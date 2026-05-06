USR apasă pe ruptura din PNL: „Mai bine îmi tai mâna decât să votez Predoiu”

Senatorul USR Cristian Ghinea a lansat unul dintre cele mai dure mesaje către PNL, anunțând că Uniunea Salvați România nu va accepta o intrare la guvernare fără Ilie Bolojan în poziția de premier și că varianta Cătălin Predoiu este exclusă.

USR nu merge cu vechea gardă din PNL

Mesajul lui Ghinea vine într-un moment în care în interiorul PNL se duce o luptă între tabăra care împinge partidul spre guvernare cu reforme și cei care încearcă să păstreze controlul fără Bolojan în frunte. Practic, USR ridică miza și pare că forțează

„Poziţia noastră este la fel de clară ca şi până acum, Comitetul Politic a decis în unanimitate că vom colabora cu PNL în continuare, că trebuie să fim solidari cu premierul Bolojan şi că refuzăm să negociem cu PSD în acest moment. Singura modalitate de a colabora cu PSD ar fi să fie tot premierul Bolojan, să ne întoarcem la programul de guvernare, să vedem ce se poate face, dacă vrem să refacem această coaliţie aşa-zis proeuropeană, dar este foarte greu în contextul a ce s-a întâmplat ieri”, a afirmat Ghinea, la Parlament.

„Mi-aș tăia mâna decât să votez un premier Predoiu”

Ghinea a transmis că pentru USR nu există o formulă serioasă de coaliție în jurul lui Predoiu și că partidul său nu va gira o astfel de soluție.

„Eu cred că ieri am asistat la un puci nereuşit în PNL, pentru că, imediat după moţiunea de cenzură, domnul Predoiu a sărit repede la presă să se învârtă pe sine însuşi ca premier. În mod coordonat, mai mulţi lideri, susţinuţi sau coordonaţi de Thuma din PNL, au ieşit pe Facebook, ceea ce în şedinţa liderilor PNL a provocat stupoare, nervi şi a avut efecte contrare: s-au solidarizat cu Ilie Bolojan, asta este ce mi-au spus mai mulţi lideri PNL azi. Adică a fost un puci coordonat şi de Predoiu şi care a eşuat.

Eu, personal, mi-aş tăia mâna decât să votez un premier Predoiu. Predoiu este cel mai uselist dintre miniştrii PNL actuali şi care au participat la toate mizeriile făcute de Ciolacu şi de Ciucă: aruncarea în aer a bugetului şi legile justiţiei. Deci, dacă USR vrea să voteze un premier Predoiu fără mine, dar nu cred că USR ar face aşa ceva, pentru că îi ştiu pe colegii mei şi am încredere în ei, nu vom vota un premier Predoiu”, a explicat Ghinea.

USR vrea să îl extragă pe Bolojan din PNL

„În acest moment, în Parlament, USR plus PNL sunt mai mult decât PSD. (…) Dacă noi menţinem această solidaritate între USR şi PNL condus de Bolojan reprezentăm o forţă politică redutabilă şi trebuie să se facă jocurile în jurul acestui pol. vrea să fie buricul pământului, (…) PSD trebuie să înţeleagă că nu mai este centrul scenei politice. Centrul scenei politice este această forţă USR – PNL care are cele mai multe mandate în Parlament”, a mai spus Cristian Ghinea.

Potrivit acestuia, PNL şi USR se îndreaptă „inevitabil” spre o alianţă în 2028.

„Depinde de colegii din PNL dacă vor să facă parte din această alianţă sau o să facem ceva cu domnul Bolojan separat. Pe termen mediu şi lung, forţele reformiste din PNL şi USR trebuie să colaboreze pentru că doar aşa schimbăm România”, a susţinut Ghinea.