Acasa » Eveniment » Trei morți și un rănit într-un teribil accident pe DN6 / UPDATE: Victimele sunt un adult și doi copii, tată și fii

Trei morți și un rănit într-un teribil accident pe DN6 / UPDATE: Victimele sunt un adult și doi copii, tată și fii

Traian Avarvarei
08 feb. 2026, 18:32
Trei morți și un rănit într-un teribil accident pe DN6 / UPDATE: Victimele sunt un adult și doi copii, tată și fii
Sursa Foto: ISU Caraș-Severin

UPDATE: Victimele accidentului mortal sunt un adult și doi copii, tată și fii. Ei au fost cei scoși din autoutilitară. Șoferul autocamionului a fost rănit ușor.

„Conducătorul unui autocamion ar fi pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu o autoutilitară. În urma coliziunii, a rezultat decesul conducătorului autoutilitarei, în vârstă de 58 de ani și a doi copii în vârstă de 16, respectiv 13 ani. Conducătorul autocamionului, în vârstă de 50 de ani, a fost rănit ușor”, a transmis IPJ Caraș-Severin.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Un grav accident rutier s-a produs duminică după-amiază, pe DN6, în afara localităţii Domaşnea, din judeţul Caraş-Severin. Trei oameni au murit și unul a fost rănit.

Accident cu 3 morți în judeţul Caraş-Severin

În accident au fost implicate un ansamblu de vehicule şi un microbuz de marfă.

Din microbuz au fost scoase trei persoane decedate. Şoferul autocamionului a primit îngrijiri pe loc, apoi a fost transportat la spital cu ambulanța.

La faţa locului au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD și două ambulanţe ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SAJ). Și un elicopter SMURD a fost solicitat.

Traficul în zonă e blocat total până la finalizarea cercetărilor, iar ISU Caraş-Severin roagă şoferii să respecte indicaţiile poliţiştilor aflaţi la faţa locului.

