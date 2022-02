Trupul alpinistei care a decedat în Bucegi a fost recuperat. Operațiunea a durat aproape 3 săptămâni

Trupul alpinistei din Brașov, care a decedat în urmă cu aproape trei săptămâni, a fost recuperat. Aceasta încerca să parcurgă singură traseul Albișoara Gemenelor, chiar de ziua ei.

Potrivit datelor comunicate de Salvamont Bușteni, trupul neînsuflețit al tinerei a fost extras din munte cu ajutorul elicopterului și a trei salvatori montani.

Alpinista a murit chiar de ziua ei

Tânăra de doar 38 ani postase un mesaj pe blogul personal despre traseul pe care urma să-l parcurgă. Era a doua oară în cinci zile când mergea pe Albișoara Gemenelor.



„Planul era să urc Albișoara Crucii 2A pentru că găsisem un articol în blogul meu și am salvat toate info în iPhone ca să mă informez, dacă nu găsesc continuarea. Dar am nimerit în Albișoara Gemenilor 2A. Și am continuat așa! Am ales să urc pe porțiunea cu gheață și puțină zăpadă, evitând porțiune cu mai multă zăpadă. Îmi place așa, deși teoretic e riscant”, a scris alpinista pe Facebook.

Aceasta a decis să meargă singură și nu s-a mai întors. În dimineața zilei de 13 ianuarie, victima a fost reperată pe un versant al Crestei Picăturii.

Trupul neînsuflețit a fost recuperat

Trupul neînsuflețit al alpinistei a fost astăzi recuperat, cu ajutorul a trei salvatori montani și a unui elicopter. Recuperarea a durat aproximativ 3 săptămâni, din cauza condițiilor meteo nefavorabile de pe munte.

Intervenția a fost realizată cu ajutorul salvamontiștilor prahoveni, cu sprijinul Inspectoratului General de Aviaţie al MAI.