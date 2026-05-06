Acasa » Politică » Sorin Grindeanu demontează scenariul noului Guvern: „Asta trebuie să căutăm”. Varianta pe care o respinge categoric

06 mai 2026, 16:45
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. PSD caută altă variantă de guvernare. De ce spune Grindeanu că un Guvern PSD-UDMR nu ar fi stabil
  2. Ce mesaj i-a transmis liderul PSD lui Bolojan
  3. Cum îl acuză Sorin Grindeanu pe Ilie Bolojan

PSD caută altă variantă de guvernare. Sorin Grindeanu respinge varianta unui Guvern format din PSD, UDMR, grupul minorităților naționale și parlamentarii neafiliați, după ce acest scenariu a început să fie discutat în spațiul public în urma căderii Cabinetului condus de Ilie Bolojan.

Liderul social-democrat spune că o astfel de formulă nu ar aduce stabilitatea de care România are nevoie și susține că toate partidele trebuie să facă compromisuri pentru găsirea unei soluții politice solide.

PSD caută altă variantă de guvernare. De ce spune Grindeanu că un Guvern PSD-UDMR nu ar fi stabil

Grindeanu a afirmat că un Executiv construit pe o majoritate fragilă ar putea rezista doar pentru scurt timp și ar împinge scena politică spre o nouă criză în toamnă.

Ăsta nu e un guvern stabil, ăsta e un guvern care duce, rapid, spre căutarea unei alte variante în toamnă. Cred că trebuie să căutăm, așa cum a spus Nicușor Dan, președintele, nu doar să fie o soluție rapidă, să fie una și stabilă.

Asta trebuie să căutăm. Cred că fiecare dintre noi trebuie să lăsăm de la noi şi trebuie să găsim o soluție”, a spus Grindeanu, într-un interviu acordat Euronews România, potrivit Știripesurse.

Ce mesaj i-a transmis liderul PSD lui Bolojan

În același interviu, liderul PSD a lansat noi critici la adresa lui Ilie Bolojan, fără să îl numească direct într-o primă fază, afirmând că niciun politician nu poate controla singur scena politică.

Orgoliile nu își au locul. Nimeni nu e Mesia renăscut, dintre noi toți de pe scena politică. Nimeni nu e de neînlocuit. Nimeni nu este în poziția de a dicta întreaga scenă politică. Așa că, eu cred că fiecare dintre noi trebuie să fim în această perioadă înțelepți și să găsim o soluție”, a mai precizat liderul social-democrat.

Ulterior, Sorin Grindeanu a continuat atacurile la adresa fostului premier și a criticat modelul economic promovat de Guvernul Bolojan.

Cum îl acuză Sorin Grindeanu pe Ilie Bolojan

Liderul PSD susține că direcția economică a Guvernului demis s-a dovedit greșită și afirmă că nemulțumirea populației față de actuala situație este tot mai mare.

Nu se învârte lumea în jurul unui singur om. Ilie Bolojan a venit prim-ministru cu voturile Partidului Social Democrat și a venit cu un model economic care și-a dovedit falimentul. Asta nu o spune Sorin Grindeanu, președintele PSD, sau doar Partidul Social Democrat, 80% dintre români spun că direcția în care merge România este una greșită”, a mai spus Grindeanu.

