Trucul folosit de hotelurile de lux pentru un miros perfect! Ai nevoie de doar două ingrediente

Selen Osmanoglu
09 dec. 2025, 14:31
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Un amestec simplu pentru textile
  2. Cum se folosește pentru un miros impecabil în casă
  3. Ce parfumuri folosesc hotelurile de lux
  4. Cât de des trebuie folosit spray-ul

Multe hoteluri impresionează, pe lângă design, servicii impecabile și atenția la detalii, și printr-un miros care te întâmpină încă de la intrarea în încăpere. Mulți se întreabă cum reușesc aceste spații să miroasă atât de bine în permanență, iar răspunsul este surprinzător de simplu: totul pornește de la modul în care sunt tratate textilele. Iată despre ce este vorba!

Un amestec simplu pentru textile

Formula folosită de multe hoteluri se bazează pe apă și bicarbonat de sodiu, două elemente esențiale care neutralizează mirosurile și revigorează materialele. Parfumul propriu-zis provine din câteva picături de ulei esențial, care pot fi alese în funcție de preferințe, scrie Click.

Ingrediente:

  • 500 ml apă călduță
  • 1 lingură bicarbonat de sodiu
  • 10–15 picături de ulei esențial (lavandă, vanilie, citrice, iasomie etc.)

Mod de preparare:

Pune apa, bicarbonatul și uleiul esențial într-o sticlă cu pulverizator, apoi agită bine până când bicarbonatul se dizolvă complet și uleiul se distribuie uniform.

Cum se folosește pentru un miros impecabil în casă

Eficiența acestui amestec se vede cel mai clar atunci când este aplicat pe textilele mari, cele care absorbit mirosurile și influențează aroma generală a casei.

  1. Draperii și perdele: difuzor natural de parfum

O pulverizare ușoară transformă instant aerul din cameră. Fiind suspendate, draperiile eliberează treptat parfumul, exact ca într-o cameră de hotel.

  1. Covoare și mochete: elimină mirosurile persistente

Covoarele rețin cel mai mult fum, praf sau mirosuri de gătit. Soluția cu bicarbonat neutralizează mirosurile și lasă în urmă o aromă discretă, fără să afecteze textura fibrelor.

  1. Tapițerii, canapele și fotolii: prospețime fără curățare chimică

Poate fi folosit pe orice tip de material. Revigorează instant canapelele și păturile decorative, fără să lase pete sau urme.

  1. Dormitorul: atmosferă ca în boutique hoteluri

Aplicat pe draperii sau pe pernele decorative, spray-ul creează o atmosferă calmă și relaxantă.

Ce parfumuri folosesc hotelurile de lux

Industria hotelieră pune mare accent pe aromaterapie. Printre esențele de top se află:

  • Lavandă: calm, prospețime, relaxare
  • Iasomie: lux, eleganță, persistență
  • Vanilie și ambră: căldură, rafinament
  • Citrice: energie, vitalitate
  • Eucalipt: elimină mirosurile grele

Poți combina două uleiuri pentru un parfum personalizat.

Cât de des trebuie folosit spray-ul

Pentru o atmosferă ca de hotel:

  • O dată pe săptămână: întreținere
  • De două-trei ori pe săptămână: în camere intens folosite
  • Înainte de vizite sau când simți că aerul devine greu
