenzile de circulație să poată fi plătite în curând pe loc, prin intermediul unui cod QR generat de polițist.

Cum se va face plata amenzilor după ce codul rutier se schimba

Aceasta este doar una dintre modificările propuse pentru a simplifica procedurile și pentru a-i face pe șoferi să respecte legea.

Ministerul Afacerilor Interne vrea să introducă un sistem digitalizat care să permită achitarea sancțiunilor imediat după constatarea contravenției. Polițistul va genera un cod QR pe care șoferul îl va scana cu telefonul, fiind direcționat către o platformă de plată cu cardul. Această măsură vine la opt ani după ce plata în numerar direct la agent a fost interzisă prin lege.

Ce pățesc șoferii care folosesc benzile de autobuz

O modificare importantă vizează șoferii care circulă pe benzile dedicate transportului în comun sau pe liniile de tramvai. Aceștia vor putea fi sancționați chiar dacă nu sunt prinși în fapt de un echipaj de poliție. Amenzile vor fi date pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere instalate direct pe mijloacele de transport în comun, care vor sesiza automat abaterile din trafic.

„Vom include abaterile sesizate cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele instalate pe autovehiculele de transport persoane, strict în legătură cu faptele ce privesc circulația pe benzile dedicate”, se arată în propunerea autorităților.

Ce restricții noi apar pe autostrăzi odată cu implementarea noilor reguli

Planul Ministerului Afacerilor Interne include și măsuri pentru limitarea accesului anumitor categorii de vehicule pe drumurile de mare viteză. Mai exact, se propune interzicerea accesului pe autostradă pentru șoferii care au permis categoria B1. În plus, autoritățile vor să introducă monitorizarea vitezei medii, o metodă prin care se va încerca reducerea numărului de accidente, scrie Antena3.

Tags:
Citește și...
România a trimis de urgență echipamente și specialiști în Moldova după poluarea de pe Nistru
Eveniment
România a trimis de urgență echipamente și specialiști în Moldova după poluarea de pe Nistru
Ajutorul de deces crește în acest an dar serviciile funerare vor fi mai scumpe
Economic
Ajutorul de deces crește în acest an dar serviciile funerare vor fi mai scumpe
Al treilea mesaj RO-Alert în Tulcea: „Oamenii să sune la 112 dacă se simt în pericol”
Eveniment
Al treilea mesaj RO-Alert în Tulcea: „Oamenii să sune la 112 dacă se simt în pericol”
Premieră în România: Care este primul oraș din țară care interzice definitiv jocurile de noroc
Eveniment
Premieră în România: Care este primul oraș din țară care interzice definitiv jocurile de noroc
Chirii majorate pentru locuințele de stat din Capitală. Ciucu: „M-a certat un domn care plăteşte 400 de lei pentru 120 mp”
Eveniment
Chirii majorate pentru locuințele de stat din Capitală. Ciucu: „M-a certat un domn care plăteşte 400 de lei pentru 120 mp”
Scandalul urșilor ajunge la Parlamentul European: Românii cer socoteală pentru cele 11 milioane de euro pierdute
Eveniment
Scandalul urșilor ajunge la Parlamentul European: Românii cer socoteală pentru cele 11 milioane de euro pierdute
Iași: Cum a reușit un bărbat să dea o țeapă de 128.000 de euro cu bancnote dintr-un joc
Eveniment
Iași: Cum a reușit un bărbat să dea o țeapă de 128.000 de euro cu bancnote dintr-un joc
Ce se întâmplă cu creierul tinerilor dacă ascultă sfaturile nutriționale ale inteligenței artificiale
Eveniment
Ce se întâmplă cu creierul tinerilor dacă ascultă sfaturile nutriționale ale inteligenței artificiale
Infecție nosocomială la Spitalul Județean din Piatra Neamț. Ce spune managerul despre cei 4 morți
Eveniment
Infecție nosocomială la Spitalul Județean din Piatra Neamț. Ce spune managerul despre cei 4 morți
Suceava: Femeie cercetată penal pentru bigamie după ce s-a căsătorit a doua oară, fără să fi divorțat de primul soț
Eveniment
Suceava: Femeie cercetată penal pentru bigamie după ce s-a căsătorit a doua oară, fără să fi divorțat de primul soț
Ultima oră
22:12 - Chinez prins pe aeroport cu peste 2.000 de furnici ascunse în eprubete. Ce voia să facă cu ele
21:31 - Ministerul Energiei vrea să declare situație de criză pe piața țițeiului. Ce măsuri a propus în coaliție pentru a combate scumpirea carburanților (VIDEO)
21:25 - Divorț în showbiz! Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au despărțit: „Iubirea noastră s-a consumat”
21:03 - O familie de români a rămas blocată în Abu Dhabi din cauza cățelului: „Este ca și când mi-aș abandona un copil”
20:48 - România a trimis de urgență echipamente și specialiști în Moldova după poluarea de pe Nistru
20:32 - Claudiu Târziu, după votul din Parlament pe solicitarea SUA: „Opoziția a căzut într-o capcană. AUR sigur e deranjat de eticheta de anti-americani” / Singurul deputat al ACT a votat „pentru” (VIDEO)
20:15 - Pavel Bartoș nu se îmbogățește din filme dar continuă să investească sume uriașe. Care este motivul actorului
19:52 - Bolojan critică boicotarea simulărilor pentru Evaluarea Națională: „Nu poți să generezi acțiuni care afectează copiii”
19:42 - Ajutorul de deces crește în acest an dar serviciile funerare vor fi mai scumpe
19:40 - Top greșeli care scad vânzările în marketplace și cum le poți evita în 2026