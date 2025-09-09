Tramvai deraiat în Capitală, după ce o trotinetă a fost lăsată pe șine (VIDEO)

Accident bizar în Capitală. Un tramvai a deraiat în zona Parcul Tineretului, după ce o trotinetă a fost lăsată sau aruncată pe șine.

Tramvai deraiat din cauza unei trotinete

În imaginile filmate la fața locului se vede tramvaiul sărit de pe șine, după ce roțile i-au trecut peste trotinetă.

Poliția a deschis o anchetă și urmează să afle cine a lăsat trotineta acolo.

Potrivit unei pe Facebook, trotineta a fost „aruncată intenționat de câțiva inconștienți doar pentru a obține un short cu multe vizualizări”, iar „trotineta, la impactul cu tramvaiul, a luat foc”.

Nimeni nu a fost rănit, în schimb circulația a fost dată peste cap pe Bulevardul Șincai, unde s-a format o coloană lungă de tramvaie.