Multe hoteluri impresionează, pe lângă design, servicii impecabile și atenția la detalii, și printr-un miros care te întâmpină încă de la intrarea în încăpere. Mulți se întreabă cum reușesc aceste spații să miroasă atât de bine în permanență, iar răspunsul este surprinzător de simplu: totul pornește de la modul în care sunt tratate textilele. Iată despre ce este vorba!
Formula folosită de multe hoteluri se bazează pe apă și bicarbonat de sodiu, două elemente esențiale care neutralizează mirosurile și revigorează materialele. Parfumul propriu-zis provine din câteva picături de ulei esențial, care pot fi alese în funcție de preferințe, scrie Click.
Ingrediente:
Mod de preparare:
Pune apa, bicarbonatul și uleiul esențial într-o sticlă cu pulverizator, apoi agită bine până când bicarbonatul se dizolvă complet și uleiul se distribuie uniform.
Eficiența acestui amestec se vede cel mai clar atunci când este aplicat pe textilele mari, cele care absorbit mirosurile și influențează aroma generală a casei.
O pulverizare ușoară transformă instant aerul din cameră. Fiind suspendate, draperiile eliberează treptat parfumul, exact ca într-o cameră de hotel.
Covoarele rețin cel mai mult fum, praf sau mirosuri de gătit. Soluția cu bicarbonat neutralizează mirosurile și lasă în urmă o aromă discretă, fără să afecteze textura fibrelor.
Poate fi folosit pe orice tip de material. Revigorează instant canapelele și păturile decorative, fără să lase pete sau urme.
Aplicat pe draperii sau pe pernele decorative, spray-ul creează o atmosferă calmă și relaxantă.
Industria hotelieră pune mare accent pe aromaterapie. Printre esențele de top se află:
Poți combina două uleiuri pentru un parfum personalizat.
Pentru o atmosferă ca de hotel: