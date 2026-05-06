Parlamentul European pregătește una dintre cele mai importante actualizări din ultimii ani privind inspecțiile tehnice pentru vehiculele care circulă în Uniunea Europeană. Noile măsuri aduc mai multă libertate pentru șoferii care se deplasează între statele membre, însă pun în același timp accent mai mare pe siguranță, emisii și combaterea fraudelor din piața auto.

Cum vor putea șoferii să facă ITP-ul și în afara țării de înmatriculare

Una dintre modificările care atrag imediat atenția privește locul în care poate fi realizată inspecția tehnică periodică. Potrivit noilor propuneri adoptate în comisie, proprietarii de vehicule vor putea efectua -ul și într-un alt stat membru al Uniunii Europene, nu doar în țara unde mașina este înmatriculată.

Într-un astfel de scenariu, conducătorul auto va primi un certificat temporar de conformitate, document care va avea o valabilitate de șase luni. Verificarea periodică standard va continua însă să fie efectuată în statul de origine al vehiculului, măsura fiind gândită pentru a facilita mobilitatea în interiorul Uniunii.

De ce au fost respinse inspecțiile anuale pentru mașinile mai vechi

O altă propunere importantă a fost intens dezbătută, însă nu a trecut de votul eurodeputaților. Comisia Europeană a încercat să introducă obligația ca să fie verificate anual.

Parlamentarii europeni au decis totuși să păstreze regula actuală, care prevede efectuarea inspecției la fiecare doi ani. Argumentul principal a fost lipsa unor dovezi clare care să arate că dublarea frecvenței controalelor ar reduce în mod semnificativ numărul accidentelor, mai ales în condițiile în care statele membre pot deja impune reguli mai stricte.

Ce sisteme noi vor intra în verificările tehnice

Regulile urmează să includă și controale adaptate tehnologiei moderne din industria auto. Astfel, sistemele de siguranță precum airbagurile, frânarea automată de urgență sau alte funcții electronice de protecție vor intra în lista verificărilor periodice.

În paralel, Uniunea Europeană pregătește teste dedicate mașinilor electrice și hibride, pe măsură ce aceste vehicule ocupă o pondere tot mai mare în traficul european. Noile standarde vor urmări atât funcționarea componentelor esențiale, cât și respectarea normelor tehnice, relatează stiripesurse.ro.

Cum vrea UE să oprească fraudele cu kilometrajul și poluarea

Atenție specială primește și piața vehiculelor second-hand, unde manipularea kilometrajului rămâne o problemă constantă. Service-urile vor trebui să înregistreze valorile odometrului la fiecare intervenție, iar datele mașinilor conectate vor ajunge în baze de date naționale.

În plus, vehiculele care ignoră rechemările obligatorii în service nu vor mai putea trece inspecția tehnică. Totodată, controalele privind emisiile poluante, oxizii de azot și nivelul de zgomot vor fi extinse, iar verificările vor deveni obligatorii inclusiv pentru motocicletele mai puternice de 125 cmc, inclusiv cele electrice.

Textul adoptat intră acum în negocieri cu statele membre, iar forma finală a legislației va fi stabilită după discuțiile dintre și Consiliul Uniunii Europene.