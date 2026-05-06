PSD caută altă variantă de guvernare. Sorin Grindeanu respinge varianta unui Guvern format din PSD, UDMR, grupul minorităților naționale și parlamentarii neafiliați, după ce acest scenariu a început să fie discutat în spațiul public în urma căderii Cabinetului condus de Ilie Bolojan.
Liderul social-democrat spune că o astfel de formulă nu ar aduce stabilitatea de care România are nevoie și susține că toate partidele trebuie să facă compromisuri pentru găsirea unei soluții politice solide.
Grindeanu a afirmat că un Executiv construit pe o majoritate fragilă ar putea rezista doar pentru scurt timp și ar împinge scena politică spre o nouă criză în toamnă.
„Ăsta nu e un guvern stabil, ăsta e un guvern care duce, rapid, spre căutarea unei alte variante în toamnă. Cred că trebuie să căutăm, așa cum a spus Nicușor Dan, președintele, nu doar să fie o soluție rapidă, să fie una și stabilă.
Asta trebuie să căutăm. Cred că fiecare dintre noi trebuie să lăsăm de la noi şi trebuie să găsim o soluție”, a spus Grindeanu, într-un interviu acordat Euronews România, potrivit Știripesurse.
În același interviu, liderul PSD a lansat noi critici la adresa lui Ilie Bolojan, fără să îl numească direct într-o primă fază, afirmând că niciun politician nu poate controla singur scena politică.
„Orgoliile nu își au locul. Nimeni nu e Mesia renăscut, dintre noi toți de pe scena politică. Nimeni nu e de neînlocuit. Nimeni nu este în poziția de a dicta întreaga scenă politică. Așa că, eu cred că fiecare dintre noi trebuie să fim în această perioadă înțelepți și să găsim o soluție”, a mai precizat liderul social-democrat.
Ulterior, Sorin Grindeanu a continuat atacurile la adresa fostului premier și a criticat modelul economic promovat de Guvernul Bolojan.
Liderul PSD susține că direcția economică a Guvernului demis s-a dovedit greșită și afirmă că nemulțumirea populației față de actuala situație este tot mai mare.
„Nu se învârte lumea în jurul unui singur om. Ilie Bolojan a venit prim-ministru cu voturile Partidului Social Democrat și a venit cu un model economic care și-a dovedit falimentul. Asta nu o spune Sorin Grindeanu, președintele PSD, sau doar Partidul Social Democrat, 80% dintre români spun că direcția în care merge România este una greșită”, a mai spus Grindeanu.